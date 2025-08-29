اسرائیل د سوریې په جنوبي سیمو پراخې هوايي او ځمکنۍ حملې ترسره کړې
پوځي جیټ الوتکې د قنیطره او دارا په اسمانونو کې ګزمې کوي پداسې حال کې چې ځمکني ځواکونه د قنیطره په کلیوالي سیمو بریدونه کوي.
د جمعې په ورځ په جنوبي سوریه کې د اسرائیل پوځي فعالیتونه زیات شوي، چیرې چې جنګي الوتکې د قنیطره او درعا ولایتونو په آسمانونو کې ګزمې کوي او ځمکنۍ ځواکونه د سوریې خاوري ته داخلیږي.
د سوریې دولتي رسنۍ «الأخباریه» راپور ورکړ چې د اسرائیل پوځي وسایط د قنیطرې په کلیوالي سیمو کې د ختیځ صمدانیه کلي ته ننوتل او د استوګنې په یوه کور یې برید وکړ.
د قربانیانو په اړه سمدستي معلومات نه دي ورکړل شوي.
دغه سرغړونې د اسرائیل د سوریې د حاکمیت پر پرله پسې نقضونو دوام ښيي، چې پکې په هېواد کې هوايي بریدونه او ځمکنۍ عملیات شامل دي.
د اسرائیل د وروستي پوځي فعالیت راپورونه په داسې وخت کې مخې ته راځي چې امریکا د اسرائیل او سوریې ترمنځ د یو ډول امنیتي تړون لپاره هڅې کوي.
د راپورونو له مخې، د تیر کال د ډسمبر په میاشت کې د بشار الاسد د رژیم د سقوط وروسته، اسرائیل په سوریه کې د پوځي تاسیساتو او شتمنیو پر هدف سلګونه بریدونه ترسره کړي، چې پکې جنګي الوتکې، توغندي او د هوايي دفاع سیستمونه شامل دي.
اسرائیلو د غیر نظامي یا بفر زون په نیولو سره د سوریې د ګولان لوړو اشغال هم پراخ کړ، چې دا کار د ۱۹۷۴ کال د سوریې سره د بې وسلې کولو تړون سرغړونه وه.
اسد، چې نږدې ۲۵ کاله یې په سوریه کې د زور زياتي واک چلولی و، د ډسمبر په میاشت کې روسیې ته وتښتېد، او د بعث ګوند رژیم یې پای ته ورساوه، چې له ۱۹۶۳ کال راهیسې په واک کې و.
د جنورۍ په میاشت کې د احمد الشراع په مشرۍ یوه نوې انتقالي اداره جوړه شوه.