ساینس او ټکنالوژي
2 کمه لوست
ولسمشر اردوغان د تورکیې د ځايي ټولنیز رسنۍ شبکې "NEXT Sosya کې خپل لومړنی پوست شریک کړ
د تورکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په لومړي ځل د هېواد په چټک پرمختلونکي کورني ټولنیز رسنۍ شبکه"NEXT Sosyal" کې پوسټ وکړ.
ولسمشر اردوغان د تورکیې د ځايي ټولنیز رسنۍ شبکې "NEXT Sosya کې خپل لومړنی پوست شریک کړ
/ AA
18 اګست 2025

د تورکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په لومړي ځل د هېواد په چټک پرمختلونکي کورني ټولنیز رسنۍ شبکه"NEXT Sosyal" کې پوسټ وکړ.

اردوغان د شاعر اردم بایزید د "ژر به ورځ راپورته شي" له یوې کرښې څخه اقتباس کړی: "یو ګل د کانکریټ دیوالونو ترمنځ راټوکېدلی دی" او د دوشنبې په ورځ یې له خپلو پلویانو وپوښتل: "ایا تاسو چمتو یاست؟"

د هغه پیغام سره د "موږ پیل کوو" هشټګ او د تورکیې بیرغ، خاور، او راکټ ایموجي هم شامل وو.

NEXT Sosyal څه شی دی؟

دا پوسټ په داسې حال کې راغی چې NEXT Sosyal، چې د تورکیې ټکنالوژۍ ټیم (T3) بنسټ تر مشرۍ لاندې جوړ شوی، له یو میلیون  څخه ډیر کاروونکي لري.

وړاندیز شوي

دا مهمه لاسته راوړنه د شنبې په ورځ د  ټکنوفسټ TEKNOFEST اجرائیه بورډ او د T3 بنسټ مشر سلجوق بایراقدار لخوا اعلان شوه.

NEXT Sosyal د نړیوالو پلیټفارمونو لپاره د "پاک او خوندي" بدیل په توګه بازار ته وړاندې شوی او په چټکۍ سره د موبایل اپلیکیشن پلورنځیو په سر کې ځای نیولی، چې په وروستیو کې د "ټولنیزې شبکې" په برخه کې تر ټولو مشهور وړیا اپلیکیشن شو.

له خپل بیټا پیل راهیسې، دې پلیټفارم په چټکۍ سره وده کړې، او کاروونکو ته یې د خبرونو، ټکنالوژۍ، ژوند طرز، او اوسنیو پېښو په اړه د نظرونو او محتوا شریکولو لپاره ځای برابر کړی.

د ولسمشر ملاتړ د NEXT Sosyal لپاره یو سمبولیک پرمختګ و، چې د تورکیې د محلي جوړو شویو ډیجیټل پلیټفارمونو د ودې هڅې یې لا پیاوړې کړې.

وپلټۍ
سوډان د تورکیې سوله‌ایز منځګړیتوب وړاندیز ته هرکلی وايي — د سوډان د بهرنیو چارو وزیر.
د لوور په موزیم کې تاریخي بدلون: "موناليزا" لپاره ځانګړې خونه.
د تورکي سریالونه په نړۍ کې د تورکي انځور ته بدلون ورکوي.
دمصر په حتشپسوت معبد کې نوي اثار کشف شول.
د جګړې د جرمونو محکمه په خطر کې ده: دجرمونو نړیوالې محکمې مشر.
'زما یوازینۍ غوښتنه مرګ وو': ژغورل شوي بندي د اسد په زندانونو کې شکنجه افشا کړه.
په نړۍ کې له ۱۰۰۰ څخه زیات ساینس پوهان د غزې د اوربند لپاره لیک لاسلیک کړ.
لبنان د سوریې د اغیزو لاندې نه  د ژغورنې په خاطر په مخ کې ډیره اوږده لار لري.
ایران په اسرائیل کې د ټولنیز پلوه منزوي شوي ځینې یهودان څه ډول د جاسوسانو په توګه جذب کړل؟
د ګولان د لوړو اهمیت او سرائیلو لخوا ددې سیمې د کنټرولو د هلو ځلو لامل په ډاګه شو
اروپایي اتحادیه که روسیه؟ په رومانیا کې دیموکراسي په ریښتیا څوک کمزورې کوي؟
یو فلسطیني ډاکټر چې د غزې نه د وتو څخه انکار کړی وو د اسرائیلو په زندان کې ژوند د لاسه ورکړ.
د اکتوبر په اومه د اسرائیلو او فلسطین د نښتې تاریخي اهمیت
ولې ۲۰۲۴ د بریکس د پرمختګ لپاره یو مهم کال و؟
د شولز تر سقوط وروسته، جرمني خپل ځان د پولې په سر مومي.
ټي آر ټي ګلوبل ته یوه کتنه وکړئ. خپل نظرونه زمونږ سره شریک کړئ!
Contact us