سیاست
1 کمه لوست
ټرمپ: اروپايي مشران به روانه اونۍ د روسیې-اوکراین جګړې په اړه د خبرو لپاره امریکا ته سفر وکړي
ټرمپ: اروپايي مشران به روانه اونۍ د روسیې-اوکراین جګړې په اړه د خبرو لپاره امریکا ته سفر وکړي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یکشنبې په ورځ وویل، چې ځینې اروپايي مشران به د دوشنبې یا سې شنبې په ورځ امریکا ته سفر وکړي ترڅو د روسیې-اوکراین جګړې د حل لارې
ټرمپ: اروپايي مشران به روانه اونۍ د روسیې-اوکراین جګړې په اړه د خبرو لپاره امریکا ته سفر وکړي
/ Reuters
8 سپتمبر 2025

ټرمپ: اروپايي مشران به روانه اونۍ د روسیې-اوکراین جګړې په اړه د خبرو لپاره امریکا ته سفر وکړي
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یکشنبې په ورځ وویل، چې ځینې اروپايي مشران به د دوشنبې یا سې شنبې په ورځ امریکا ته سفر وکړي ترڅو د روسیې-اوکراین جګړې د حل لارې په اړه خبرې وکړي. ټرمپ چې په نیویارک کې د امریکا د ټینس له ازادو سیالیو څخه له راستنېدو وروسته یې له خبریالانو سره خبرې کولې، دا هم وویل چې ډېر ژر به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري.

دا لا روښانه نه وه چې ټرمپ د کومو مشرانو په اړه خبرې کولې، او سپینې ماڼۍ په دې اړه د نورو جزیاتو غوښتنې ته سمدستي ځواب ورنه کړ.

ټرمپ زیاته کړه چې هغه د روسیې او اوکراین د جګړې په اوسني وضعیت "خوښ نه دی" وروسته له هغې چې خبریالانو د یکشنبې په شپه د روسیې د پراخ هوایي برید په اړه پوښتنه وکړه، کوم چې د اوکراین چارواکو په وینا د کیف د اصلي حکومتي ودانۍ په نښه کړي دي.

وړاندیز شوي

خو هغه بیا هم ډاډ څرګند کړ چې جګړه به ژر حل شي.

ټرمپ وویل: "د روسیې او اوکراین وضعیت، موږ به یې حل کړو."

وپلټۍ
سوډان د تورکیې سوله‌ایز منځګړیتوب وړاندیز ته هرکلی وايي — د سوډان د بهرنیو چارو وزیر.
د لوور په موزیم کې تاریخي بدلون: "موناليزا" لپاره ځانګړې خونه.
د تورکي سریالونه په نړۍ کې د تورکي انځور ته بدلون ورکوي.
دمصر په حتشپسوت معبد کې نوي اثار کشف شول.
د جګړې د جرمونو محکمه په خطر کې ده: دجرمونو نړیوالې محکمې مشر.
'زما یوازینۍ غوښتنه مرګ وو': ژغورل شوي بندي د اسد په زندانونو کې شکنجه افشا کړه.
په نړۍ کې له ۱۰۰۰ څخه زیات ساینس پوهان د غزې د اوربند لپاره لیک لاسلیک کړ.
لبنان د سوریې د اغیزو لاندې نه  د ژغورنې په خاطر په مخ کې ډیره اوږده لار لري.
ایران په اسرائیل کې د ټولنیز پلوه منزوي شوي ځینې یهودان څه ډول د جاسوسانو په توګه جذب کړل؟
د ګولان د لوړو اهمیت او سرائیلو لخوا ددې سیمې د کنټرولو د هلو ځلو لامل په ډاګه شو
اروپایي اتحادیه که روسیه؟ په رومانیا کې دیموکراسي په ریښتیا څوک کمزورې کوي؟
یو فلسطیني ډاکټر چې د غزې نه د وتو څخه انکار کړی وو د اسرائیلو په زندان کې ژوند د لاسه ورکړ.
د اکتوبر په اومه د اسرائیلو او فلسطین د نښتې تاریخي اهمیت
ولې ۲۰۲۴ د بریکس د پرمختګ لپاره یو مهم کال و؟
د شولز تر سقوط وروسته، جرمني خپل ځان د پولې په سر مومي.
ټي آر ټي ګلوبل ته یوه کتنه وکړئ. خپل نظرونه زمونږ سره شریک کړئ!
Contact us