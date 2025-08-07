САЯСАТ
2 мүнөт окуу
Тайвань чип өндүрүү сырларын уурдоого шектүү үч адамды кармады
TSMC компаниясы конфиденциалдуу файлдарга өзгөчө кирүү фактысын аныктады, бул анын үч кызматкери мүмкүн түп нускасын мыйзамсыз алганын билдирет, деп кабарлашууда.
Тайвань чип өндүрүү сырларын уурдоого шектүү үч адамды кармады
Март айында TSMC АКШдагы инвестициясын жасалма интеллекттин келечегин камсыз кылуу үчүн 165 миллиард долларга чейин көбөйтө тургандыгын жарыялаган. / Reuters
15 саат мурун

Тайвандын Тайвань жарым өткөргүч өндүрүш компаниясынын (TSMC) үч кызматкери компаниянын алдыңкы 2-нанометрдик чип технологиясына байланыштуу коммерциялык сырларды уурдаган деген шек менен кармалды.

TSMC жашыруун файлдарга шектүү түрдө кирүү болгонун аныктап, үч кызматкер негизги технологияны мыйзамсыз алган болушу мүмкүн деген божомолду көтөрдү, деп Focus Taiwan шейшемби күнү жергиликтүү прокурорлорго шилтеме берүү менен билдирди.

Компания бул ишти прокурорлорго билдирип, алар 25-июлдан 28-июлга чейин издөө жана кармоо иштерин жүргүзүшкөн.

Тайвандын Улуттук коопсуздук мыйзамы өлкөнүн негизги технологияларына байланыштуу коммерциялык сырларды чет өлкөлүк же касташкан тараптарга уруксатсыз ачууга тыюу салат.

ТийиштүүTRT Global - Taiwan chip giant cracks down on potential trade secret breach, initiates legal action

Бул окуя мындай технологияга уруксатсыз кирүү боюнча биринчи учур катары белгиленип, прокурорлор шектүүлөрдүн максаттарын жана келечектеги мүмкүн болгон маалымат агып чыгуу коркунучтарын иликтеп жатышат.

Сунушталат

Бул окуя АКШнын президенти Дональд Трамп шейшемби күнү TSMC Аризонада 300 миллиард доллар инвестиция салып, буга чейин Америкада жарыяланган жалпы инвестициясын дээрлик эки эсеге көбөйтүшү мүмкүн деп сунуштаган учурда болду.

“Тайвань Аризонага келип, дүйнөдөгү эң чоң чип жана жарым өткөргүч заводун курууга 300 миллиард доллар сарптап жатат”, – деп Трамп CNBC менен болгон маегинде билдирди.

Бирок, компания бул билдирүүнү тастыктаган жок жана анын акциялары шаршемби күнү төмөндөдү.

TSMC март айында Америка Кошмо Штаттарындагы инвестициясын 165 миллиард долларга чейин кеңейтип, жасалма интеллекттин келечегин камсыз кылууну пландап жатканын жарыялаган, бирок Тайбэй менен Вашингтон ортосундагы тарифтик сүйлөшүүлөр уланууда.

Иликте
Трамп 2028-жылы Обама менен ат салышууну "абдан каалаарын" айтты
Кытайдын аскердик күчтөрү Тайвандын айланасында чоң масштабдуу машыгууларды баштады
Франция соту Марин Ле Пенди коррупция боюнча айыптуу деп тапты
Трамп үчүнчү мөөнөткө президент болуу жолдорун карап жатат
Трамп : «TikTok сатуу үчүн 5 - апрелге чейин көп сандаган потенциалдуу алуучу бар»
Кытай, Түштүк Корея жана Япония Трамптын тарифтерине каршы эркин сооданы бекемдөө чечимин чыгарды
АКШ Индо-Тынч океан аймагында Кытайга каршы күрөшүүдө Японияны маанилүү өнөктөш деп эсептейт
Мьянмадагы жер титирөө мечиттерди талкалап, жүздөгөн мусулмандардын өмүрүнө коркунуч жаратты
Сирияда Шара жаңы өкмөттү жарыялады
Орус дрондору Украинаны бутага алды, курмандыктар катталды
Израиль Газада тез жардам унааларын бутага алгандыгын кабыл алды
Индия кагылышуу учурунда көп сандаган маочу козголоңчуну өлтүрдү
Иран Трамптын өзөктүк сүйлөшүүлөр боюнча катына жооп берди
Интерпол босниялык серб лидер Додик үчүн камоо ордерин чыгарды
Мьянмада күчү 7,7 баллга жеткен жер титирөө болду
TRT Global каналына көз чаптырыңыз. Пикириңиз менен бөлүшүңүз!
Contact us