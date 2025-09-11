A PKK/YPG terrorszervezet, amely az SDF néven működik, szerdán civilekre támadt Szíriában, egy ember életét vesztette és két, ugyanabból a családból származó személy megsérült.
A Szíriai Arab Hírügynökség (SANA) jelentése szerint az SDF tüzérségi tűz alá vette Aleppó keleti vidékén található Al-Khafsa város környékét, valamint a Manbídzs vidékén fekvő Al-Kayyariya faluban lévő lakóházakat.
Az eszkaláció hónapokkal azután történt, hogy március 10-én megállapodást írt alá Ahmed al-Sharaa szíriai elnök és Ferhat Abdi Sahin, a PKK/YPG terrorszervezet úgynevezett vezetője. A megállapodás célja az volt, hogy az északkelet-szíriai polgári és katonai intézményeket integrálják az ország közigazgatásába, erősítsék Szíria területi egységét, és elutasítsák a megosztási terveket.
Azonban a szervezet több alkalommal is megsértette ezt a megállapodást.
A szíriai kormány kemény erőfeszítéseket tesz az ország biztonságának helyreállítása érdekében, mióta 2024. december 8-án, 24 év hatalom után megbuktatták Bashar al-Assad rezsimjét.