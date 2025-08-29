مادورو وايي ونزویلا د امریکا د جګړه ییزو بېړیو د کاربین سمندر ته ليږل نه شي زغملای.
د وینزویلا ولسمشر د ټرمپ د پوځي ځای پرځای کولو مخالفت وکړ، او ویې ویل چې روانو فشارونو یې ملاتړ پیاوړی کړی دی.
د ونزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو د پنجشنبې په ورځ وویل چې هېواد یې د بهرنیو ځواکونو لپاره د زغم وړ نه دی، ځکه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پوځي وسایلو د کارابین سیمې ته د استولو پرېکړې له امله له امریکا سره ترینګلتیا زیاته شوې ده.
په کاراکاس کې په پوځي مراسمو کې د پوځي یونیفورم اغوستلو پرمهال، مادورو په مستقیم ډول د متحده ایالاتو احتمالي مداخلې ته اشاره وکړه.
هغه وویل: "هېڅ لاره نشته چې دوی ونزویلا ته داخل شي"، او روان فشارونه یې د خپل حکومت د پیاوړتیا لامل وبلل.
مادورو د امریکا وروستۍ کړنې د محاصرې او ځورونې په توګه یادې کړې چې د ملګرو ملتونو د منشور سرغړونه ده او استدلال یې وکړ چې دغه اقدامات برعکس پایلې لرلي دي.
هغه زیاته کړه: "نن، له شلو ورځو پرله پسې محاصرې وروسته، موږ تر پرون څخه ډېر پیاوړي یو. موږ ډېر ملي او نړیوال ملاتړ لرو."
هغه د کولمبیا له ولسمشر ګوستاوو پیټرو مننه وکړه چې د ۲۵ زره سرتېرو د ځای پر ځای کولو امر یې د کولمبیا په کاتاتومبو سیمه کې ورکړ، دغه اقدام یې د ونزویلا او کولمبیا د سولې لپاره د یووالي او د خپلو خاورو د ساتنې هڅه وبلله.
د ټرمپ اجرائیه فرمان د لاتینې امریکا د مخدره موادو کارټلونو پر ضد پراخ پوځي عملیاتو ته اجازه ورکړه، چې له امله یې کارابین ته سمندري ځواکونو واستول شو، چې په کې یوه اوبتل او اووه جګړه ییزې بېړۍ شاملې وې.
پوځي چارواکو سي اېن اېن ته ویلي چې ۴ زره سمندري سرتېري هم سیمې ته لېږل کېږي.
مادورو، چې د دفاع وزیر ولادیمیر پادرینو لوپېز او لوړپوړو قوماندانانو ورسره ملتیا کوله، د همدې میاشتې په لومړیو کې ژمنه وکړه چې د ونزویلا حاکمیت به خوندي کوي او ویې ویل هېڅ "امپراتورۍ" د هېواد "مقدسې خاورې" او د جنوبي امریکا خاوره نشي لمسولی.