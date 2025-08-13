ترهګرو د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت کې د ګازو په یو لوی پایپ لاین بمي برید کړی.
د پولیسو په وینا، ترهګرو د پاکستان په شمال لویدیځ کې د ګازو یوه لوی پایپ لاین الوزولې، چې د هیواد ترټولو لوی ایالت پنجاب ته یې د ګازو جریان پرې کړی دی.
د سیمې د پولیسو ویاند امیر خان د چهار شنبې په ورځ رسنیو ته وویل، دا پېښه په تیرو څو میاشتو کې د ورته چاودنو په لړ کې تر ټولو وروستۍ ده، چې د خیبر پښتونخوا ایالت د لکي مروت په ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده.
هغه وویل، ترهګرو په پایپ لاین کې ځای پر ځای کړي چاودیدونکي توکي وچوول، چې له امله یې د پنجاب د میانوالي سیمې ته د ګازو جریان ودرېده.
دا په دریو میاشتو کې دننه په همدې ځای کې څلورم برید دی.
تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی.
خو امنیتي ځواکونه یې پړه پر تحریک طالبان پاکستان (TTP) وراچوي، چې پر امنیتي ځواکونو او دولتي تاسیساتو د بریدونو پراخ ریکارډ لري.
امنیتي ځواکونو د برید د عاملینو د موندلو لپاره په سیمه کې پلټنې پیل کړې دي.
لکي مروت له ډېرې مودې راهیسې د ترهګرۍ او تاوتریخوالي مرکز دی، او په وروستیو کلونو کې TTP پر امنیتي ځواکونو، په ځانګړي ډول د پولیسو پر افسرانو، څو بریدونه کړي دي.