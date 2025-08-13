نړۍ
د اسټرالیا لومړي وزیر انتوني البانیز: په غزه کې کړاوونه ‘په بشپړه توګه د منلو وړ نه دي’
استرالیا چمتو ده چې په سپټمبر کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې کې د فلسطین دولت په رسمیت وپېژني، چې دا د انګلستان، فرانسې او کاناډا وروستیو پرېکړو ته ورته ده.
د اسټرالیا لومړي وزیر انتوني البانیز د چهارشنبې په ورځ وویل چې د غزې په تړانګه کې خلک د لوږې او د ژوند له لاسه ورکولو څخه رنځ وړي، چې دا "په بشپړه توګه د منلو وړ نه ده."

البانیز د غزې د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویې ویل چې د اسرائیلو کړنې "د دفاع وړ نه دي."

هغه ABC ته وویل: "اسرائیلو په مارچ کې اعلان وکړ چې د مرستو پر بهیر به محدودیتونه ولګوي او موږ اوس د هغې پایلې وینو. موږ په غزه کې یو روان بشري ناورین لرو."

کله چې ترې وپوښتل شول چې ایا د اسرائیلو له خوا قصدي لوږه یو جنګي جرم دی، البانیز وویل: "یقیناً دا هغه څه نه دي چې له نړیوالو قوانینو سره همغږي ولري."

هغه زیاته کړه: "موږ داسې حالت لرو چې خلک هره شپه دا په خپلو تلویزیونونو کې ویني، سره له دې چې غزې ته د رسنیو د ننوتلو محدودیتونه شتون لري، خو خلک داسې کسان ویني چې نه یوازې له ستر کړاو، لوږې او د ژوند له لاسه ورکولو سره مخ دي، بلکې موږ داسې کسان هم وینو چې د خوړو او اوبو د تر لاسه کولو هڅه کې وژل کېږي. اوس، په ۲۰۲۵ کال کې، دا په بشپړه توګه د منلو وړ نه ده."

وړاندیز شوي

البانیز د سه ‌شنبې په ورځ وویل چې د اسرائیلو کړنې په غزه کې ورته پایلې رامنځته کوي – د بې ‌ګناه خلکو وژل کېدل، بېوزلي او تاوتریخوالی – چې دا "په بشپړه توګه د منلو وړ نه دي."

لومړي وزیر د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې استرالیا به په سپټمبر کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې کې فلسطین په رسمیت وپېژني.

اسرائیل د غزې پر وړاندې د خپلې ۲۲ میاشتې جګړې له امله د زیاتېدونکې نیوکې سره مخ دی، هغه سیمه چې له دوو میلیونو څخه زیات فلسطینیان پکې اوسېږي.

بشري مرستندویه ډلو او د ملګرو ملتونو ادارو د پراخې قحطۍ د خطر په اړه خبرداری ورکړی، په ځانګړې توګه له هغه وخته چې اسرائیلو د دوه میاشتو څخه زیات وخت لپاره پر مرستو بشپړ بندیز ولګاوه.

د ملګرو ملتونو د روغتیا نړيوال سازمان وايي چې له جنورۍ ۲۰۲۵ راهیسې ۱۴۸ کسان د خوارځواکۍ له امله مړه شوي، او د خوړو نړیوال پروګرام ادارې د اګست په میاشت کې وویل چې په غزه کې لوږه او خوارځواکي د جګړې له پیل راهيسې تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې ده.

د خوړو نړیوال پروګرام ویلي: "له درېيمې برخې څخه زيات خلک څو ورځې پر له پسې هېڅ نه خوري" او ۳۰۰،۰۰۰ زره ماشومان د سختې خوارځواکۍ له جدي خطر سره مخ دي، او حالت ورځ تر بلې خرابېږي ځکه چې د مرستو کافي موټرونه غزې ته د ننوتلو اجازه نه لري.

