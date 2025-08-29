ساینس او ټکنالوژي
د ترکیې د ټکنالوژۍ، هوايي چلند او فضایي چارو مخکښ فیستیوال، ټکنوفیسټ، په استانبول کې د سمندري ځانګړې نسخې په پرانیستلو سره د هېواد د سمندري ځواک نوښتونو ننداره کوي.
د ترکیې د ټکنالوژۍ، هوايي چلند او فضایي چارو مخکښ فیستیوال، ټیکنوفیسټ، په استانبول کې د سمندري ځانګړې نسخې په پرانیستلو سره د هېواد د سمندري ځواک نوښتونو ننداره کوي.

دغه څلور ورځنی فیستیوال چې د "شین ټاټوبی" په نوم یادیږي، د پنجشنبې په ورځ د استانبول د کښتۍ جوړونې قوماندانۍ کې پیل شوه.

انادولو خبري اژانس د دې فیستیوال نړیوالې اړیکې همغږي کوي. که څه هم فیستیوال د پنجشنبې په ورځ پیل شوه، عام خلک به د اګست په ۳۰ او ۳۱ نېټه ګډون وکولی شي.

تمه کیږي چې ولسمشر رجب طیب اردوغان د پرانیستې په ورځ ګډون وکړي.

د دې جشنوارې یوه مهمه برخه سیالۍ دي چې پکې بې پیلوټه سمندري سیسټمونه، د اوبو لاندې راکټونه او خپلواک سمندري وسایط شامل دي.

د تورکیې سمندري ځواک به خپلې پرمختللې کښتۍ نندارې ته وړاندې کړي، لکه د TCG Anadolu امفیبیوس برید کښتۍ، د TCG Istanbul فریګیټ، د TCG Burgazada ضد اوبو لاندې کښتۍ، د TCG Orucreis فریګیټ، د TCG Nusret ماین ایښودونکی، او د TCG Sakarya او TCG Hizirreis اوبتل کښتۍ.

د پوځي ټکنالوژۍ ترڅنګ، ټیکنوفیسټ شین ټاټوبی د سمندري تاریخ او کلتور په اړه نندارتونونه، د مجازي حقیقت تجربې او د کنفرانسونو لړۍ وړاندې کوي.

د دې فیستیوال له پای ته رسېدو وروسته، د ټیکنوفیسټ اصلي نسخه به د سپتمبر له ۱۷ څخه تر ۲۱ پورې د استانبول په اتاترک هوايي ډګر کې ترسره شي.

 

