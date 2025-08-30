30 اګست 2025
د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشرې کایا کالاس د شنبې په ورځ وویل چې د اروپايي ټولنې د غړو هېوادونو ترمنځ د اسرائیلو پر خلاف د کوټلي ګام اوچتولو په اړه اختلاف د نظر شتون لري. دا اتحادیه "ویشل شوې" ده او هغه "هیله منه نه ده" چې د غزې د جګړې له امله د اسرائیلو پر وړاندې به کوم اقدام وکړي.
د ویلو ده چې په ډنمارک کې به د ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د اسرائیلي سټارټ اپس (Start-ups) سره د اروپایي اتحادیې د مرستو د ځنډولو په اړه بحث وکړي، چې دا د غزې د وضعیت په اړه یو لومړنی اقدام دی. خو دې اتحادیې تر اوسه د دې اقدام د پلي کولو لپاره اړینه اکثریت رایه نه ده ترلاسه کړې.
کالاس د ډنمارک د غونډې په پیل کې خبریالانو ته وویل چې د پریکړو د منلو لپاره هیله شتون نلري، او دا کار "دا سیګنال ورکوي چې موږ ویشل شوي یو، زمونږ ترمنځه ژور اختلاف شتون لري. "