Газа шаарынын түндүк-чыгышынан палестиналыктардын массалык түрдө күч менен көчүрүлүшү башталды. Израиль күчтөрү түндүк жана түштүк тараптан чабуулдарын күчөтүп, бүтүндөй кварталдарды абадан бомбалоо, артиллерия жана жардыргыч дрондор менен аткылоодо.
Палестинанын коопсуздук булагы Анадолу агенттигине Газанын чыгыш бөлүгүндөгү абалдын «тез начарлап баратканын» айтып, мунун кыйроонун масштабдуу көлөмүнө байланыштуу болгонун кошумчалады.
Маалыматка ылайык, Израиль армиясы түштүк жана түндүк-чыгыш аймактарда кыйратууларды күчөттү. Anadolu агенттигинин кабарчысы тургундардын батыш Газа шаарына же түштүк тарапка качып жатканын билдирди.
Кошумча аткылоолор түштүктөгү ал-Сабра аймагында да катталган.
Израиль жума күнү Газа шаарын "кооптуу согуш аймагы" деп жарыялап, геноцид башталгандан бери эң оор бомбалоолордун бирин баштады. Чабуулдар абадан, жерден жана деңизден жүргүзүлүүдө.
Палестиналык тилкенин эң чоң шаардык борбору болгон Газа шаарында азыр дээрлик бир миллион адам камалып калган.
Бул чабуулдар Израилдин ушул айдын башында бекитилген планынын алкагында жүргүзүлүүдө. Планга ылайык, Газа шаары кайрадан басып алынып, андан ары тилкенин башка аймактарына өтүү каралган. Газа шаары тилкенин калкынын жарымына жакынын камтыйт.
Палестиналык качкындар боюнча БУУнун агенттиги (UNRWA) бул кампания дагы бир жолу бир миллионго жакын адамды үйлөрүн таштап кетүүгө мажбурлай турганын эскертти.