Эрдоган ШКУнун жыйынынын алкагында Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушту
Эрдоган тең салмактуу жана туруктуу сооданын зарылдыгын баса белгиледи. / AA
31 Август 2025

Түркиянын президенти Режеп Таййип Эрдоган Кытайдын Тяньцзинь шаарында өткөн саммит учурунда Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугуп эки тараптуу мамилелерди сүйлөштү.

Жекшемби күнү болгон жолугушуу Шанхай Кызматташтык Уюмунун 25-саммитинин алкагында өтүп, эки тарап тең соода, инвестиция жана аймактык стабилдүүлүк темаларына көңүл бурушту.

Президент Эрдоган экономикалык байланыштарды туруктуу жана тең салмактуу инвестициялар аркылуу бекемдөө керектигин баса белгилеп, сооданын гана узак мөөнөттүү туруктуулукту камсыздай албай турганын айтты.

“Эки тараптуу соода тең салмактуулук жана туруктуулук үчүн инвестициялар менен колдоого алынышы керек; санариптик технологиялар, энергетика, саламаттыкты сактоо жана туризм тармактарында чоң мүмкүнчүлүктөр бар жана кытайлык компаниялардын Түркияга инвестиция салууда координациясын арттыруу пайдалуу болот,” деген билдирүү жасалды.

Механизмдерди активдүү кармоо

Президент Эрдоган аймактык байланышты бекемдөө максатында Түркиянын “Ортоңку rоридор” демилгеси менен Кытайдын “Бир алкак, Бир жол” долбоорунун көбүрөөк шайкеш келүүсү керектигин да баса белгиледи.

Эки тарап консультациялык механизмдерди активдүү кармап, үзгүлтүксүз диалог жана институционалдык кызматташтык аркылуу өнөктөштүктү бекемдөө боюнча макулдашты.

Анкара менен Бээжиндин ортосундагы стратегиялык байланыштарга басым жасаган Эрдоган “Бирдиктүү Кытай” саясатын колдоорун дагы бир жолу ырастады.

Лидерлер ошондой эле Орусия-Украина согушу, Газадагы гуманитардык кырдаал жана Сирияга байланыштуу ыктымалдуу биргелешкен кадамдар сыяктуу эл аралык кризистерди талкуулашты.

