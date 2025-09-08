د اسپانیا لومړي وزیر پیډرو سانچیز د دوشنبې په ورځ نهه نوې اقدامات اعلان کړل چې موخه یې په غزه کې د "نسل وژنې" مخنیوی دی.
سانچیز په یوه تلویزیوني وینا کې وویل: "هغه څه چې اسرائیل یې کوي، دا د ځان دفاع نه ده، بلکې د بې وسه خلکو له منځه وړل دي."
هغه زیاته کړه چې که څه هم هسپانیا له ۲۰۲۳ کال راهیسې په غیر رسمي ډول اسرائیلو ته د وسلو د صادراتو بندیز لګولی، اوس به حکومت په بیړني ډول د دې بندیز دایمي کولو لپاره قانون جوړ کړي.
همدارنګه، مادرید به هغه کښتۍ چې د اسرائیلي ځواکونو لپاره تېل لیږدوي، د اسپانیوي بندرونو کارولو څخه منع کړي. هغه الوتکې چې دفاعي مواد لیږدوي، به د اسپانیا په هوايي حریم کې د الوتنې اجازه ونه لري.
سانچیز زیاته کړه چې هغه کسان چې په مستقیم ډول په نسل وژنه، د بشري حقونو په سرغړونو او په غزه کې د جنګي جرمونو کې ښکیل دي، به اسپانیا ته د ننوتلو اجازه ونه لري.
هغه وویل: "موږ پوهیږو چې دا اقدامات به د جنګي جرمونو د پای ته رسولو لپاره کافي نه وي، خو موږ هیله لرو چې دا به د لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو باندې فشار راوړي او د فلسطیني خلکو کړاوونه کم کړي."
نور اقدامات پدې کې شامل دي چې د لویدیځې غاړې او غزې په اشغال شویو سیمو کې د غیر قانوني اسرائیلي میشت ځایونو څخه واردات بند کړي، په اشغال شویو سیمو کې د هسپانوي اتباعو لپاره د قونسلګرۍ خدمات تر لږ حد پورې محدود کړي، او په رفح کې د هسپانیا شتون زیات کړي.
هسپانیا به د فلسطیني ادارې سره د ګډو پروژو له لارې د خوړو او درملو برابرولو لپاره اضافي ځواکونه ځای پر ځای کړي.
اسپانیا به د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې (UNRWA) ته خپله مرسته په ۱۰ میلیونه یورو (۱۱.۷ میلیونه ډالر) زیاته کړي او په ۲۰۲۶ کال کې به د غزې لپاره ۱۵۰ میلیونه یورو اضافي بشري مرستې ژمنه وکړه.
سانچیز وویل: "موږ پوهیږو چې یوازې اسپانیا نشي کولی جګړه ودروي، خو دا پدې معنا نه ده چې موږ هڅه ونکړو."