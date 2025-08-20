راپور: د اسرائیلو د دفاع وزیر د غزې ښار د نیولو ستراتیژي منظور کړه
د غزې ښار د اشغال پلان ته د ګایډون د ګاډو B نوم ورکړل شو او اسرائیلي احتیاطي ځواکونه د بیړني امرونو له لارې راوبلل شول ترڅو د پوځي برید ملاتړ وکړي.
د چهارشنبې په ورځ د ځايي رسنیو د راپور له مخې، د اسرائیلو د دفاع وزیر اسرائیل کاتز د غزې ښار د نیولو یو پلان منظور کړی دی.
د عامه خپرونکي کان په وینا، کاتز دې پلان ته د «ګایډون ګاډۍ »B نوم ورکړی، چې د «ګایډون عملیاتو ګاډۍ» وروسته نومول شوی دی. دا یو ځمکنی یرغل و چې د مې په میاشت کې د غزې د محاصرې د پراخې نیونې او د شمالي غزې څخه د فلسطینیانو د بشپړ شړلو لپاره پیل شوی و.
د خپرونکي په وینا: «د پلان د یوې برخې په توګه، د برید د ترسره کولو لپاره اړین د احتیاطي سرتېرو د راټولولو امرونه به صادر شي»، خو د اړتیا وړ سرتېرو شمېر یې نه دی څرګند کړی.
تمه ده چې پلان به وروسته د امنیتي کابینې د تصویب لپاره وړاندې شي.
د چینل ۱۲ د راپور له مخې، د بیړني جلب امرونه، چې د « آرډر ۸» په نوم پېژندل کېږي، د اسرائیلو پوځ له خوا لا دمخه صادر شوي دي، ځکه تمه کېږي چې په راتلونکو ورځو کې لسګونه زره احتیاطي سرتېري راوبلل شي.
د سه شنبې په ورځ، د اسرائیلو د پوځ لوی درستیز ایال زمیر د نیونې د پلان پړاوونه تشریح کړل، چې پکې په شمالي غزه کې د اسرائیلي ځواکونو پیاوړتیا هم شامله ده.
د غزې نیونه
د اګست په ۸مه، د اسرائیلو کابینې د نتنیاهو هغه پلان تصویب کړ چې د غزې د تدریجي بیا نیونې لپاره جوړ شوی، چې د غزې ښار څخه به پیل کېږي.
پلان په نږدې توګه د یو میلیون فلسطینیانو د غزې له ښاره جنوب ته د شړلو لید وړاندې کوي، چې وروسته به د ښار محاصره او د استوګنیزو سیمو یرغل پیل شي.
عیني شاهدانو انادولو ته وویل چې د دې یوې برخې په توګه، پوځ د اګست په ۱۱مه د غزې ښار په زیتون سیمه کې یو لوی برید وکړ.
دغه برید د کورونو د ویجاړولو لپاره د ماين ښودونکو روباټونو، د توپونو ډزې، تصادفي ډزې او جبري بې ځایه کیدل شامل وو.
د فلسطیني ډلې حماس سره د غیر مستقیم اوربند خبرو اترو سره سره د اسرائیلو د اشغال چمتووالی دوام لري، کوم چې د مصر او قطر لخوا وړاندې شوي وړاندیز لاندې د پوځي عملیاتو د ۶۰ ورځو ځنډولو سره موافقه کړې ده.
اسرائیلو د ۲۰۲۳ کال د اکتوبر راهیسې په غزه کې نږدې ۶۲،۱۰۰ فلسطینیان وژلي دي. پوځي یرغل دغه سیمه ویجاړه کړې، چې اوس د لوږې سره مخ ده.
تېر نومبر، د جرمونو نړیوالې محکمې د نتنیاهو او د هغه د پخواني دفاع وزیر یواف ګالانت د نیولو حکمونه د جګړه ییزو جنایتونو او د بشریت پر وړاندې د جنایتونو په تور صادر کړل.
اسرائیل همدارنګه د عدالت په نړیواله محکمه کې د نسل وژنې له قضیې سره مخ دی.