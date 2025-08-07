Az izraeli hadsereg nyomás alatt áll, hogy kiterjessze a gázai offenzívát. A jelentések szerint nézeteltérések vannak a magas rangú parancsnokok és a kormány között a blokád alatt álló terület teljes megszállásának lehetősége kapcsán.

Izrael Katz izraeli védelmi miniszter kijelentette, hogy a hadseregnek végre kell hajtania a kormány által Gázáról hozott döntéseket. Ez a nyilatkozat azután érkezett, hogy egyre több hír jelent meg arról, hogy egyre nagyobb belső nézeteltérés alakult ki a blokád alatt álló terület teljes megszállásának lehetősége kapcsán.

Katz nyilatkozata akkor hangzott el, amikor Benjamin Netanjahu miniszterelnök csütörtökön összehívta a biztonsági kabinetet, hogy véglegesítse a döntést a gázai műveletek kiterjesztéséről. A gázai műveletek már közel 23 hónapja folynak.

Netanjahu kijelentette, hogy a Hamasz legyőzése előfeltétele annak, hogy szabadon engedjék a Gázában még mindig fogva tartott személyeket.

Az izraeli média, meg nem nevezett tisztviselőkre hivatkozva, arról számolt be, hogy magas rangú biztonsági tisztviselők figyelmeztettek a Gázavárosban és a menekülttáborokban, valamint más sűrűn lakott területeken történő mészárlások fokozódásának veszélyeire. Úgy gondolják, hogy ezeken a területeken sok embert tartanak fogva.

Szerdán újabb kitelepítési parancsokat adtak ki Gáza északi és déli területeire, beleértve Gáza városát és Han Júniszt, ahol az izraeli csapatok közölték, hogy ezeken a területeken „a harc kiterjesztésére” készülnek.

A sajtóban megjelent hírek szerint Benjamin Netanjahu miniszterelnök és a hadsereg parancsnokai, különösen Eyal Zamir vezérkari főnök között komoly nézeteltérések vannak. Zamir állítólag a folyó héten tartott ülésen azt mondta, hogy egy teljes körű megszállási terv „csapdába esést” jelentene.

A KAN közszolgálati műsorszolgáltató arról számolt be, hogy a három óra hosszan tartott ülésen biztonsági ülésen Zamir nyíltan ellenezte Netanyahu álláspontját. A 12-es csatorna arról számolt be, hogy alternatívákat, például bekerítési stratégiákat javasolt.

Israel Katz védelmi miniszter az X-en közzétett bejegyzésében elismerte Zamir szerepét a kormányzati döntéshozatal folyamatában, de hangsúlyozta a hadsereg kötelességét a parancsok végrehajtásában, és azt írta: „Amint a politikai vezetés döntéseket hoz, a hadsereg azokat eltökélten és professzionálisan hajtja végre.”

Trump: „A döntés Izraelé”

Az ellenzéki vezető, Jair Lapid felszólította Netanjahut, hogy ne szállja meg Gázát, mondván, hogy ez „nagyon rossz ötlet… operatív, erkölcsi és gazdasági szempontból.”

Donald Trump amerikai elnök kedden egy lehetséges megszállási tervről feltett kérdésre azt válaszolta, hogy nem ismeri a részleteket, hozzátette: „Ez Izrael döntése.”

Fokozódik az izraeli kormányra nehezedő nyomás, hogy véget vessen a háborúnak, miközben egyre mélyülnek az aggodalmak a gázai humanitárius katasztrófa és a foglyok sorsa miatt.