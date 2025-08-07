Тайвандын Тайвань жарым өткөргүч өндүрүш компаниясынын (TSMC) үч кызматкери компаниянын алдыңкы 2-нанометрдик чип технологиясына байланыштуу коммерциялык сырларды уурдаган деген шек менен кармалды.
TSMC жашыруун файлдарга шектүү түрдө кирүү болгонун аныктап, үч кызматкер негизги технологияны мыйзамсыз алган болушу мүмкүн деген божомолду көтөрдү, деп Focus Taiwan шейшемби күнү жергиликтүү прокурорлорго шилтеме берүү менен билдирди.
Компания бул ишти прокурорлорго билдирип, алар 25-июлдан 28-июлга чейин издөө жана кармоо иштерин жүргүзүшкөн.
Тайвандын Улуттук коопсуздук мыйзамы өлкөнүн негизги технологияларына байланыштуу коммерциялык сырларды чет өлкөлүк же касташкан тараптарга уруксатсыз ачууга тыюу салат.
Бул окуя мындай технологияга уруксатсыз кирүү боюнча биринчи учур катары белгиленип, прокурорлор шектүүлөрдүн максаттарын жана келечектеги мүмкүн болгон маалымат агып чыгуу коркунучтарын иликтеп жатышат.
Бул окуя АКШнын президенти Дональд Трамп шейшемби күнү TSMC Аризонада 300 миллиард доллар инвестиция салып, буга чейин Америкада жарыяланган жалпы инвестициясын дээрлик эки эсеге көбөйтүшү мүмкүн деп сунуштаган учурда болду.
“Тайвань Аризонага келип, дүйнөдөгү эң чоң чип жана жарым өткөргүч заводун курууга 300 миллиард доллар сарптап жатат”, – деп Трамп CNBC менен болгон маегинде билдирди.
Бирок, компания бул билдирүүнү тастыктаган жок жана анын акциялары шаршемби күнү төмөндөдү.
TSMC март айында Америка Кошмо Штаттарындагы инвестициясын 165 миллиард долларга чейин кеңейтип, жасалма интеллекттин келечегин камсыз кылууну пландап жатканын жарыялаган, бирок Тайбэй менен Вашингтон ортосундагы тарифтик сүйлөшүүлөр уланууда.