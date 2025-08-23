منځنی ختیځ
1 کمه لوست
په غزه کې یو تن اسرائیلي سرتیری ووژل شو
اسرائیلي پوځ ویلي دي چې په غزه کې یو تن اسرائیلي سرتیری ووژل شو
په غزه کې یو تن اسرائیلي سرتیری ووژل شو
/ AP
23 اګست 2025

په داسې حال کې چې تل ابیب پر فلسطیني سیمې خپل ویجاړونکي بریدونه دوام ورکړي دي د اسرائیلو پوځ ویلي، چې د غزې په جنوب کې یو اسرائیلی سرتیری وژل شوی،.

په یوه پوځي بیان کې ویل شوي چې د کفیر لوا د شیمشون کنډک یو قومندان د خان یونس په عملیاتو کې د یوه اسرائیلي چاودیدونکي توکي له امله ووژل شو.

وړاندیز شوي

د رسمي شمېرو له مخې، د ۲۰۲۳ کال د اکتوبر په میاشت کې د غزې د جګړې له پیل راهیسې لږ تر لږه ۸۹۹ سرتیري وژل شوي او ۶،۱۹۶ نور ټپیان شوي دي.

 

وپلټۍ
سوډان د تورکیې سوله‌ایز منځګړیتوب وړاندیز ته هرکلی وايي — د سوډان د بهرنیو چارو وزیر.
د لوور په موزیم کې تاریخي بدلون: "موناليزا" لپاره ځانګړې خونه.
د تورکي سریالونه په نړۍ کې د تورکي انځور ته بدلون ورکوي.
دمصر په حتشپسوت معبد کې نوي اثار کشف شول.
د جګړې د جرمونو محکمه په خطر کې ده: دجرمونو نړیوالې محکمې مشر.
'زما یوازینۍ غوښتنه مرګ وو': ژغورل شوي بندي د اسد په زندانونو کې شکنجه افشا کړه.
په نړۍ کې له ۱۰۰۰ څخه زیات ساینس پوهان د غزې د اوربند لپاره لیک لاسلیک کړ.
لبنان د سوریې د اغیزو لاندې نه  د ژغورنې په خاطر په مخ کې ډیره اوږده لار لري.
ایران په اسرائیل کې د ټولنیز پلوه منزوي شوي ځینې یهودان څه ډول د جاسوسانو په توګه جذب کړل؟
د ګولان د لوړو اهمیت او سرائیلو لخوا ددې سیمې د کنټرولو د هلو ځلو لامل په ډاګه شو
اروپایي اتحادیه که روسیه؟ په رومانیا کې دیموکراسي په ریښتیا څوک کمزورې کوي؟
یو فلسطیني ډاکټر چې د غزې نه د وتو څخه انکار کړی وو د اسرائیلو په زندان کې ژوند د لاسه ورکړ.
د اکتوبر په اومه د اسرائیلو او فلسطین د نښتې تاریخي اهمیت
ولې ۲۰۲۴ د بریکس د پرمختګ لپاره یو مهم کال و؟
د شولز تر سقوط وروسته، جرمني خپل ځان د پولې په سر مومي.
ټي آر ټي ګلوبل ته یوه کتنه وکړئ. خپل نظرونه زمونږ سره شریک کړئ!
Contact us