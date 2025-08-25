نوې سوریه
3 کمه لوست
د سوریې ولسمشر د اسرائیل سره د امنیتي تړون په اړه د پرمختګ سیګنال ورکوي
احمد الشرع څرګنده کړې چې د ۱۹۷۴ د اوربند کرښې پر بنسټ له اسرائيلو سره د امنیتي خبرو اترو په برخه کې پرمختګ شوی، چې موخه یې د سیمې ثبات پیاوړی کول دي.
د سوریې ولسمشر د اسرائیل سره د امنیتي تړون په اړه د پرمختګ سیګنال ورکوي
/ Reuters
25 اګست 2025

د سوریې ولسمشر له اسرائيلو سره د احتمالي امنیتي تړون په اړه د پرمختګ اشاره وکړه

احمد الشرع څرګنده کړې چې د ۱۹۷۴ د اوربند کرښې پر بنسټ له اسرائيلو سره د امنیتي خبرو اترو په برخه کې پرمختګ شوی، چې موخه یې د سیمې ثبات پیاوړی کول دي.

د ځایي رسنیو د راپور له مخې، د سوریې ولسمشر احمد الشرع د یکشنبې په ورځ د عربي رسنیو له پلاوي سره په لیدنه کې له اسرائيلو سره د احتمالي امنیتي تړون په اړه د پرمختګ نښې څرګندې کړې.

د سوریه ټلویزیون د خپرونو پر بنسټ، الشرع ویلي: «د دمشق او تل ابیب ترمنځ د احتمالي امنیتي تړون په اړه پرمختللې خبرې روانې دي» او ټینګار یې کړی چې «هر ډول تفاهم به د ۱۹۷۴ د اوربند کرښې پر بنسټ وي.»

ویل شوي چې هغه همداراز څرګنده کړه، که څه هم هغه باور نه لري چې د اسرائيلو سره د سولې تړون لپاره مناسب وخت رارسېدلی وي، خو «د داسې هر تړون له منلو به ډډه ونه کړي چې سوریې او سیمې ته ګټه ورسوي.»

د سوریې د عرب خبري آژانس د راپور له مخې، د سه شنبې په ورځ د سوریې د بهرنیو چارو وزیر اسعد حسن الشیباني په پاریس کې د اسرائيلو له یوه پلاوي سره خبرې وکړې، چې پکې د کړکېچ کمول، د سوریې په چارو کې د نه مداخلې ژمنه، او د سیمه ییز ثبات د پیاوړتیا لپاره د تفاهماتو موندل شامل وو.

وړاندیز شوي

راپور کې ویل شوي چې خبرو کې همداراز «د سویدا ولایت په جنوبي سوریه کې د اوربند څارنه او د ۱۹۷۴ تړون بیا فعالول» هم شامل وو.

د ۱۹۷۴ کال تړون

د خبري آژانس د راپور له مخې، خبرې د امریکا په منځګړیتوب ترسره کېږي او د ډیپلوماتیکو هڅو یوه برخه ده «د سوریې د امنیت او ثبات د پیاوړتیا او د هغې د وحدت او ځمکنۍ بشپړتیا د ساتنې لپاره.»

د سوریې او اسرائيلو ترمنځ د ۱۹۷۴ د جلا کولو تړون، چې د اکتوبر ۱۹۷۳ د عرب- اسرائيل جګړې وروسته لاسلیک شو، موخه یې دا وه چې د جګړه مارو ځواکونو ترمنځ واټن رامنځته کړي او د دواړو خواوو ترمنځ مستقیمې شخړې پای ته ورسوي.

دې تړون د سرتیرو د بیرته ایستلو لپاره ترتیبات رامینځته کړل او دوه اصلي کرښې یې جوړې کړې، چې د الفا او براوو کرښې په نوم پیژندل کیږي، چې د سوریې او اسرائيلو پوځي موقعیتونه جلا کوي.

د دواړو کرښو ترمنځ د ملګرو ملتونو د جلا کولو څارنیز ځواک (UNDOF) تر څارنې لاندې یوه سوله ييزه سیمه هم رامنځته شوه.

وپلټۍ
سوډان د تورکیې سوله‌ایز منځګړیتوب وړاندیز ته هرکلی وايي — د سوډان د بهرنیو چارو وزیر.
د لوور په موزیم کې تاریخي بدلون: "موناليزا" لپاره ځانګړې خونه.
د تورکي سریالونه په نړۍ کې د تورکي انځور ته بدلون ورکوي.
دمصر په حتشپسوت معبد کې نوي اثار کشف شول.
د جګړې د جرمونو محکمه په خطر کې ده: دجرمونو نړیوالې محکمې مشر.
'زما یوازینۍ غوښتنه مرګ وو': ژغورل شوي بندي د اسد په زندانونو کې شکنجه افشا کړه.
په نړۍ کې له ۱۰۰۰ څخه زیات ساینس پوهان د غزې د اوربند لپاره لیک لاسلیک کړ.
لبنان د سوریې د اغیزو لاندې نه  د ژغورنې په خاطر په مخ کې ډیره اوږده لار لري.
ایران په اسرائیل کې د ټولنیز پلوه منزوي شوي ځینې یهودان څه ډول د جاسوسانو په توګه جذب کړل؟
د ګولان د لوړو اهمیت او سرائیلو لخوا ددې سیمې د کنټرولو د هلو ځلو لامل په ډاګه شو
اروپایي اتحادیه که روسیه؟ په رومانیا کې دیموکراسي په ریښتیا څوک کمزورې کوي؟
یو فلسطیني ډاکټر چې د غزې نه د وتو څخه انکار کړی وو د اسرائیلو په زندان کې ژوند د لاسه ورکړ.
د اکتوبر په اومه د اسرائیلو او فلسطین د نښتې تاریخي اهمیت
ولې ۲۰۲۴ د بریکس د پرمختګ لپاره یو مهم کال و؟
د شولز تر سقوط وروسته، جرمني خپل ځان د پولې په سر مومي.
ټي آر ټي ګلوبل ته یوه کتنه وکړئ. خپل نظرونه زمونږ سره شریک کړئ!
Contact us