په پاکستان کې سلابونو په لسګونو تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
د جمعې په سهار د شمال لویدیځ پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د سختو بارانونو له امله سېلابونه راغلل چې لږ تر لږه ۱۵ کسان یې وژلي او ۱۷ نور ورک دي.
د ژغورنې ۱۱۲۲ خیبر پښتونخوا په یوه بیان کې ویلي چې د باجوړ ولسوالۍ د تحصیل سالارزو په سیمه کې د سختو بارانونو او ورښتونو له امله سېلابونه راوتلي او ګڼ کورونه یې ویجاړ کړل.
تر دې دمه اته کسان مړه شوي، څلور ټپیان دي او ۱۷ کسان ورک دي.
د ژغورنې ۱۱۲۲ د ولسوالۍ افسر امجد خان وویل: "ټپیان نږدې روغتونونو ته انتقال شوي دي، په داسې حال کې چې د ورک شویو کسانو د موندلو لپاره د لټون عملیات روان دي."
په جلا پېښه کې، لږ تر لږه پنځه کسان مړه او څلور نور ټپیان شول کله چې د دیر لاندې ولسوالۍ د سوری پاو په سیمه کې د سختو بارانونو له امله یو کور ونړېد.
په یوه بله پېښه کې، دوه کسان مړه او یو ټپي شو کله چې د مانسهرې ولسوالۍ په سېلاب کې یو موټر ډوب شو.
د دې تازه پېښو له امله د روان مانسون د بارانونو له پیل راهیسې د جون له ۲۶مې څخه د هېواد په کچه د مړو شمېر ۳۲۸ ته لوړ شو. د ملي ناورین د مدیریت ادارې په وینا، تر اوسه له ۷۴۰ زیات کسان ټپیان شوي دي.
د مړینو ډېره برخه، چې ۱۶۴ کسان دي، او له ۵۸۲ زیات ټپیان د ختیځ پنجاب ایالت څخه راپور شوي، چې د روان مانسون د بارانونو له امله تر ټولو زیاته اغېزمنه سیمه ده.
سختو بارانونو په خیبر پښتونخوا او ګلګت بلتستان کې په بېلابېلو ځایونو کې ځمکښوېدنې هم رامنځته کړې، په داسې حال کې چې چارواکي هڅه کوي په بېلابېلو سیمو کې بند پاتې خلک وژغوري.
د مانسون بارانونه چې معمولاً د جون څخه تر سپټمبر پورې دوام کوي، په جنوبي آسیا کې، په ځانګړې توګه په پاکستان کې، ډېر زیانونه اړوي، خو د اقلیم بدلون په وروستیو کلونو کې د دې بارانونو د نه اټکل کېدو وړتیا او شدت نور هم زیات کړی دی.