د تورکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په لومړي ځل د هېواد په چټک پرمختلونکي کورني ټولنیز رسنۍ شبکه"NEXT Sosyal" کې پوسټ وکړ.
اردوغان د شاعر اردم بایزید د "ژر به ورځ راپورته شي" له یوې کرښې څخه اقتباس کړی: "یو ګل د کانکریټ دیوالونو ترمنځ راټوکېدلی دی" او د دوشنبې په ورځ یې له خپلو پلویانو وپوښتل: "ایا تاسو چمتو یاست؟"
د هغه پیغام سره د "موږ پیل کوو" هشټګ او د تورکیې بیرغ، خاور، او راکټ ایموجي هم شامل وو.
NEXT Sosyal څه شی دی؟
دا پوسټ په داسې حال کې راغی چې NEXT Sosyal، چې د تورکیې ټکنالوژۍ ټیم (T3) بنسټ تر مشرۍ لاندې جوړ شوی، له یو میلیون څخه ډیر کاروونکي لري.
دا مهمه لاسته راوړنه د شنبې په ورځ د ټکنوفسټ TEKNOFEST اجرائیه بورډ او د T3 بنسټ مشر سلجوق بایراقدار لخوا اعلان شوه.
NEXT Sosyal د نړیوالو پلیټفارمونو لپاره د "پاک او خوندي" بدیل په توګه بازار ته وړاندې شوی او په چټکۍ سره د موبایل اپلیکیشن پلورنځیو په سر کې ځای نیولی، چې په وروستیو کې د "ټولنیزې شبکې" په برخه کې تر ټولو مشهور وړیا اپلیکیشن شو.
له خپل بیټا پیل راهیسې، دې پلیټفارم په چټکۍ سره وده کړې، او کاروونکو ته یې د خبرونو، ټکنالوژۍ، ژوند طرز، او اوسنیو پېښو په اړه د نظرونو او محتوا شریکولو لپاره ځای برابر کړی.
د ولسمشر ملاتړ د NEXT Sosyal لپاره یو سمبولیک پرمختګ و، چې د تورکیې د محلي جوړو شویو ډیجیټل پلیټفارمونو د ودې هڅې یې لا پیاوړې کړې.