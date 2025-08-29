د اروپايي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې ایران ته ویلي چې د اټومي خبرو په اړه د ډیپلوماتیکو هڅو کړکۍ لا هم پرانستې ده
د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو مشرې کاجا کالاس ټینګار کړی چې دغه موده د ایران د اټومي پروګرام د حل لپاره د ډیپلوماتیکو حل لارو تعقیب لپاره یو مهم فرصت هم وړاندې کوي.
اروپایي قدرتونو د ۳۰ ورځو حساب پیل کړی چې کېدای شي د ملګرو ملتونو بندیزونه پر ایران بیا ولګول شي. خو د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو مشرې کاجا کالاس ټینګار وکړ چې دا موده د ډیپلماسۍ لپاره هم یو مهم فرصت دی.
کالاس د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل: "موږ د دې ۳۰ ورځو له پیل سره یوې نوې مرحلې ته داخلیږو، چې دا موږ ته د دې فرصت هم راکوي چې د یوې هواري لپاره واقعاً ډیپلوماتیکې لارې پیدا کړو. موږ دا ۳۰ ورځې لرو چې ستونزې حل کړو."
د فرانسې، بریتانیا او جرمني دا اقدام د ۲۰۱۵ کال د اټومي تړون د ایران د ادعا شویو سرغړونو په اړه د اونیو خبرداریو وروسته راځي، چې په کې تهران ژمنه کړې وه چې د نړیوالو بندیزونو څخه د خلاصون په بدل کې به خپل اټومي پروګرام ودروي. د دې میکانیزم له مخې، هغه بندیزونه چې د تړون له مخې ځنډول شوي وو، بېرته لګول کېدای شي که ایران د تړون د شرایطو پر وړاندې نه مطابقت کوونکی وموندل شي.
ایران به مناسب ځواب ورکړي
تر دې وړاندې ایران د ۳۰ ورځني وړاندیز په وړاندې په احتیاط غبرګون وښود، او خبرداری یې ورکړ چې دې اقدام ته به «مناسب ځواب» ورکړي. دا اندېښنې راپورته شوي چې دغه ګام ښایي د اټومي کړکېچ د سوله ییز حل لپاره د کلونو دوامداره ډیپلوماسۍ له خنډ سره مخ کړي.
خو اروپایي چارواکي لا هم په احتیاط سره خوشبین دي.
ملګرو ملتونو راتلونکې ۳۰ ورځې د "فرصت کړکۍ" په توګه یادې کړې دي څو نوی توافق رامنځته شي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان-نوئل باروت د ایران د اټومي پراختیا د مخنیوي پر عاجلتیا ټینګار وکړ، په دې ټکو چې دا اقدام «د ډیپلماسۍ د پای نښه نه ده.»
په راتلونکو اوونیو کې تمه کېږي چې د اروپایي قدرتونو او تهران ترمنځ د شدیدو ډیپلوماتیکو هڅو څپې راپورته شي، څو د نویو بندیزونو له اوتوماتي بیاځلې عملي کېدو وړاندې د شخړې د بیا رامنځته کېدو مخنیوی او یو منځګړی حل ترلاسه شي.