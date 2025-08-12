په تکساس کې په یوې مغازې د وسله وال برید له امله لږ تر لږه ۳ تنو ژوند د لاسه ورکړی دی.
پولیسو ویلي چې د ټکساس ایالت په آسټن ښار کې د ټارګیټ په نامه د یوې مغازې دننه په ډزو کې درې تنه وژل شوي دي، او یو شکمن کس نیول شوی دی.
د آسټن پولیسو د دوشنبې په ورځ په ټولنیزې رسنۍ "ایکس" کې په یوه پوسټ کې ویلي چې پېښه لا هم فعاله ده او پلټنې روانې دي.
د پولیسو په بیان کې دا نه دي ویل شوي چې آیا څوک ټپي شوي دي که نه. د آسټن-ټراویس کاونټي بیړنیو خدماتو په "ایکس" کې لیکلي چې دوی څلورو ناروغانو ته مرسته رسولې، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي.
پولیسو یو تن سپین پوستی شکمن کس چې لنډې جامې او د هاوای سټایل ګل لرونکی کمیس یې اغوستی و نیولی دی.
دا ډزې په داسې وخت کې شوې چې خلک د نوي ښوونیز کال لپاره د ښوونځي د اړتیاوو اخیستلو لپاره بازار ته تللي وو.
ویډیو ښيي چې د پلورنځي د پارکینګ په سیمه کې د پولیسو او بیړنیو خدماتو پراخه غبرګون روان دی.