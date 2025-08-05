Az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF) szerint Gázában naponta átlagosan 28 gyermek áldozatul esik Izrael szüntelen támadásainak vagy éhen hal, mivel a humanitárius segélyek bejutását szinte teljes mértékben blokkolják.

"Halál a bombázások miatt. Halál az alultápláltság és éhezés miatt. Halál a segélyek és alapvető szolgáltatások hiánya miatt" – írta az UNICEF hétfőn az X-en.

"Gázában naponta átlagosan 28 gyermek – egy osztálynyi gyermek – hal meg."

Az UNICEF azonnali humanitárius hozzáférést és a harcok leállítását sürgette, hangsúlyozva, hogy a gázai gyermekeknek sürgősen szükségük van élelemre, tiszta vízre, gyógyszerekre és védelemre. "Leginkább azonban tűzszünetre van szükségük, MÉG MA" – tette hozzá.

Izrael népirtása Gázában