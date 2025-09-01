بلومبرګ: (اوپن اې آی) په هند کې د مصنوعي ځیرکتیا د پراختیا د لویو هڅو په منځ کې د یو ګیګاواټ ډیټا مرکز په لټه کې دی
دا ګام د (اوپن اې آی )د آسیا په ستراتیژۍ کې یوه لویه مرحله ده، چې په خپل دوهم لوی کاروونکي بازار کې ځایي حضور او بنسټیزه زېربنا رامنځته کوي.
د بلومبرګ د دوشنبې د راپور له مخې، چې نامعلومو سرچینو ته یې اشاره کړې، د چټ جی پي ټي د والیدینو شرکت اوپن اې آی په هند کې د لږ تر لږه ۱ ګیګاواټ ظرفیت لرونکي ډیټا سنټر د جوړولو لپاره د ځایي شریکانو لټون کوي.
اوپن اې آی، چې مایکروسافټ یې ملاتړی دی، په رسمي توګه په هند کې د یوه قانوني شرکت په توګه ثبت شوی او د یوې ځایي ډلې د جوړولو کار یې پیل کړی دی.
شرکت په اګست کې ویلي وو چې روان کال به په نوې ډېلي کې خپله لومړۍ د هند څانګه پرانیزي، څو د خپلو کاروونکو د دوهم لوی بازار په کچه خپله ونډه پراخه کړي.
بلومبرګ راپور ورکړی چې د یوه ستر نوي ډیټا سنټر جوړولو پلان د آسیا په کچه د اوپن اې آی د «سټارګېټ» نومې مصنوعي ځیرکتیا بنسټیزې زېربنا د پراختیا لپاره یو ستر ګام بلل کېدای شي.
بلومبرګ راپور ورکړی چې د اوپن اې آی د وړاندیز شوي د هند د پروژې ځای او مهالویش لا هم نامعلوم دی، او زیاته یې کړه چې اجرائیوي مشر سام آلټمن کېدای شي د سپتمبر په میاشت کې هیواد ته د خپل سفر په جریان کې د دې تاسیساتو اعلان وکړي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جنورۍ کې «سټارګېټ» اعلان کړ، چې د ۵۰۰ میلیارده ډالرو تر کچې د خصوصي سکتور پانګونه ده د مصنوعي ځیرکتیا د بنسټیزې زېربنا لپاره، چې د سافټ بانک، اوپن اې آی او اوریکل لخوا تمویلېږي.