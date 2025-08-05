HÁBORÚ GÁZÁBAN
Az UNICEF: Naponta 28 gyermeket ölnek meg Gázában
Az ENSZ Gyermekalapja figyelmeztet a bombázások, az éheztetés és a segélyek hiánya miatt növekvő gyermekhalandóságra, miközben Izrael népirtó háborúja Gázában továbbra is ellenőrizetlenül zajlik.
A gázai gyermekek, akik az Izrael által bevezetett blokád miatt nehezen jutnak élelmiszerhez, meleg ételre várnak Gázában. / AA
2025. augusztus 5.

Az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF) szerint Gázában naponta átlagosan 28 gyermek áldozatul esik Izrael szüntelen támadásainak vagy éhen hal, mivel a humanitárius segélyek bejutását szinte teljes mértékben blokkolják.

"Halál a bombázások miatt. Halál az alultápláltság és éhezés miatt. Halál a segélyek és alapvető szolgáltatások hiánya miatt" – írta az UNICEF hétfőn az X-en.

"Gázában naponta átlagosan 28 gyermek – egy osztálynyi gyermek – hal meg."

Az UNICEF azonnali humanitárius hozzáférést és a harcok leállítását sürgette, hangsúlyozva, hogy a gázai gyermekeknek sürgősen szükségük van élelemre, tiszta vízre, gyógyszerekre és védelemre. "Leginkább azonban tűzszünetre van szükségük, MÉG MA" – tette hozzá.

Izrael népirtása Gázában

2023. október 7. óta Izrael népirtást hajt végre Gázában.

A gázai Egészségügyi Minisztérium szerint közel 61 000 palesztint öltek meg – közülük majdnem a fele nő és gyermek –, míg több tízezren megsebesültek.

A háború tönkretette Gáza egészségügyi és higiéniai infrastruktúráját, szinte az összes kórház bezárásához vezetett, és az éhínség szélére sodorta a területet.

A segélyszervezetek szerint az élelmiszer-, gyógyszer- és üzemanyag-szállításokat jelentősen akadályozták az izraeli határátkelőhelyeken bevezetett korlátozások.

Annak ellenére, hogy egyre több nemzetközi felhívás érkezik a tűzszünet érdekében, Izrael folytatja a népirtást.

Az UNICEF és más humanitárius szervezetek figyelmeztetnek, hogy ha az erőszakot nem állítják le azonnal, a gyermekhalandóság mértéke tovább fog növekedni Gázában.

