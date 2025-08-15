نړۍ
2 کمه لوست
د پاکستان په شمال لویدیځ کې سیلابونو ۱۵ کسان وژلي او ۱۷ کسان ورک کړي
د جمعې په سهار د شمال لویدیځ پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د سختو بارانونو له امله سېلابونه راغلل چې لږ تر لږه ۱۵ کسان یې وژلي او ۱۷ نور ورک دي.
د پاکستان په شمال لویدیځ کې سیلابونو ۱۵ کسان وژلي او ۱۷ کسان ورک کړي
/ Reuters
15 اګست 2025

په پاکستان کې سلابونو  په لسګونو تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده.

د جمعې په سهار د شمال لویدیځ پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د سختو بارانونو له امله سېلابونه راغلل چې لږ تر لږه ۱۵ کسان یې وژلي او ۱۷ نور ورک دي.

د ژغورنې ۱۱۲۲ خیبر پښتونخوا  په یوه بیان کې ویلي چې د باجوړ ولسوالۍ د تحصیل سالارزو په سیمه کې د سختو بارانونو او ورښتونو له امله سېلابونه راوتلي او ګڼ کورونه یې ویجاړ کړل.

تر دې دمه اته کسان مړه شوي، څلور ټپیان دي او ۱۷ کسان ورک دي.

د ژغورنې ۱۱۲۲ د ولسوالۍ افسر امجد خان وویل: "ټپیان نږدې روغتونونو ته انتقال شوي دي، په داسې حال کې چې د ورک شویو کسانو د موندلو لپاره د لټون عملیات روان دي."

په جلا پېښه کې، لږ تر لږه پنځه کسان مړه او څلور نور ټپیان شول کله چې د دیر لاندې ولسوالۍ د سوری پاو په سیمه کې د سختو بارانونو له امله یو کور ونړېد.

وړاندیز شوي

په یوه بله پېښه کې، دوه کسان مړه او یو ټپي شو کله چې د مانسهرې ولسوالۍ په سېلاب کې یو موټر ډوب شو.

د دې تازه پېښو له امله د روان مانسون د بارانونو له پیل راهیسې د جون له ۲۶مې څخه د هېواد په کچه د مړو شمېر ۳۲۸ ته لوړ شو. د ملي ناورین د مدیریت ادارې په وینا، تر اوسه له ۷۴۰ زیات کسان ټپیان شوي دي.

د مړینو ډېره برخه، چې ۱۶۴ کسان دي، او له ۵۸۲ زیات ټپیان د ختیځ پنجاب ایالت څخه راپور شوي، چې د روان مانسون د بارانونو له امله تر ټولو زیاته اغېزمنه سیمه ده.

سختو بارانونو په خیبر پښتونخوا او ګلګت بلتستان کې په بېلابېلو ځایونو کې ځمکښوېدنې هم رامنځته کړې، په داسې حال کې چې چارواکي هڅه کوي په بېلابېلو سیمو کې بند پاتې خلک وژغوري.

د مانسون بارانونه چې معمولاً د جون څخه تر سپټمبر پورې دوام کوي، په جنوبي آسیا کې، په ځانګړې توګه په پاکستان کې، ډېر زیانونه اړوي، خو د اقلیم بدلون په وروستیو کلونو کې د دې بارانونو د نه اټکل کېدو وړتیا او شدت نور هم زیات کړی دی.

 

وپلټۍ
سوډان د تورکیې سوله‌ایز منځګړیتوب وړاندیز ته هرکلی وايي — د سوډان د بهرنیو چارو وزیر.
د لوور په موزیم کې تاریخي بدلون: "موناليزا" لپاره ځانګړې خونه.
د تورکي سریالونه په نړۍ کې د تورکي انځور ته بدلون ورکوي.
دمصر په حتشپسوت معبد کې نوي اثار کشف شول.
د جګړې د جرمونو محکمه په خطر کې ده: دجرمونو نړیوالې محکمې مشر.
'زما یوازینۍ غوښتنه مرګ وو': ژغورل شوي بندي د اسد په زندانونو کې شکنجه افشا کړه.
په نړۍ کې له ۱۰۰۰ څخه زیات ساینس پوهان د غزې د اوربند لپاره لیک لاسلیک کړ.
لبنان د سوریې د اغیزو لاندې نه  د ژغورنې په خاطر په مخ کې ډیره اوږده لار لري.
ایران په اسرائیل کې د ټولنیز پلوه منزوي شوي ځینې یهودان څه ډول د جاسوسانو په توګه جذب کړل؟
د ګولان د لوړو اهمیت او سرائیلو لخوا ددې سیمې د کنټرولو د هلو ځلو لامل په ډاګه شو
اروپایي اتحادیه که روسیه؟ په رومانیا کې دیموکراسي په ریښتیا څوک کمزورې کوي؟
یو فلسطیني ډاکټر چې د غزې نه د وتو څخه انکار کړی وو د اسرائیلو په زندان کې ژوند د لاسه ورکړ.
د اکتوبر په اومه د اسرائیلو او فلسطین د نښتې تاریخي اهمیت
ولې ۲۰۲۴ د بریکس د پرمختګ لپاره یو مهم کال و؟
د شولز تر سقوط وروسته، جرمني خپل ځان د پولې په سر مومي.
ټي آر ټي ګلوبل ته یوه کتنه وکړئ. خپل نظرونه زمونږ سره شریک کړئ!
Contact us