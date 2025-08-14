د پاریس د هوايي دګر کارکوونکی ( فلسطین ازاد کړۍ ) د شعار ورکولو له امله له دندې ګوښه کړی شو.
د فرانسې د ټرانسپورټ وزیر ویلي دي د پاریس د هوایي ډګر یو کارکوونکی د دې لپاره له دندې ګوښه کړی چې د اسرائیلي هوایي شرکت د عملې سره د راډیو له لارې په خبرو کې "فلسطین آزاد کړئ" شعار ورکړی وو.
د فرانسې د ټرانسپورټ وزیر فیلیپ تباروټ د سه شنبې په شپه تایید کړه چې دا پېښه د اګست په ۱۱مه د سهار په وخت کې رامنځته شوې وه او د اسرائیلي ال ال هوایي شرکت د عملې د شکایت وروسته یې پلټنه وشوه.
د پلټنې پایلې وښودله چې د پاریس چارلس ډي ګال هوایي ډګر یو کارکوونکي د راډیو له لارې د ال ال عملې سره د خبرو پر مهال "فلسطین آزاد کړئ" شعار ورکړی و.
هغه ټینګار وکړ چې د کارکوونکي څرګندونې د راډیو د اړیکو د اصولو خلاف وې، کوم چې باید یوازې د هوايي ترافیک د خوندیتوب او نظم پورې اړوند مسایلو پورې محدود وي.
هغه زیاته کړه: "هغه تر بلې خبرتیا پورې له خپلو دندو څخه منع شوی دی. انضباطي پروسه سمدستي پیل شوې ده."