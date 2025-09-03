A szíriai Belügyminisztérium bejelentette, hogy fegyver- és lőszerszállítmányt lefoglaltak Damaszkusz vidékén, amely állítólag az YPG/PKK terrorszervezet, más néven az SDF által ellenőrzött területekre tartott.

A minisztérium szerdai hivatalos közleménye szerint a Belbiztonsági Parancsnokság gondosan megtervezett műveletet hajtott végre, amely során RPG-gránátvetőket, közepes és könnyű fegyvereket, valamint egyéb fegyvereket foglaltak le. A kamionvezetőt is őrizetbe vették.

„Az illetékes hatóságok nyomozást indítottak az ügyben, hogy azonosítsák az érintett összes felet, bíróság elé állítsák őket és jogi eljárást indítsanak ellenük.” – áll a közleményben.

A minisztérium hangsúlyozta, hogy a szíriai biztonsági erők mindig készen állnak bármilyen, az ország destabilizálására irányuló kísérlet megakadályozására, és megerősítette elkötelezettségét az állampolgárok védelme és a nemzeti szuverenitás védelme iránt.

Összecsapások a terrorszervezettel