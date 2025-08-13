شمالي کوریا د غزې د بشپړ اشغال لپاره د اسرائیلو پلان وغانده
پیونګ یانګ وايي د اسرائیلي کابینې پرېکړه د نړیوالو قوانینو خلاف ده.
د دولتي رسنیو د راپور له مخې، شمالي کوریا د اسرائیلو هغه پلان وغنده چې غواړي محاصره شوې غزه په بشپړه توګه ضمیمه او اشغال کړي.
د سه شنبې په ورځ د بهرنيو چارو وزارت يوه ویاند د کوریا مرکزي خبري اژانس (KCNA) ته وویل: "د فلسطین د غزې د بشپړ اشغال په اړه د اسرائیلي کابینې 'پریکړه' د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده."
د پیونګ یانګ څرګندونې وروسته له هغې راغلې چې د اسرائیلو د جګړې کابینې د جمعې په ورځ د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو مرحلېز پلان منظور کړ څو غزه په بشپړه توګه بیا ونیسي.
ویاند وویل چې دا اقدام "په ښکاره ډول د اسرائیلو ګنګسټر ته ورته نیت څرګندوي چې غواړي د فلسطین نړیواله په رسمیت پېژندل شوې خاوره ونیسي"، ټینګار کوي چې غزه د فلسطین د خاورې نه بېلېدونکې برخه ده.
شمالي کوریا "په کلکه د اسرائیلو دا مجرمانه عمل غندي او ردوي چې د خاورې په نیولو سره د غزې په تړانګه کې بشري ناورین زیاتوي او د منځني ختیځ د سولې او ثبات ښکاره سرغړونه کوي."
ویاند زیاته کړه: "موږ په کلکه غوښتنه کوو چې اسرائیل ژر تر ژره د فلسطینیانو پر وړاندې غیرقانوني وسله وال بریدونه ودروي او په بشپړه توګه له غزې څخه ووځي."
د اسرائیلو نسل وژنه په غزه کې
اسرائیلو تر اوسه له ۶۱،۵۰۰ څخه ډېر فلسطینیان چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي، په محاصره شوې غزه کې وژلي دي.
د فلسطین د رسمي خبري اژانس "وفا" د راپور له مخې، شاوخوا ۱۱،۰۰۰ فلسطینیان د ویجاړ شویو کورونو د کنډوالو لاندې ښخ شوي دي.
خو کارپوهان باور لري چې ریښتینی د مرګ شمېر د غزې د چارواکو له راپورونو خورا زیات دی او اټکل کوي چې کېدای شي شاوخوا ۲۰۰،۰۰۰ ته ورسېږي.
د دې نسل وژنې په ترڅ کې، اسرائیلو د محاصرې لاندې ډېره برخه سیمه کنډواله کړې او نږدې ټول اوسېدونکي یې بې کوره کړي دي.
تېر نومبر کې، د جرمونو نړیوالې محکمې د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او د هغه د پخواني دفاع وزیر یواف ګالانت د جګړې د جرمونو او د بشریت پر ضد د جرمونو په تور د نیولو حکمونه صادر کړل.
همدارنګه اسرائیل د محاصرې لاندې په دې سیمه کې د فلسطینیانو پر ضد د خپلې جګړې له امله د نړيوال عدالت محکمه کې د نسل وژنې له دعوې سره مخ دی.