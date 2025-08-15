د رسنیو د څو راپورونو له مخې، د فلوریډا والي رون ډی سانتیس اعلان کړی چې په ایالت کې به د کډوالو د توقیف دویم مرکز جوړ شي.
ډی سانتیس د پنجشنبې په ورځ وویل چې د هغه اداره د "د ډیپورت ډیپو" په نوم یو ځای پرانیزي ترڅو هغه ناقانونه کډوال په کې ځای پر ځای شي چې د چارواکو لخوا نیول کیږي.
هغه په یوه خبري کنفرانس کې وویل: "موږ د فلوریډا په شمال کې د ناقانونه کډوالۍ د توقیف، پروسس او ډیپورت دا نوی مرکز په رسمي ډول پرانیزو."
د کډوالو د توقیف نوی مرکز به په سنډرسن کې د بیکر اصلاحي موسسې کې وي، چې د اورلانډو ښار څخه ۲۶۵ کیلومتره شمال ته موقعیت لري او تر ۱،۳۰۰ ظرفیت لري. ډی سانتیس وویل چې توقیف شوي کسان به د نامعلومه مودې پورې هلته نه ساتل کیږي.
د "د ډیپورت ډیپو" اعلان شاوخوا یوه میاشت وروسته له هغه وشو چې ایالت د مایامي په لویدیځ کې په ایورګلیډز (Everglades) سیمه کې د فلوریډا سویل ته د کډوالو یو مرکز پرانیست، چې د "الیګیټر الکاتراز" په نوم پیژندل کیږي.
د فلوریډا والي رون ډی سانتیس د ناقانونه کډوالۍ پر وړاندې د خپل ایالت اقدامات په امریکا کې تر ټولو سخت وبلل.
هغه وویل: "موږ پولې خوندي کوو، د کډوالۍ قوانین پلي کوو او هغه ناقانونه کډوال چې زموږ په ټولنه کې دي، بیرته خپلو هیوادونو ته استوو." هغه زیاته کړه: "موږ په دې برخه کې له بل هر ایالت څخه ډېر کار کړی دی."
تر هغه چې د کډوالو د توقیف نوی مرکز به پرانیستل شي، فلوریډا به په "الیګیټر الکاتراز" کې، چې تر ۵،۰۰۰ کسانو د ساتلو ظرفیت لري، د ناقانونه کډوالو پروسس ته دوام ورکړي.
تیره اونۍ یوه فدرالي قاضي په "الیګیټر الکاتراز" کې د دوو اونیو لپاره د هر ډول ساختماني کارونو مخه ونیوله ترڅو د ایورګلیډز د ساتل شوي ایکوسیستم احتمالي زیان مخه ونیول شي.
خو ایالتي او فدرالي حکومت کولی شي تر هغه وخته پورې چې دا حکم لغوه شي، هلته بندیان وساتي.
د تیرې میاشتې په پای کې د ایورګلیډز مرکز له پرانیستلو وروسته، ډی سانتیس د توقیف د دویم مرکز پرانیستل په دې توګه توجیه کړل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د ډیرو کډوالو د توقیف او ډیپورت لپاره اضافي ظرفیت ته اړتیا لري.