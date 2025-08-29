نړۍ
2 کمه لوست
اروپايي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې ایران ته ویلي چې د اټومي خبرو په اړه د هڅو کړکۍ لا هم پرانیستې ده
اروپایي قدرتونو د ۳۰ ورځو حساب پیل کړی چې کېدای شي د ملګرو ملتونو بندیزونه پر ایران بیا ولګول شي. خو د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو مشرې کاجا کالاس ټینګار وکړ چې دا موده د ډیپلماسۍ لپاره هم یو مهم فرصت دی.
اروپايي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې ایران ته ویلي چې د اټومي خبرو په اړه د هڅو کړکۍ لا هم پرانیستې ده
/ Reuters
29 اګست 2025

د اروپايي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې ایران ته ویلي چې د اټومي خبرو په اړه د ډیپلوماتیکو هڅو کړکۍ لا هم پرانستې ده

د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو مشرې کاجا کالاس ټینګار کړی چې دغه موده د ایران د اټومي پروګرام د حل لپاره د ډیپلوماتیکو حل لارو تعقیب لپاره یو مهم فرصت هم وړاندې کوي.

اروپایي قدرتونو د ۳۰ ورځو حساب پیل کړی چې کېدای شي د ملګرو ملتونو بندیزونه پر ایران بیا ولګول شي. خو د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو مشرې کاجا کالاس ټینګار وکړ چې دا موده د ډیپلماسۍ لپاره هم یو مهم فرصت دی.

کالاس د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل: "موږ د دې ۳۰ ورځو له پیل سره یوې نوې مرحلې ته داخلیږو، چې دا موږ ته د دې فرصت هم راکوي چې د یوې هواري لپاره واقعاً ډیپلوماتیکې لارې پیدا کړو. موږ دا ۳۰ ورځې لرو چې ستونزې حل کړو."

د فرانسې، بریتانیا او جرمني دا اقدام د ۲۰۱۵ کال د اټومي تړون د ایران د ادعا شویو سرغړونو په اړه د اونیو خبرداریو وروسته راځي، چې په کې تهران ژمنه کړې وه چې د نړیوالو بندیزونو څخه د خلاصون په بدل کې به خپل اټومي پروګرام ودروي. د دې میکانیزم له مخې، هغه بندیزونه چې د تړون له مخې ځنډول شوي وو، بېرته لګول کېدای شي که ایران د تړون د شرایطو پر وړاندې نه مطابقت کوونکی وموندل شي.

ایران به مناسب ځواب ورکړي

وړاندیز شوي

تر دې وړاندې ایران د ۳۰ ورځني وړاندیز په وړاندې په احتیاط غبرګون وښود، او خبرداری یې ورکړ چې دې اقدام ته به «مناسب ځواب» ورکړي. دا اندېښنې راپورته شوي چې دغه ګام ښایي د اټومي کړکېچ د سوله ‌ییز حل لپاره د کلونو دوامداره ډیپلوماسۍ له خنډ سره مخ کړي.

خو اروپایي چارواکي لا هم په احتیاط سره خوشبین دي.

ملګرو ملتونو راتلونکې ۳۰ ورځې د "فرصت کړکۍ" په توګه یادې کړې دي څو نوی توافق رامنځته شي.

د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان-نوئل باروت د ایران د اټومي پراختیا د مخنیوي پر عاجلتیا ټینګار وکړ، په دې ټکو چې دا اقدام «د ډیپلماسۍ د پای نښه نه ده.»

په راتلونکو اوونیو کې تمه کېږي چې د اروپایي قدرتونو او تهران ترمنځ د شدیدو ډیپلوماتیکو هڅو څپې راپورته شي، څو د نویو بندیزونو له اوتوماتي بیاځلې عملي کېدو وړاندې د شخړې د بیا رامنځته کېدو مخنیوی او یو منځګړی حل ترلاسه شي.

وپلټۍ
سوډان د تورکیې سوله‌ایز منځګړیتوب وړاندیز ته هرکلی وايي — د سوډان د بهرنیو چارو وزیر.
د لوور په موزیم کې تاریخي بدلون: "موناليزا" لپاره ځانګړې خونه.
د تورکي سریالونه په نړۍ کې د تورکي انځور ته بدلون ورکوي.
دمصر په حتشپسوت معبد کې نوي اثار کشف شول.
د جګړې د جرمونو محکمه په خطر کې ده: دجرمونو نړیوالې محکمې مشر.
'زما یوازینۍ غوښتنه مرګ وو': ژغورل شوي بندي د اسد په زندانونو کې شکنجه افشا کړه.
په نړۍ کې له ۱۰۰۰ څخه زیات ساینس پوهان د غزې د اوربند لپاره لیک لاسلیک کړ.
لبنان د سوریې د اغیزو لاندې نه  د ژغورنې په خاطر په مخ کې ډیره اوږده لار لري.
ایران په اسرائیل کې د ټولنیز پلوه منزوي شوي ځینې یهودان څه ډول د جاسوسانو په توګه جذب کړل؟
د ګولان د لوړو اهمیت او سرائیلو لخوا ددې سیمې د کنټرولو د هلو ځلو لامل په ډاګه شو
اروپایي اتحادیه که روسیه؟ په رومانیا کې دیموکراسي په ریښتیا څوک کمزورې کوي؟
یو فلسطیني ډاکټر چې د غزې نه د وتو څخه انکار کړی وو د اسرائیلو په زندان کې ژوند د لاسه ورکړ.
د اکتوبر په اومه د اسرائیلو او فلسطین د نښتې تاریخي اهمیت
ولې ۲۰۲۴ د بریکس د پرمختګ لپاره یو مهم کال و؟
د شولز تر سقوط وروسته، جرمني خپل ځان د پولې په سر مومي.
ټي آر ټي ګلوبل ته یوه کتنه وکړئ. خپل نظرونه زمونږ سره شریک کړئ!
Contact us