نړۍ
1 کمه لوست
په تکساس کې په یوې مغازې د وسله وال برید له امله لږ تر لږه  ۳ تنو ژوند د لاسه ورکړی دی.
پولیسو ویلي چې د ټکساس ایالت په آسټن ښار کې د ټارګیټ په نامه د یوې مغازې دننه په ډزو کې  درې تنه وژل شوي دي، او یو شکمن کس نیول شوی دی.
په تکساس کې په یوې مغازې د وسله وال برید له امله لږ تر لږه  ۳ تنو ژوند د لاسه ورکړی دی.
/ AP
18 ساعته مخکې

په تکساس کې په یوې مغازې د وسله وال برید له امله لږ تر لږه  ۳ تنو ژوند د لاسه ورکړی دی.

 پولیسو ویلي چې د ټکساس ایالت په آسټن ښار کې د ټارګیټ په نامه د یوې مغازې دننه په ډزو کې  درې تنه وژل شوي دي، او یو شکمن کس نیول شوی دی.

د آسټن پولیسو د دوشنبې په ورځ په ټولنیزې رسنۍ "ایکس" کې په یوه پوسټ کې ویلي چې پېښه لا هم فعاله ده او پلټنې روانې دي.

د پولیسو په بیان کې دا نه دي ویل شوي چې آیا څوک ټپي شوي دي که نه. د آسټن-ټراویس کاونټي بیړنیو خدماتو په "ایکس" کې لیکلي چې دوی څلورو ناروغانو ته مرسته رسولې، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي.

وړاندیز شوي

پولیسو یو تن سپین پوستی شکمن کس چې لنډې جامې او د هاوای سټایل ګل لرونکی کمیس یې اغوستی و نیولی دی.

دا ډزې په داسې وخت کې شوې چې خلک د نوي ښوونیز کال لپاره د ښوونځي د اړتیاوو اخیستلو لپاره بازار ته تللي وو.

ویډیو ښيي چې د پلورنځي د پارکینګ په سیمه کې د پولیسو او بیړنیو خدماتو پراخه غبرګون روان دی.

وپلټۍ
سوډان د تورکیې سوله‌ایز منځګړیتوب وړاندیز ته هرکلی وايي — د سوډان د بهرنیو چارو وزیر.
د لوور په موزیم کې تاریخي بدلون: "موناليزا" لپاره ځانګړې خونه.
د تورکي سریالونه په نړۍ کې د تورکي انځور ته بدلون ورکوي.
دمصر په حتشپسوت معبد کې نوي اثار کشف شول.
د جګړې د جرمونو محکمه په خطر کې ده: دجرمونو نړیوالې محکمې مشر.
'زما یوازینۍ غوښتنه مرګ وو': ژغورل شوي بندي د اسد په زندانونو کې شکنجه افشا کړه.
په نړۍ کې له ۱۰۰۰ څخه زیات ساینس پوهان د غزې د اوربند لپاره لیک لاسلیک کړ.
لبنان د سوریې د اغیزو لاندې نه  د ژغورنې په خاطر په مخ کې ډیره اوږده لار لري.
ایران په اسرائیل کې د ټولنیز پلوه منزوي شوي ځینې یهودان څه ډول د جاسوسانو په توګه جذب کړل؟
د ګولان د لوړو اهمیت او سرائیلو لخوا ددې سیمې د کنټرولو د هلو ځلو لامل په ډاګه شو
اروپایي اتحادیه که روسیه؟ په رومانیا کې دیموکراسي په ریښتیا څوک کمزورې کوي؟
یو فلسطیني ډاکټر چې د غزې نه د وتو څخه انکار کړی وو د اسرائیلو په زندان کې ژوند د لاسه ورکړ.
د اکتوبر په اومه د اسرائیلو او فلسطین د نښتې تاریخي اهمیت
ولې ۲۰۲۴ د بریکس د پرمختګ لپاره یو مهم کال و؟
د شولز تر سقوط وروسته، جرمني خپل ځان د پولې په سر مومي.
ټي آر ټي ګلوبل ته یوه کتنه وکړئ. خپل نظرونه زمونږ سره شریک کړئ!
Contact us