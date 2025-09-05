تورکیې د خپل نوي اصلي جګړه ییز ټانک "التای" د پراخ تولید پروسه په انقره کې رسمآ پیل کړه. د ویلو ده چې دا ټانکونه د کورني موټر جوړونکي BMC شرکت لخوا ترسره کیږي. دا د هېواد د دفاعي هڅو لپاره یو مهم ګام ګڼل کېږي.
د BMC مشر، فوات توسیالي، د جمعې په ورځ وویل چې دا پروژه د تورکیې یو سل کلن ارمان پوره کوي.
هغه زیاته کړه: "زموږ فابریکې اوس د پراخ تولید پروسه پیل کړې، چې یوازې تېر کال یې بنسټ ایښودل شوی دی . موږ تمه لرو چې دا به د تورکیې وسله والو ځواکونو او د دفاعي صنعت په برخه کې د متحدو هېوادونو اړتیاوې پوره کړي."
التای ټانک په پرمختللو ټکنالوژیو سره سمبال دی او د باتو انجن په واسطه ځواکمن شوی، چې د BMC پاور، د BMC یوه فرعي څانګې، لخوا په کور دننه جوړ شوی دی.
د انقرې د تولید فابریکه د صنعتي روبوټونو او پرمختللو تولیدي تخنیکونو څخه ګټه اخلي ترڅو د تولید هره مرحله، د ټانک د بدن جوړولو څخه تر وروستي اسمبلۍ پورې، ترسره کړي.
‘هیڅ خنډ نه دی لیدل شوی’
توسیالي یادونه وکړه چې د باتو ځواک ګروپ، چې له ۴۰۰ څخه تر ۱۵۰۰ هارس پاور پورې تولید کوي، باید د ځای پر ځای کېدو څخه مخکې ځینې ازموینې بشپړې کړي.
هغه زیاته کړه: "د ځواک ګروپ باید ۱۰,۰۰۰ کیلومتره 'وځغلي' او ځانګړې کړنې ارزونې ترسره کړي. تر دې دمه، هیڅ خنډ نه دی لیدل شوی، او ټولې برخې، په شمول د هوا او دفاعي سیستمونو، د ټانک سره یوځای ازمویل کېږي."
د التای سربېره، دغه فابریکه به د BMC راتلونکی نسل اته په اته زغره وال جنګي موټر، التوغ، هم تولید کړي.
د تورکیې د دفاعي صنعت ادارې مشر، هالوک ګورګون، د دې پروژې تر شا د ګډې هڅې ستاینه وکړه او تایید یې کړه چې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دې پرمختګ په نږدې توګه څارنه کړې ده.
هغه وویل: "هغه ټانکونه چې موږ تېر کال د ازموینې لپاره وړاندې کړل، خپلې ټولې وړتیاوې وښودلې او په بریالیتوب سره یې ازموینې پاس کړې. اوس چې زموږ فابریکه بشپړه شوې، موږ به خپل ټانکونه په مستقیم ډول خپلو ځواکونو ته تولید او وسپارو."