NAGYVILÁG
2 perc olvasás
Szíria lefoglalta a PKK/YPG-terroristáknak szánt fegyverszállítmányt
A Damaszkusznál végrehajtott művelet akkor zajlott, amikor Szíria északkeleti részén egyre hevesebbé váltak a kormányerők és az YPG-PKK vezette SDF fegyveresei közötti összecsapások.
Szíria lefoglalta a PKK/YPG-terroristáknak szánt fegyverszállítmányt
Szíriai hatóságok különböző fegyvereket foglaltak le, köztük RPG-gránátvetőket, valamint könnyű és nehéz fegyvereket. (Fotó: AA Archívum) / AA Archive
2025. szeptember 3.

A szíriai Belügyminisztérium bejelentette, hogy fegyver- és lőszerszállítmányt lefoglaltak Damaszkusz vidékén, amely állítólag az YPG/PKK terrorszervezet, más néven az SDF által ellenőrzött területekre tartott.

A minisztérium szerdai hivatalos közleménye szerint a Belbiztonsági Parancsnokság gondosan megtervezett műveletet hajtott végre, amely során RPG-gránátvetőket, közepes és könnyű fegyvereket, valamint egyéb fegyvereket foglaltak le. A kamionvezetőt is őrizetbe vették.

„Az illetékes hatóságok nyomozást indítottak az ügyben, hogy azonosítsák az érintett összes felet, bíróság elé állítsák őket és jogi eljárást indítsanak ellenük.” – áll a közleményben.

A minisztérium hangsúlyozta, hogy a szíriai biztonsági erők mindig készen állnak bármilyen, az ország destabilizálására irányuló kísérlet megakadályozására, és megerősítette elkötelezettségét az állampolgárok védelme és a nemzeti szuverenitás védelme iránt.

Összecsapások a terrorszervezettel

Javasolt

Az említett művelet a szíriai kormányerők és a PKK/YPG terroristák közötti folyamatos összecsapások közepette zajlott le. Vasárnap a szíriai hadsereg állítólag csapást mért egy csoportra, amely próbált behatolni a hadsereg állásaira Aleppótól keletre, Tal Maaz falu közelében, és a összecsapásban a terroristák veszteségeket szenvedtek. – számolt be az állami hírügynökség, a SANA.

A SANA egy kormányzati forrásra hivatkozva közölte, hogy más PKK/YPG terroristák, akik az Um Tina faluban és Deir Hafer városában állomásoztak, lövéseket adtak le a szíriai hadsereg Tal Maaz-i állásaira, hogy kiszabadítsák a fogságba esett társaikat. Az összecsapások kezdetben könnyű fegyverekkel zajlottak, majd nehézfegyverek és erősítések bevetésével fokozódtak.

A feszültség kialakulásának előzménye egy március 10-i megállapodás, amelyet Ahmed al Sharaa szíriai elnök és Ferhad Abdi Sahin, a PKK/YPG vezetője kötött. Az egyezmény célja az volt, hogy Szíria északkeleti részén a polgári és katonai intézményeket az állami hatóság alá integrálják, beleértve a határátkelőhelyeket, repülőtereket és energia-infrastruktúrát. Az egyezmény megerősítette Szíria területi egységét, bár a minisztérium szerint a PKK/YPG többször megsértette a megállapodást.

Miután 2024. december 8-án, a 24 éven át hatalmon lévő Basar al Assadot eltávolították posztjáról, a szíriai kormány fokozta erőfeszítéseit az ország biztonságának helyreállítása érdekében.

Felfedezések
Kína: stratégiai kapcsolatot ápolunk Oroszországgal
Az iráni elnök "enyhén megsérült" a múlt havi izraeli csapásban
Szöul: Phenjan hatalmas tüzérségi lőszert szállított Moszkvának
Erdoğan telefonon egyeztetett Aliyevvel a regionális biztonságról
Erdoğan: Türkiye győzelme, PKK-terroristák letették a fegyvert
Az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta a kubai elnököt
Izraelt azzal vádolják, hogy felgyújtotta a szíriai szántóföldeket Quneitra közelében
Erdoğan: Elutasítjuk a srebrenicai népirtás tagadását
Délnyugat-Pakisztánban ismeretlen fegyveresek 9 embert végeztek ki
Észak-Korea fenyegetése közepette az USA, Dél-Korea és Japán közös légi gyakorlatot tart
Az Egyesült Államok új vámja komoly problémakat okozhat Srí Lanka ruházati ipara számára
Netanjahu feltételei a gázai tűzszünethez
Burhanettin Duran lett Türkiye új kommunikációs igazgatója
A török műhold, a Türksat elkezdte az internet sugárzását Szíriába
A pakisztáni hadsereg parancsnoka „sötét tervekkel” vádolja Indiát
Betekintés a TRT Global-ba. Ossza meg véleményét!
Contact us