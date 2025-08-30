САЯСАТ
Израилдин катуу чабуулдары палестиналыктарды Газадан массалык түрдө качууга мажбур кылды
Израиль абадан кол салуу, артиллериялык аткылоо жана жарылуучу зат жүктөлгөн дрондор менен чабуулдарын күчөткөндүктөн аймактагы палестиналыктар массалык түрдө качууга аргасыз болушту.
Израилдин катуу чабуулдары палестиналыктарды Газадан массалык түрдө качууга мажбур кылды
Газанын түндүгүнө болгон ырайымсыз израилдик чабуулдардан улам палестиналыктарга үйлөрүн таштап, Аль-Рашид жолу аркылуу Газанын борборуна качууга туура келди. / AA
30 Август 2025

Газа шаарынын түндүк-чыгышынан палестиналыктардын массалык түрдө күч менен көчүрүлүшү башталды. Израиль күчтөрү түндүк жана түштүк тараптан чабуулдарын күчөтүп, бүтүндөй кварталдарды абадан бомбалоо, артиллерия жана жардыргыч дрондор менен аткылоодо.

Палестинанын коопсуздук булагы Анадолу агенттигине Газанын чыгыш бөлүгүндөгү абалдын «тез начарлап баратканын» айтып, мунун кыйроонун масштабдуу көлөмүнө байланыштуу болгонун кошумчалады.

Маалыматка ылайык, Израиль армиясы түштүк жана түндүк-чыгыш аймактарда кыйратууларды күчөттү. Anadolu агенттигинин кабарчысы тургундардын батыш Газа шаарына же түштүк тарапка качып жатканын билдирди.

Кошумча аткылоолор түштүктөгү ал-Сабра аймагында да катталган.

Сунушталат

Израиль жума күнү Газа шаарын "кооптуу согуш аймагы" деп жарыялап, геноцид башталгандан бери эң оор бомбалоолордун бирин баштады. Чабуулдар абадан, жерден жана деңизден жүргүзүлүүдө.

Палестиналык тилкенин эң чоң шаардык борбору болгон Газа шаарында азыр дээрлик бир миллион адам камалып калган.

Бул чабуулдар Израилдин ушул айдын башында бекитилген планынын алкагында жүргүзүлүүдө. Планга ылайык, Газа шаары кайрадан басып алынып, андан ары тилкенин башка аймактарына өтүү каралган. Газа шаары тилкенин калкынын жарымына жакынын камтыйт.

Палестиналык качкындар боюнча БУУнун агенттиги (UNRWA) бул кампания дагы бир жолу бир миллионго жакын адамды үйлөрүн таштап кетүүгө мажбурлай турганын эскертти.

