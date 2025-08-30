САЯСАТ
Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Кажа Каллас Орусиянын ЕБдеги тоңдурулган активдери компенсация төлөнбөсө Украинага кайтарылбай турганын баса белгиледи.
Европа Биримдигинин тышкы саясат боюнча жетекчиси Кая Каллас ишемби күнү Украинадагы согуштан улам Европа Биримдигинде тоңдурулган орус активдерин Москва компенсация төлөбөй туруп кайтарып берүү мүмкүн эмес экенин айтты.

“Эгерде ок атышууну токтотуу же тынчтык келишими болсо деле, бул активдер компенсация төлөнбөй туруп Орусияга кайтарылып берилет деп элестете албайбыз”, — деди ал Копенгагенде өткөн Европа Биримдигинин тышкы иштер министрлеринин жыйынынын алдында журналисттерге.

Европа Биримдиги Москвага Украинага кол салганы үчүн киргизилген санкциялардын алкагында Биримдикте 210 миллиард евро (245.85 миллиард доллар) өлчөмүндөгү орус активдери тоңдурулганын билдирди.

Украина жана Польша менен Балтика өлкөлөрү сыяктуу айрым Европа Биримдигине мүчө мамлекеттер бул активдерди конфискациялап, Киевди колдоо үчүн колдонууга чакырышууда.

Бирок Европа Биримдигинин негизги өлкөлөрү болгон Франция жана Германия, ошондой эле активдердин көбү сакталган Бельгия, мындай чакырыктарды четке кагышты.

Алар Европа Биримдиги бул активдерден түшкөн келечектеги кирешелерди Украинага колдоо көрсөтүү үчүн пайдаланууну пландап жатканын жана аларды конфискациялоонун мыйзамдык негиздери барбы деген суроолорду көтөрүштү.

Дипломаттар Украинадагы согуш токтогондон кийин бул каражаттарды кантип колдонуу керектиги боюнча талкуу жүрүп жатканын айтышууда.

