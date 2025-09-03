A szíriai Belügyminisztérium bejelentette, hogy fegyver- és lőszerszállítmányt lefoglaltak Damaszkusz vidékén, amely állítólag az YPG/PKK terrorszervezet, más néven az SDF által ellenőrzött területekre tartott.
A minisztérium szerdai hivatalos közleménye szerint a Belbiztonsági Parancsnokság gondosan megtervezett műveletet hajtott végre, amely során RPG-gránátvetőket, közepes és könnyű fegyvereket, valamint egyéb fegyvereket foglaltak le. A kamionvezetőt is őrizetbe vették.
„Az illetékes hatóságok nyomozást indítottak az ügyben, hogy azonosítsák az érintett összes felet, bíróság elé állítsák őket és jogi eljárást indítsanak ellenük.” – áll a közleményben.
A minisztérium hangsúlyozta, hogy a szíriai biztonsági erők mindig készen állnak bármilyen, az ország destabilizálására irányuló kísérlet megakadályozására, és megerősítette elkötelezettségét az állampolgárok védelme és a nemzeti szuverenitás védelme iránt.
Összecsapások a terrorszervezettel
Az említett művelet a szíriai kormányerők és a PKK/YPG terroristák közötti folyamatos összecsapások közepette zajlott le. Vasárnap a szíriai hadsereg állítólag csapást mért egy csoportra, amely próbált behatolni a hadsereg állásaira Aleppótól keletre, Tal Maaz falu közelében, és a összecsapásban a terroristák veszteségeket szenvedtek. – számolt be az állami hírügynökség, a SANA.
A SANA egy kormányzati forrásra hivatkozva közölte, hogy más PKK/YPG terroristák, akik az Um Tina faluban és Deir Hafer városában állomásoztak, lövéseket adtak le a szíriai hadsereg Tal Maaz-i állásaira, hogy kiszabadítsák a fogságba esett társaikat. Az összecsapások kezdetben könnyű fegyverekkel zajlottak, majd nehézfegyverek és erősítések bevetésével fokozódtak.
A feszültség kialakulásának előzménye egy március 10-i megállapodás, amelyet Ahmed al Sharaa szíriai elnök és Ferhad Abdi Sahin, a PKK/YPG vezetője kötött. Az egyezmény célja az volt, hogy Szíria északkeleti részén a polgári és katonai intézményeket az állami hatóság alá integrálják, beleértve a határátkelőhelyeket, repülőtereket és energia-infrastruktúrát. Az egyezmény megerősítette Szíria területi egységét, bár a minisztérium szerint a PKK/YPG többször megsértette a megállapodást.
Miután 2024. december 8-án, a 24 éven át hatalmon lévő Basar al Assadot eltávolították posztjáról, a szíriai kormány fokozta erőfeszítéseit az ország biztonságának helyreállítása érdekében.