د تورکیې د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان د سوریې د ولسمشر احمد الشرع او نورو چارواکیو سره د لیدنې په موخه دمشق ته سفر کړی دی.
د تورکیې د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان د یو لوړپوړي چارواکي په مشرۍ د سوریې پلازمینې دمشق ته رسیدلی. ویل کیږي ددې سفر موخه د تورکیې او سوریې ترمنځ د همکارۍ پراختیا ده.
فیدان د پنجشنبې په ورځ د خپل سفر په ترڅ کې د سوریې له ولسمشر احمد الشرع، د بهرنیو چارو وزیر اسعد حسن الشیباني او نورو لوړپوړو چارواکو سره ولیدل.
دغه سفر د انقرې او دمشق ترمنځ په ژورو اړیکو کې یو بل مهم ګام ګڼل کیږي، چې د اسد رژیم له سقوط څخه اته میاشتې وروسته او په سوریه کې د نوي سیاسي فصل د پیل په ترڅ کې ترسره کیږي.
د ډیپلوماټیکو سرچینو په وینا، ددې سفر په ترڅ کې به د وروستیو میاشتو په اوږدو کې د دوه اړخیزو اړیکو پرمختګ وارزول شي او د امنیت، بیا رغونې او سیمه ییز ثبات په ګډون په مختلفو برخو کې د همکارۍ د نورو لارو چارو پلټنه به وشي.
د سوریې بیا رغونه او د ترهګرۍ پر ضد ګډې هڅې
د اجنډا یو له مهمو موضوعاتو څخه د سوریې بیا رغونه او اقتصادي بیا رغونه ده، هغه برخه چې تورکیې د تخنیکي او لوژستیکي ملاتړ ژمنه کړې ده.
سرچینې وایي چې دواړه خواوې به د ترهګرۍ ضد اوسني همکارۍ هم وارزوي، په ځانګړې توګه د داعش او PKK/YPG پر وړاندې، هغه ډلې چې انقره یې د خپلې ملي امنیت لپاره مستقیم ګواښ ګڼي او دوی د سوریې په شمال ختیځ کې فعالیتونه لري.
سیمه ییز جوړښتونه به هم وڅیړل شي، په ځانګړې توګه د اسرائیلو پوځي اقدامات او څرګندونې، چې دواړه خواوې یې د سوریې او پراخې سیمې لپاره د بې ثباتۍ لامل ګڼي.
د اوږدمهاله امنیت او ثبات پیاوړتیا
ډیپلوماټیکو سرچینو ټینګار کړی چې اوسنی وخت د تورکیې او سوریې لپاره یو فرصت وړاندې کوي ترڅو خپلې هڅې د ګډو ګټو په ملاتړ همغږي کړي، په ځانګړې توګه د اوږدمهاله امنیت او ثبات د پیاوړتیا په برخه کې.
یو چارواکي وویل: "د تورکیې لومړیتوب دا دی چې دغه فرصتونه په داسې ډول وکاروي چې د سوریې بیا رغونه ملاتړ وکړي او دوه اړخیزه همکاري پیاوړې کړي."