ساینس او ټکنالوژي
2 کمه لوست
تورکیې د خپل نوي اصلي جګړه ییز ټانک "التای" د پراخ تولید پروسه په انقره کې رسمآ پیل کړه.
تورکیې د خپل نوي اصلي جګړه ییز ټانک "التای" د پراخ تولید پروسه په انقره کې رسمآ پیل کړه. د ویلو ده چې دا ټانکونه د کورني موټر جوړونکي BMC شرکت لخوا ترسره کیږي. دا د هېواد د دفاعي هڅو لپاره یو مهم ګام ګڼل کېږي.
تورکیې د خپل نوي اصلي جګړه ییز ټانک "التای" د پراخ تولید پروسه په انقره کې رسمآ پیل کړه.
التای ټانک / AA
5 سپتمبر 2025

تورکیې د خپل نوي اصلي جګړه ییز ټانک "التای" د پراخ تولید پروسه په انقره کې رسمآ پیل کړه. د ویلو ده چې دا ټانکونه د کورني موټر جوړونکي BMC شرکت لخوا ترسره کیږي. دا د هېواد د دفاعي هڅو لپاره یو مهم ګام ګڼل کېږي.

د BMC مشر، فوات توسیالي، د جمعې په ورځ وویل چې دا پروژه د تورکیې یو سل کلن ارمان پوره کوي.

هغه زیاته کړه: "زموږ فابریکې اوس د پراخ تولید پروسه پیل کړې، چې یوازې تېر کال یې بنسټ ایښودل شوی دی .  موږ تمه لرو چې دا به د تورکیې وسله والو ځواکونو او د دفاعي صنعت په برخه کې د متحدو هېوادونو اړتیاوې پوره کړي."

التای ټانک په پرمختللو ټکنالوژیو سره سمبال دی او د باتو انجن په واسطه ځواکمن شوی، چې د BMC پاور، د BMC یوه فرعي څانګې، لخوا په کور دننه جوړ شوی دی.

د انقرې د تولید فابریکه د صنعتي روبوټونو او پرمختللو تولیدي تخنیکونو څخه ګټه اخلي ترڅو د تولید هره مرحله، د ټانک د بدن جوړولو څخه تر وروستي اسمبلۍ پورې، ترسره کړي.

‘هیڅ خنډ نه دی لیدل شوی’

وړاندیز شوي

توسیالي یادونه وکړه چې د باتو ځواک ګروپ، چې له ۴۰۰ څخه تر ۱۵۰۰ هارس پاور پورې تولید کوي، باید د ځای پر ځای کېدو څخه مخکې ځینې ازموینې بشپړې کړي.

هغه زیاته کړه: "د ځواک ګروپ باید ۱۰,۰۰۰ کیلومتره 'وځغلي' او ځانګړې کړنې ارزونې ترسره کړي. تر دې دمه، هیڅ خنډ نه دی لیدل شوی، او ټولې برخې، په شمول د هوا او دفاعي سیستمونو، د ټانک سره یوځای ازمویل کېږي."

د التای سربېره، دغه فابریکه به د BMC راتلونکی نسل اته په اته زغره وال جنګي موټر، التوغ، هم تولید کړي.

د تورکیې د دفاعي صنعت ادارې  مشر، هالوک ګورګون، د دې پروژې تر شا د ګډې هڅې ستاینه وکړه او تایید یې کړه چې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دې پرمختګ په نږدې توګه څارنه کړې ده.

هغه وویل: "هغه ټانکونه چې موږ تېر کال د ازموینې لپاره وړاندې کړل، خپلې ټولې وړتیاوې وښودلې او په بریالیتوب سره یې ازموینې پاس کړې. اوس چې زموږ فابریکه بشپړه شوې، موږ به خپل ټانکونه په مستقیم ډول خپلو ځواکونو ته تولید او وسپارو."

 

وپلټۍ
سوډان د تورکیې سوله‌ایز منځګړیتوب وړاندیز ته هرکلی وايي — د سوډان د بهرنیو چارو وزیر.
د لوور په موزیم کې تاریخي بدلون: "موناليزا" لپاره ځانګړې خونه.
د تورکي سریالونه په نړۍ کې د تورکي انځور ته بدلون ورکوي.
دمصر په حتشپسوت معبد کې نوي اثار کشف شول.
د جګړې د جرمونو محکمه په خطر کې ده: دجرمونو نړیوالې محکمې مشر.
'زما یوازینۍ غوښتنه مرګ وو': ژغورل شوي بندي د اسد په زندانونو کې شکنجه افشا کړه.
په نړۍ کې له ۱۰۰۰ څخه زیات ساینس پوهان د غزې د اوربند لپاره لیک لاسلیک کړ.
لبنان د سوریې د اغیزو لاندې نه  د ژغورنې په خاطر په مخ کې ډیره اوږده لار لري.
ایران په اسرائیل کې د ټولنیز پلوه منزوي شوي ځینې یهودان څه ډول د جاسوسانو په توګه جذب کړل؟
د ګولان د لوړو اهمیت او سرائیلو لخوا ددې سیمې د کنټرولو د هلو ځلو لامل په ډاګه شو
اروپایي اتحادیه که روسیه؟ په رومانیا کې دیموکراسي په ریښتیا څوک کمزورې کوي؟
یو فلسطیني ډاکټر چې د غزې نه د وتو څخه انکار کړی وو د اسرائیلو په زندان کې ژوند د لاسه ورکړ.
د اکتوبر په اومه د اسرائیلو او فلسطین د نښتې تاریخي اهمیت
ولې ۲۰۲۴ د بریکس د پرمختګ لپاره یو مهم کال و؟
د شولز تر سقوط وروسته، جرمني خپل ځان د پولې په سر مومي.
ټي آر ټي ګلوبل ته یوه کتنه وکړئ. خپل نظرونه زمونږ سره شریک کړئ!
Contact us