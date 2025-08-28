کرملین: په جرمني کې د امریکایي وسلو د لارو په اوږدو کې د روسي بې پیلوټه الوتکو لخوا کشفي الوتنو په اړه راپور جعلي خبر ښکاري.
دا پرمختګ هغه مهال رامنځته کېږي چې د اروپایي اتحادیې له خوا په بروکسل کې د روسیې استازی په کیف د مسکو د تازه هوايي بریدونو په اړه احضار شوی و.
کریملین د پنجشنبې په ورځ وویل، د ورځپاڼې هغه راپور چې ګواکې روسیه یا د هغې ملاتړي ډلې د امریکا پوځي تجهیزاتو د لېږد لارو باندې په جرمني کې د څارونکو ډرونونو الوتنې ترسره کوي، داسې ښکاري چې جعلي خبر وي.
دغه خبر د نیویارک ټایمز له خوا خپور شوی و چې امریکا او نورو لوېدیځو چارواکو ته یې اشاره کړې ده.
کله چې د دې په اړه خبریالانو پوښتنه وکړه، د کریملین ویاند دیمیتري پسکوف وویل، دوی لا تراوسه وخت نه دی موندلی چې راپور په دقت سره ولولي.
هغه زیاته کړه: « دا تصور کول سخت دي، ځکه که دا رښتیا وای، نو جرمنيانو به په څرګند ډول لیدلی وای او دوی به هېڅکله چوپ پاتې نه وای. نو، طبعاً دا ټول ډېر داسې ښکاري لکه د یوې بلې ورځپاڼې جعلي کیسه.»
نیویارک ټایمز د امریکا او نورو لوېدیځو چارواکو په حواله د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړی چې روسیه یا د هغې ملاتړي ډلې د څارونکو ډرونونو الوتنې ترسره کوي، د هغو لارو په اوږدو کې چې امریکا او د هغې متحدین د ختیځ جرمني له لارې پوځي تجهیزات لېږدوي.
راپور د چارواکو په حواله زیاتوي چې د امریکا او جرمني چارواکي د روسیې د ورانکارۍ هڅو په اړه خبرې کولې، په هغو معلوماتو سربېره چې د مې په میاشت کې د درېیو اوکرایني وګړو د نیول کېدو لامل شول، کوم چې په یوه د روسیې سره تړلي پلان کې تورن شوي دي.
دا پرمختګ هغه مهال رامنځته شو چې اروپايي اتحادیې د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې د روسیې استازی احضار کړ، وروسته له هغې چې مسکو پر کیف تازه هوايي بریدونه وکړل، چې د اتحادیې د دیپلوماتیک استازولۍ ودانۍ یې هم په نښه کړه.
د اروپايي اتحادیې د بهرنۍ تګلارې مشرې کایا کالاس د امریکا د ټولنیزو رسنیو شرکت «ایکس» له لارې اعلان وکړ: «هیڅ دیپلوماتیک ماموریت باید هیڅکله هم هدف و نه ګرځي. په ځواب کې، موږ په بروکسل کې د روسیې استازی احضاروو.»
د اوکراین د چارواکو په وینا، د پنجشنبې په سهار د روسیې په یوه برید کې لږ تر لږه ۱۴ کسان، چې درې ماشومان هم پکې شامل وو، وژل شوي او ۴۸ نور ټپیان شوي دي.