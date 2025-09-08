سیاست
2 کمه لوست
د اسپانیا لومړي وزیر پیډرو سانچیز د دوشنبې په ورځ د اسرائیل پر خلاف ۹ اقدامات اعلان کړل
د اسپانیا لومړي وزیر پیډرو سانچیز د دوشنبې په ورځ نهه نوې اقدامات اعلان کړل چې موخه یې په غزه کې د "نسل وژنې" مخنیوی دی.
د اسپانیا لومړي وزیر پیډرو سانچیز د دوشنبې په ورځ د اسرائیل پر خلاف ۹ اقدامات اعلان کړل
/ AA
8 سپتمبر 2025

 د اسپانیا لومړي وزیر پیډرو سانچیز د دوشنبې په ورځ نهه نوې اقدامات اعلان کړل چې موخه یې په غزه کې د "نسل وژنې" مخنیوی دی.

سانچیز په یوه تلویزیوني وینا کې وویل: "هغه څه چې اسرائیل یې کوي، دا د ځان دفاع نه ده، بلکې د بې وسه خلکو له منځه وړل دي."

هغه زیاته کړه چې که څه هم هسپانیا له ۲۰۲۳ کال راهیسې په غیر رسمي ډول اسرائیلو ته د وسلو د صادراتو بندیز لګولی، اوس به حکومت په بیړني ډول د دې بندیز دایمي کولو لپاره قانون جوړ کړي.

همدارنګه، مادرید به هغه کښتۍ چې د اسرائیلي ځواکونو لپاره تېل لیږدوي، د اسپانیوي بندرونو کارولو څخه منع کړي. هغه الوتکې چې دفاعي مواد لیږدوي، به د اسپانیا په هوايي حریم کې د الوتنې اجازه ونه لري.

سانچیز زیاته کړه چې هغه کسان چې په مستقیم ډول په نسل وژنه، د بشري حقونو په سرغړونو او په غزه کې د جنګي جرمونو کې ښکیل دي، به اسپانیا ته د ننوتلو اجازه ونه لري.

وړاندیز شوي

هغه وویل: "موږ پوهیږو چې دا اقدامات به د جنګي جرمونو د پای ته رسولو لپاره کافي نه وي، خو موږ هیله لرو چې دا به د لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو باندې فشار راوړي او د فلسطیني خلکو کړاوونه کم کړي."

نور اقدامات پدې کې شامل دي چې د لویدیځې غاړې او غزې په اشغال شویو سیمو کې د غیر قانوني اسرائیلي میشت ځایونو څخه واردات بند کړي، په اشغال شویو سیمو کې د هسپانوي اتباعو لپاره د قونسلګرۍ خدمات تر لږ حد پورې محدود کړي، او په رفح کې د هسپانیا شتون زیات کړي.

هسپانیا به د فلسطیني ادارې سره د ګډو پروژو له لارې د خوړو او درملو برابرولو لپاره اضافي ځواکونه ځای پر ځای کړي.

اسپانیا به د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې (UNRWA) ته خپله مرسته په ۱۰ میلیونه یورو (۱۱.۷ میلیونه ډالر) زیاته کړي او په ۲۰۲۶ کال کې به د غزې لپاره ۱۵۰ میلیونه یورو اضافي بشري مرستې ژمنه وکړه.

سانچیز وویل: "موږ پوهیږو چې یوازې اسپانیا نشي کولی جګړه ودروي، خو دا پدې معنا نه ده چې موږ هڅه ونکړو."

وپلټۍ
سوډان د تورکیې سوله‌ایز منځګړیتوب وړاندیز ته هرکلی وايي — د سوډان د بهرنیو چارو وزیر.
د لوور په موزیم کې تاریخي بدلون: "موناليزا" لپاره ځانګړې خونه.
د تورکي سریالونه په نړۍ کې د تورکي انځور ته بدلون ورکوي.
دمصر په حتشپسوت معبد کې نوي اثار کشف شول.
د جګړې د جرمونو محکمه په خطر کې ده: دجرمونو نړیوالې محکمې مشر.
'زما یوازینۍ غوښتنه مرګ وو': ژغورل شوي بندي د اسد په زندانونو کې شکنجه افشا کړه.
په نړۍ کې له ۱۰۰۰ څخه زیات ساینس پوهان د غزې د اوربند لپاره لیک لاسلیک کړ.
لبنان د سوریې د اغیزو لاندې نه  د ژغورنې په خاطر په مخ کې ډیره اوږده لار لري.
ایران په اسرائیل کې د ټولنیز پلوه منزوي شوي ځینې یهودان څه ډول د جاسوسانو په توګه جذب کړل؟
د ګولان د لوړو اهمیت او سرائیلو لخوا ددې سیمې د کنټرولو د هلو ځلو لامل په ډاګه شو
اروپایي اتحادیه که روسیه؟ په رومانیا کې دیموکراسي په ریښتیا څوک کمزورې کوي؟
یو فلسطیني ډاکټر چې د غزې نه د وتو څخه انکار کړی وو د اسرائیلو په زندان کې ژوند د لاسه ورکړ.
د اکتوبر په اومه د اسرائیلو او فلسطین د نښتې تاریخي اهمیت
ولې ۲۰۲۴ د بریکس د پرمختګ لپاره یو مهم کال و؟
د شولز تر سقوط وروسته، جرمني خپل ځان د پولې په سر مومي.
ټي آر ټي ګلوبل ته یوه کتنه وکړئ. خپل نظرونه زمونږ سره شریک کړئ!
Contact us