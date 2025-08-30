نړۍ
اروپايي ټولنه : د روسیې کنګل شوې شتمني روسیې ته بیرته ورکول ناشوني ښکاري
د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو مشرې کایا کالاس د شنبې په ورځ وویل چې د اوکراین د جګړې له امله په اروپايي ټولنه کې کنګل شوي روسي شتمنۍ د مسکو لخوا اوکراین ته د تاوان د پیسو د ورکولو پورې  بېرته ورکول ناشوني دي.
30 اګست 2025

هغې خبریالانو ته د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې څخه مخکې په کوپنهاګن کې وویل: "موږ نشو تصور کولی چې ... که ... اوربند یا د سولې تړون وشي، دا شتمنۍ بېرته روسیې ته ورکړل شي  تر کومه چې هغوی د تاوانونو پیسې نه وي ورکړې."

اروپایي اتحادیه وایي چې د روسیې شاوخوا ۲۱۰ میلیارده یورو (۲۴۵.۸۵ میلیارده ډالر) شتمنۍ د اوکراین پر وړاندې د مسکو د یرغل له امله د بندیزونو لاندې کنګل شوي دي.

اوکراین او د اروپایي اتحادیې ځینې هېوادونه، لکه پولنډ او د بالتیک هېوادونه، غوښتنه کوي چې اتحادیه دې دغه شتمنۍ ضبط کړي او د کیف ملاتړ لپاره یې وکاروي.

خو د اروپایي اتحادیې لوی هېوادونه لکه فرانسه او جرمني — او بلجیم چې ډېری شتمنۍ په کې ساتل شوې دي — د دې غوښتنو مخالفت کړی دی.

هغوی ویلي چې اروپایي اتحادیې د دې شتمنیو راتلونکې ګټې د اوکراین د ملاتړ لپاره ځانګړې کړې دي او پوښتنه یې کړې چې آیا د دې شتمنیو ضبط کولو لپاره قانوني بنسټ شته که نه.

دیپلوماتان وایي چې اوس بحث دې ته اړول شوی چې دغه پیسې څنګه کارول کېدای شي، کله چې په اوکراین کې جګړه پای ته ورسیږي.

