د ټرمپ د ادارې لخوا د محصلینو او خبریالانو په ویزو باندې نوي محدودیتونه لګول کیږي.
د ټرمپ ادارې یو نوی قانون وړاندې کړی چې له مخې به یې نړیوال محصلین، د کلتوري تبادلې ګډونوال او بهرني خبریالان په متحده ایالاتو کې د پاتې کېدو وخت محدود شي.
دغه وړاندیز د پنجشنبې په ورځ په فدرال راجسټر کې خپور شو، چې له مخې به د زدهکړو لپاره د F ویزې، د تبادلې لپاره د J ویزې، او د بهرنیو رسنیو غړو لپاره د I ویزې اوږدمهاله سیستم پای ته ورسیږي.
پخوا دغه سیستم ویزه لرونکو ته اجازه ورکوله چې د خپل پروګرام یا دندې د مودې تر پای پورې، تر هغه چې د ویزې شرایط یې پوره کول، پاتې شي. خو اوس د کورني امنیت وزارت غواړي د ټاکلي وخت لپاره د ویزې موده وټاکي.
د دې وړاندیز شوي قانون له مخې، د محصلینو او د تبادلې ګډونوالو ویزې به تر څلورو کلونو پورې محدودې شي. د بهرنیو خبریالانو لپاره به دا موده ۲۴۰ ورځې وي، خو د چینایي وګړو لپاره به یوازې ۹۰ ورځې وي.
اوس مهال، ویزې تر هغه وخته پورې اعتبار لري چې لرونکي یې د ویزې شرایطو ته پابند وي او د نوي کولو اړتیا نه وي.
د ویزې ناوړه ګټه اخیستنه
د دې بدلون له مخې، ویزه لرونکي مجبور دي چې که د خپلو زدهکړو یا دندو د بشپړولو لپاره اضافي وخت ته اړتیا ولري، د تمدید غوښتنه وکړي.
د امریکا د کورني امنیت وزارت په وینا: "د نورو غیر مهاجرتي کټګوریو برخلاف، چې د ټاکلي وخت لپاره منل کیږي، د F، J، او ډیری I کټګوریو لرونکي د ویزې شرایطو ته د پابندۍ تر وخته منل کیږي. اوس موږ وړاندیز کوو چې د دې سیستم موده له 'د حالت د دوام' څخه ټاکلي وخت ته بدله کړو."
چارواکي وايي چې نوی سیستم د "ویزې د ناوړه ګټه اخیستنې" مخنیوي او د هغو کسانو د ښه څارنې لپاره ډیزاین شوی چې د دې کټګوریو لاندې متحده ایالاتو ته داخلېږي.
دغه وړاندیز د پوهنتونونو او رسنیو سازمانونو اندیښنې راپارولې دي، کوم چې په نړیوالو محصلینو او بهرنیو خبریالانو تکیه کوي. نیوکه کوونکي وايي چې دا بدلون کولی شي د ادارو او هغو کسانو لپاره چې مخکې له داخلېدو څخه سختې پلټنې تېروي، بېباوري او اداري ستونزې رامنځته کړي.
عام خلک کولی شي د دې وړاندیز په اړه د فدرالي قانون جوړونې پورټل له لارې د ۳۰ ورځو په موده کې خپل نظرونه وړاندې کړي. د امنیت د کورني امنیت وزارت ویلي دي چې د نظرونو تر ارزونې وروسته د قانون وروستۍ بڼه بشپړه کړي.