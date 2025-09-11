په مکسیکو ښار کې د ګازو د ټانکر د مرګوني چاودنې په اړه څېړنې روانې دي
دې غمیزې د هغو زرګونو ټرکونو پام ځانته راواړاوه چې هره ورځ په مکسیکو کې د مایع پروپین بار وړونکي موټرونه تیریږي، هغه توکي چې ډېری کورونه او کاروبارونه پرې د پخلي او د اوبو د تودولو لپاره تکیه کوي.
مکسیکويي پلټونکي هڅه کوي د هغه ټکر لامل روښانه کړي چې پکې د ګاز یو ټانکر ټرک چې له ۴۹ زره ۵۰۰ لیټرو (۱۳ زره ګیلنه) څخه ډیر ګاز یې لیږدول د پلازمینې په یوه لویه لاره کې چاودنه وکړه. په پېښه کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او ۷۰ نور ټپیان شوي دي.
د چهارشنبې په ورځ د اور لګیدنې پیښې چې له دوه درجن څخه ډیر موټرونه یې وسوځول، د سخت سوځیدلي ژوندي پاتې شوي کسانو یوه وحشتناکه صحنه رامینځته کړه چې په سړک کې په څیرو جامو کې په ټپه ولاړ وو، په داسې حال کې چې ژغورونکي ډلې په بیړه د پېښې ځای ته ورغلل. ټپیانو د دوهم او دریمې درجې سوځېدنې ګاللي دي.
تنظیموونکو چارواکو ویلي، لومړنۍ کتنه ښيي چې دغه ټرک د بیمې تازه سندونه نه درلودل، چې دا اجازه ورکوي چې ګاز انتقال کړي.
سره له دې چې د چهارشنبې پیښه کې یو لوی ټانکر شامل و، نه هغه کوچنۍ ټانکرونه چې کورنیو ته ګاز رسوي، خو دواړه ډول موټرونه په تېرو لسو کلونو کې په وژونکو ټکرونو کې ښکېل شوي دي.
په ۲۰۲۰ کال کې، د مايع پروپین یو دوه چنده ټانکر ټانکر د نایاریت ایالت په یوه لویه لاره کې واوښت او د اور خپرېدو له امله یې ۱۳ کسان ووژل.
په ۲۰۱۵ کال کې، په مکسیکو ښار کې د زېږون یو روغتون ته د پروپین وړوکي ټانکر لارۍ د ګاز د رسولو پر مهال د لیکېدو له امله ودانۍ ویجاړه کړه چې په کې پنځه تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول.
د مکسیکو ښار ښاروالۍ کلارا بروګادا د چهارشنبې په شپه د چاودنې په ځای کې وویل: "دا یوه وحشتناکه پیښه ده."
د ټپیانو په نوملړونو کې راغلي چې ځینو کسانو د بدن ۱۰۰ سلنه سوځېدنې ګاللې دي. د ټپیانو په منځ کې یو ماشوم او دوه کلن ماشوم هم شامل دي.
په داسې حال کې چې د بیړني حالت موټرونه تیریدل او ډاکټرانو د ټپیانو درملنه کوله، د سیمې اوسېدونکو منډې وهلې څو له اور څخه سوځېدلي کسان راوباسي او خوندي ځایونو ته یې ورسوي.
دا پېښه په هغه لویه لاره کې رامنځته شوه چې مکسیکو ښار له پویبلا سره نښلوي او د پلازمېنې په تر ټولو ګڼ مېشت بورګو (ایستاپالاپا) کې وشوه.
د ګازو ټانکر چې په اړخ پروت و، د انرژۍ سوداګرۍ سیلزا لوګو یې په خپل اړخ کې درلوده، مګر د اسوشیټیډ پریس سره په یوه تلیفوني اړیکه کې، د شرکت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، دا رد کړه چې دا د دوی موټر دی. شرکت سمدلاسه د تبصرې یا نورو جزیاتو غوښتنې کولو بریښنالیک ته ځواب ونه وایه.
وروسته د چهارشنبې په ورځ، د هایدروکاربني سکتور د صنعتي خوندیتوب د تنظیم فدرالي ادارې په یوه اعلامیه کې وویل چې «سیلزا» د ګاز د انتقال لپاره اړین تازه د بیمې اسناد نه درلودل.
د مکسیکو ولسمشرې کلودیا شېنباوم د پېښې د قربانیانو کورنیو سره په ايکس ټولنیزه شبکه کې خپله خواخوږي څرګنده کړه او د بیړنیو ټیمونو د هڅو مننه يې وکړه.