AZ ÚJ SZÍRIAI ÁLLAM
1 perc olvasás
A PKK/YPG terrorszervezet civilekre támad Szíriában
Egy civil meghalt, és két, ugyanabból a családból származó személy megsérült az Al-Kayyariya-i támadásban. A sérülteket közeli kórházakba szállították.
A terrorszervezet több alkalommal is megszegte a megállapodást. / Reuters
2025. szeptember 11.

A PKK/YPG terrorszervezet, amely az SDF néven működik, szerdán civilekre támadt Szíriában, egy ember életét vesztette és két, ugyanabból a családból származó személy megsérült.

A Szíriai Arab Hírügynökség (SANA) jelentése szerint az SDF tüzérségi tűz alá vette Aleppó keleti vidékén található Al-Khafsa város környékét, valamint a Manbídzs vidékén fekvő Al-Kayyariya faluban lévő lakóházakat.

Az eszkaláció hónapokkal azután történt, hogy március 10-én megállapodást írt alá Ahmed al-Sharaa szíriai elnök és Ferhat Abdi Sahin, a PKK/YPG terrorszervezet úgynevezett vezetője. A megállapodás célja az volt, hogy az északkelet-szíriai polgári és katonai intézményeket integrálják az ország közigazgatásába, erősítsék Szíria területi egységét, és elutasítsák a megosztási terveket.

Azonban a szervezet több alkalommal is megsértette ezt a megállapodást.

A szíriai kormány kemény erőfeszítéseket tesz az ország biztonságának helyreállítása érdekében, mióta 2024. december 8-án, 24 év hatalom után megbuktatták Bashar al-Assad rezsimjét.

