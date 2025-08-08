تورکیه
2 کمه لوست
د تورکیې بهرنیو چارو وزیر فیدان د الشرع او نورو لوړپوړو چارواکو سره خبرو اترو لپاره دمشق ته سفر کړی
د تورکیې د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان د یو لوړپوړي چارواکي په مشرۍ  د سوریې پلازمینې دمشق ته رسیدلی. ویل کیږي ددې سفر موخه د تورکیې او سوریې ترمنځ د همکارۍ پراختیا ده.
د تورکیې بهرنیو چارو وزیر فیدان د الشرع او نورو لوړپوړو چارواکو سره خبرو اترو لپاره دمشق ته سفر کړی
/ AA
16 ساعته مخکې

د تورکیې د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان د سوریې د ولسمشر احمد الشرع  او نورو چارواکیو سره د لیدنې په موخه دمشق ته سفر کړی دی.

د تورکیې د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان د یو لوړپوړي چارواکي په مشرۍ  د سوریې پلازمینې دمشق ته رسیدلی. ویل کیږي ددې سفر موخه د تورکیې او سوریې ترمنځ د همکارۍ پراختیا ده.

فیدان د پنجشنبې په ورځ د خپل سفر په ترڅ کې د سوریې له ولسمشر احمد الشرع، د بهرنیو چارو وزیر اسعد حسن الشیباني او نورو لوړپوړو چارواکو سره ولیدل.

دغه سفر د انقرې او دمشق ترمنځ په ژورو اړیکو کې یو بل مهم ګام ګڼل کیږي، چې د اسد رژیم له سقوط څخه اته میاشتې وروسته او په سوریه کې د نوي سیاسي فصل د پیل په ترڅ کې ترسره کیږي.

د ډیپلوماټیکو سرچینو په وینا، ددې سفر په ترڅ کې به  د وروستیو میاشتو په اوږدو کې د دوه اړخیزو اړیکو پرمختګ وارزول شي  او د امنیت، بیا رغونې او سیمه ییز ثبات په ګډون په مختلفو برخو کې د همکارۍ د نورو لارو چارو پلټنه به وشي.

د سوریې بیا رغونه او د ترهګرۍ پر ضد ګډې هڅې

وړاندیز شوي

د اجنډا یو له مهمو موضوعاتو څخه د سوریې بیا رغونه او اقتصادي بیا رغونه ده، هغه برخه چې تورکیې د تخنیکي او لوژستیکي ملاتړ ژمنه کړې ده.

سرچینې وایي چې دواړه خواوې به د ترهګرۍ ضد اوسني همکارۍ هم وارزوي، په ځانګړې توګه د داعش او PKK/YPG پر وړاندې، هغه ډلې چې انقره یې د خپلې ملي امنیت لپاره مستقیم ګواښ ګڼي او دوی د سوریې  په  شمال ختیځ کې  فعالیتونه لري.

سیمه ییز جوړښتونه به هم وڅیړل شي، په ځانګړې توګه د اسرائیلو پوځي اقدامات او څرګندونې، چې دواړه خواوې یې د سوریې او پراخې سیمې لپاره د بې ثباتۍ لامل ګڼي.

د اوږدمهاله امنیت او ثبات پیاوړتیا

ډیپلوماټیکو سرچینو ټینګار کړی چې اوسنی وخت د تورکیې او سوریې لپاره یو فرصت وړاندې کوي ترڅو خپلې هڅې د ګډو ګټو په ملاتړ همغږي کړي، په ځانګړې توګه د اوږدمهاله امنیت او ثبات د پیاوړتیا په برخه کې.

یو چارواکي وویل: "د تورکیې لومړیتوب دا دی چې دغه فرصتونه په داسې ډول وکاروي چې د سوریې بیا رغونه ملاتړ وکړي او دوه اړخیزه همکاري پیاوړې کړي."

وپلټۍ
سوډان د تورکیې سوله‌ایز منځګړیتوب وړاندیز ته هرکلی وايي — د سوډان د بهرنیو چارو وزیر.
د لوور په موزیم کې تاریخي بدلون: "موناليزا" لپاره ځانګړې خونه.
د تورکي سریالونه په نړۍ کې د تورکي انځور ته بدلون ورکوي.
دمصر په حتشپسوت معبد کې نوي اثار کشف شول.
د جګړې د جرمونو محکمه په خطر کې ده: دجرمونو نړیوالې محکمې مشر.
'زما یوازینۍ غوښتنه مرګ وو': ژغورل شوي بندي د اسد په زندانونو کې شکنجه افشا کړه.
په نړۍ کې له ۱۰۰۰ څخه زیات ساینس پوهان د غزې د اوربند لپاره لیک لاسلیک کړ.
لبنان د سوریې د اغیزو لاندې نه  د ژغورنې په خاطر په مخ کې ډیره اوږده لار لري.
ایران په اسرائیل کې د ټولنیز پلوه منزوي شوي ځینې یهودان څه ډول د جاسوسانو په توګه جذب کړل؟
د ګولان د لوړو اهمیت او سرائیلو لخوا ددې سیمې د کنټرولو د هلو ځلو لامل په ډاګه شو
اروپایي اتحادیه که روسیه؟ په رومانیا کې دیموکراسي په ریښتیا څوک کمزورې کوي؟
یو فلسطیني ډاکټر چې د غزې نه د وتو څخه انکار کړی وو د اسرائیلو په زندان کې ژوند د لاسه ورکړ.
د اکتوبر په اومه د اسرائیلو او فلسطین د نښتې تاریخي اهمیت
ولې ۲۰۲۴ د بریکس د پرمختګ لپاره یو مهم کال و؟
د شولز تر سقوط وروسته، جرمني خپل ځان د پولې په سر مومي.
ټي آر ټي ګلوبل ته یوه کتنه وکړئ. خپل نظرونه زمونږ سره شریک کړئ!
Contact us