اردوغان: تورکیه غزې ته د هیلو راوستلو لپاره ټولې سرچینې او ډیپلوماسي په کار اچولي
د تورکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وايي، "موږ به نتنیاهو او د هغه قاتلې شبکې ته اجازه ورنکړو چې زموږ سیمه د خپل سیاسي ژوند د اوږدولو لپاره لا لویو ناورینونو ته وغورځوي."
د تورکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دوشنبې په ورځ په انقره کې د کابینې له ناستې وروسته وویل چې تورکیې د غزې لپاره د هیلې د راوستلو په موخه د هېواد ټولې سرچینې او ډیپلوماتیک ظرفیتونه په کار اچولي دي.
هغه وویل: «موږ به (د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین) نتنیاهو او د هغه وژونکي شبکې ته اجازه ور نه کړو چې زموږ سیمه د خپل سیاسي ژوند د اوږدولو لپاره لا لویو ناورینونو ته کش کړي.»
اردوغان ټینګار وکړ چې تورکیه هغه هېواد دی چې د «صهیوني ترهګر دولت اسرائیلو له خوا زموږ د فلسطیني ورونو او خوېندو پر وړاندې ترسره شوي ظلمونو، وحشتونو، قتلعام، شکنجه او ځورونې» په اړه یې تر ټولو څرګند غبرګون ښودلی دی.
هغه زیاته کړه چې ملت، په ځانګړي ډول غیردولتي سازمانونه، بنسټونه او ټولنې د غزې له ولس سره ولاړ دي او هیله یې څرګنده کړه چې د غزې د سولې، آزادۍ او ثبات ورځ به وګوري.
اردوغان وویل، د اسلامي همکاریو د سازمان د نوبتي مشرتابه په توګه، تورکیې د بهرنیو چارو د وزیرانو د فوق العاده غونډې غوښتنه کړې ده.
هغه وویل: «موږ هر هغه څه کوو چې د غزې په وړاندې د وحشت د درولو او زموږ لوږې ځپلو غزې ورونو ته د بشري مرستو د پرله پسې رسولو لپاره اړین وي.»
اسرائیل د غزې پر وړاندې د نسل وژنې د جګړې له امله د نړیوال غبرګون له زیاتېدو سره مخ دی. د ۲۰۲۳ کال د اکتوبر راهیسې، دې پوځي یرغل نږدې ۶۱ زره او ۵۰۰ کسان وژلي او دغه محاصره شوې سیمه یې لوږې ته رسولي او له بشپړ ویجاړۍ سره یې مخ کړې ده.
د اذربایجان او ارمنستان د سولې تړون
اردوغان همداراز وویل چې د قره باغ ازادي د ۳۰ کلونو د اشغال وروسته په سیمه کې د نوي دور پیل په نښه کوي. هغه د اذربایجان او ارمنستان د سولې تړون، چې د اګست په ۸مه نېټه په واشنګټن ډي سي کې د لومړنیو لاسلیکونو له پړاو څخه تېر شو، «په جنوبي قفقاز کې دایمي سولې د ټینګېدو په لور یو تاریخي ګام» وباله.
هغه وویل: «د سوله ییز چاپېریال په رامنځته کېدو سره، د سړکونو او اورګاډي د پټلۍ اړیکو بیا فعاله کېدل، د پولو د دروازو پرانیستل او د سوداګرۍ ازاد جریان به د سیمې د ټولو هېوادونو په ګټه وي.»
ارمنستان او اذربایجان له ۱۹۸۰مې لسیزې له وروستیو راهیسې څو ځله د سرحدي جګړو شاهدان وو، چې وروستی یې په ۲۰۲۳ کال کې و، کله چې اذربایجان د قره باغ خپله خاوره بېرته آزاده کړه.