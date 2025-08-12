ТҮРКИЯ
Түркия биринчи жарым жылда 6,3 миллиард доллар тике чет өлкөлүк инвестицияларды тартты
2022-жылдан бери Түркиядагы тике чет өлкөлүк инвестициялардын (ТЧӨИнин) көлөмү Эл аралык инвесторлор ассоциациясынын айтымында 281 миллиард доллардан ашкан.
Өткөн жылы Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган 2024-жыл Түркиянын экспорту жана экономикалык өсүшү боюнча рекорд койгон жыл болгонун айткан. / Anadolu Agency
12 саат мурун

Түркия быйылкы жылдын биринчи жарымында 6,3 миллиард долларлык тике чет өлкөлүк инвестицияларды (ТЧӨИ) өзүнө тартты. Бул тууралуу Эл аралык Инвесторлор Ассоциациясы шейшемби күнү билдирди.

Ассоциациянын маалыматында, январь-июнь айларынын аралыгында өлкөгө келген ТЧӨИ көлөмү өткөн жылга салыштырмалуу 27% көбөйгөнү айтылды.

Бир гана июнь айында тике чет өлкөлүк инвестициялардын көлөмү 1,6 миллиард долларга жетип, 2022-жылдан бери жалпы көлөмү 281 миллиард доллардан ашкан.

Жалпы 6,3 миллиард долларлык ТЧӨИ агымдарынын ичинен 3,9 миллиард доллар инвестициялык капитал түрүндө катталган.

Маалыматтарга ылайык, 2,2 миллиард доллар карыз инструменттери аркылуу, ал эми 0,9 миллиард доллар чет элдиктерге кыймылсыз мүлктү сатуу аркылуу келген.

Инвестицияларды тартууга пайыздык чендердин төмөндөшү жана инфляциянын басаңдашы негизги факторлордон болуп саналат.

