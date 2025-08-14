په پاکستان کې پر پولیسو د برید په نتیجه کې ګنشمیر پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې.
په خیبر پښتونخوا کې د پولیسو پر وړاندې د ترهګرو په بریدونو کې پنځه پولیس وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي.
د پولیسو په وینا، د پنجشنبې په ورځ څلور بریدونه وشول چې په درېیو کې یې د پولیسو مرګ ژوبله رامنځته شوه.
ډېرې مرګ ژوبلې د بره دیر په ولسوالۍ کې په یوه برید کې رامنځته شوې، کله چې وسله والو د پنجشنبې په سهار د پولیسو پر یوه موټر برید وکړ.
د پولیسو چارواکي اسماعیل خان وویل چې په دې برید کې درې پولیس وژل شوي او اووه نور ټپیان شوي دي.
په پېښور کې د حسن خېل په سیمه کې وسله والو د پولیسو پر یوه تاڼه د اتوماتیکو وسلو برید وکړ.
د پېښور د پولیسو مشر قاسم علي خان وویل چې په دې ډزو کې یو پولیس وژل شوی او بل ټپي شوی دی.
نور دوه بریدونه د شپې په مهال د لجبوک په سیمه کې د دیر ښکته ولسوالۍ او د بنو په ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو وشول. په لجبوک کې یو پولیس وژل شوی، خو په بنو کې کومه مرګ ژوبله نه ده شوې.
تحریک طالبان پاکستان (TTP)، چې په پاکستان کې یوه ترهګره ډله ده، له ۲۰۰۷ کال راهیسې د دولت پر وړاندې جګړه کوي، څو حکومت نسکور کړي او د خپلې خوښې اسلامي قانون نافذ کړي.
له ۲۰۲۲ کال په وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان له خوا د اوربند له ماتېدو وروسته بریدونه زیات شوي دي.
د پاکستان د سولې مطالعاتو انسټیټیوټ، چې یوه خپلواکه اداره ده، د راپور له مخې، په ۲۰۲۴ کال کې دې ډلې په ټول هېواد کې ۳۳۵ بریدونه ترسره کړي، چې ۵۲۰ کسان یې وژلي دي.