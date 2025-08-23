23 اګست 2025
په داسې حال کې چې تل ابیب پر فلسطیني سیمې خپل ویجاړونکي بریدونه دوام ورکړي دي د اسرائیلو پوځ ویلي، چې د غزې په جنوب کې یو اسرائیلی سرتیری وژل شوی،.
په یوه پوځي بیان کې ویل شوي چې د کفیر لوا د شیمشون کنډک یو قومندان د خان یونس په عملیاتو کې د یوه اسرائیلي چاودیدونکي توکي له امله ووژل شو.
د رسمي شمېرو له مخې، د ۲۰۲۳ کال د اکتوبر په میاشت کې د غزې د جګړې له پیل راهیسې لږ تر لږه ۸۹۹ سرتیري وژل شوي او ۶،۱۹۶ نور ټپیان شوي دي.