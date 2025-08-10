تورکیه
اردوغان وویل چې د اسرائیلو لخوا د غزې بشپړ اشغالول په هیڅډول د منلو وړ خبره نده
د تورکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اسرائیلو لخوا د غزې د بشپړ اشغالولو پلان په کلکه توګه وغنده . ولسمشر اردوغان تیره ورځ د فلسطین د ولسمشر محمود عباس سره ټیلیفوني خبرې وکړې.
د ليدنې په ترڅ کې، اردوغان يو ځل بيا تاييد کړ چې ترکيه به د فلسطين تر څنګ ولاړه وي. / AA
د تورکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اسرائیلو لخوا د غزې د بشپړ اشغالولو پلان په کلکه توګه وغنده . ولسمشر اردوغان تیره ورځ د فلسطین د ولسمشر محمود عباس سره ټیلیفوني خبرې وکړې. ولسمشر اردوغان پدې ټیلیفوني خبرو کې ددې خبرې په ټینګار وویل چې د اسرائیلو لخوا په غزه کې د بشپړ پوځي کنټرول ترلاسه کول او ددې سیمې بشپړ اشغالول په هیڅډول د منلو نده.

د تورکیې د عامه اړیکو ریاست د شنبې په ورځ وویل چې دواړو مشرانو د اسرائیلو د بریدونو او په سیمه کې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې.

اردوغان په دې خبرو کې ټینګار وکړ چې تورکیه به د فلسطین ترڅنګ ولاړه پاتې شي.

هغه د فرانسې، بریتانیا او کاناډا له خوا د فلسطین د دولت د احتمالي پېژندنې په اړه څرګندونې ارزښتناکې وبللې او زیاته یې کړه چې په لویدیځ کې د اسرائیلو پر وړاندې نیوکې زیاتې شوې دي. اردوغان وویل چې تورکیه به په سیمه کې د سولې لپاره خپلې هڅې جاري وساتي.

