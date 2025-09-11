نړۍ
د امریکا ښي اړخه مدني فعال ، محافظه کار مبصر او د ټرننګ پواینټ یو اس اې بڼسټ ایښودونکی  ۳۱ کلن چارلي کرک وژنې په امریکا کې سخت غبرګونونه راپارولي دي.
د امریکا ښي اړخه مدني فعال ، محافظه کار مبصر او د ټرننګ پواینټ یو اس اې بڼسټ ایښودونکی  ۳۱ کلن چارلي کرک وژنې په امریکا کې سخت غبرګونونه راپارولي دي.

د ولسمشر ټرمپ نه نیولې تر پخوانیو ولسمشرانو ، د کانګرس او مشرانو جرګې غړیو او یو زیات شمیر نورو مخورو څیرو د چارلي کرک، چې یو ۳۱ کلن محافظه کاره مبصر او د ټرننګ پواینټ USA بنسټ ایښودونکی و، د وژل کېدو په اړه  ژورې خواشینۍ سره غبرګون وښود. کرک  د امریکا د  یوتا په ایالت کې  په  یوتا ویلی پوهنتون کې د یوه بهرني غونډې پر مهال په ډزو ووژل شو.

د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ کرک ته د "عظیم او حتی افسانوي شخص" لقب ورکړ، او زیاته یې کړه: "هیڅوک د امریکا د ځوانانو زړونه  او پوهه د چارلي په څېر نه وه درک کړې. هغه د ټولو لخوا خوښ او ستایل شوی و، په ځانګړي ډول زما لخوا، او اوس هغه زموږ سره نشته. زه او میلانیا د هغه ښکلي میرمن اریکا او کورنۍ ته خپله خواخوږي وړاندې کوو. چارلي، موږ تا سره مینه لرو!"

د امریکا مرستیال ولسمشر جي ډي وینس ولیکل: "ای ربه، هغه ته د تل لپاره آرام ورکړه."

پخواني ولسمشر جو بایډن وویل: "زموږ په هېواد کې دې ډول تاوتریخوالي ته هیڅ ځای نشته. دا باید اوس ختم شي. زه او جیل د چارلي کرک د کورنۍ او عزیزانو لپاره دعا کوو."

د امریکا د کرنې وزیره بروک رولینز د خپل "خوږ ملګري او د مسیح او امریکا لپاره د مبارزې ملګري" مړینه یوه داسې غمیزه وبلله چې "ستاسې سیاست هر څه وي، دا د ملت لپاره هم یوه غمیزه ده."

د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو کرک ته د "اسرائیلو زړه ور ملګری" لقب ورکړ، او ویې ویل: "هغه د دروغو پر وړاندې مبارزه وکړه او د یهودي-مسیحي تمدن لپاره ټینګ ودرېد. ما دوه اونۍ مخکې ورسره خبرې وکړې او هغه مې اسرائیلو ته بلنه ورکړه، خو په خواشینۍ سره، دا سفر به ترسره نشي."

د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرې یوېټ کوپر وویل چې د دې وژنې په اړه "ډیره حیرانه" شوې ده، او ټینګار یې وکړ چې "سیاسي تاوتریخوالی زموږ په ټولنو کې ځای نه لري."

ډونالډ ټرمپ جونیئر ولیکل: "زه تا سره مینه لرم وروره. تا ډیرو خلکو ته د خبرو کولو جرئت ورکړ، او موږ به هیڅکله غلي پاتې نشو."

د جمهوري غوښتونکو ملي کمیټې مشر جو ګروټرز د کرک مړینه "په بشپړه توګه د شرم وړ" وبلله، او زیاته یې کړه: "جمهوري غوښتونکي او ډیموکراتان دواړه باید د دې ظلم غندنه وکړي چې په امریکا کې ځای نه لري."

د یوتا سناتور مایک لي د ډزو پېښه "د تاوتریخوالي یو بزدلانه عمل" وباله، او ویې ویل: "دا د ازادۍ د اتلانو لکه چارلي، د مدني بحث لپاره راټولو شویو زده کوونکو، او ټولو هغو امریکایانو پر وړاندې برید دی چې په سوله ییز ډول د خپل ملت د ژغورلو لپاره هڅه کوي. ترهګر به بریالي نشي. چارلي به تل پاتې وي."

د امریکا سناتور برني سینډرز هم خپله خواخوږي څرګنده کړه. هغه په ایکس ولیکل: "زما فکرونه د چارلي کرک او د هغه د کورنۍ سره دي."

سیاسي مبصرینو، په شمول د فلسطین پلوه کسانو، هم خپله خواخوږي څرګنده کړه. محافظه کاره مبصره کینډیس اوونز په ایکس ولیکل: "زه دا نشم درک کولی."

د فلسطین پلوه فعال شاون کینګ، چې د غزې د نسل وژنې په ترڅ کې یې اسلام قبول کړی و، دا وژنه "ډیره وحشتناکه" وبلله. هغه په ایکس ولیکل: "د چارلي کرک وژل په بشپړه توګه وحشتناک و. زه پروا نه لرم چې د هغه نظریات څه وو. تاسو نشئ کولی هغه خلک ووژنئ چې ورسره اختلاف لرئ. دا د منلو وړ نه ده."

د امریکا پخوانیو ولسمشرانو، جو بایډن او باراک اوباما، په هېواد کې د سیاسي تاوتریخوالي د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. بایډن په ایکس ولیکل: "زموږ په هېواد کې د دې ډول تاوتریخوالي ځای نشته. دا باید اوس ختم شي. زه او جیل د چارلي کرک د کورنۍ او عزیزانو لپاره دعا کوو."

باراک اوباما وویل: "موږ لا تر اوسه نه پوهیږو چې هغه څوک و چې چارلي کرک یې وواژه، خو دا ډول کرغیړن تاوتریخوالی زموږ په ډیموکراسۍ کې ځای نه لري. زه او میشل به نن شپه د چارلي د کورنۍ لپاره دعا وکړو، په ځانګړي ډول د هغه د میرمن اریکا او د هغوی د دوو ماشومانو لپاره."

 

