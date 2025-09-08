ټرمپ: اروپايي مشران به روانه اونۍ د روسیې-اوکراین جګړې په اړه د خبرو لپاره امریکا ته سفر وکړي
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یکشنبې په ورځ وویل، چې ځینې اروپايي مشران به د دوشنبې یا سې شنبې په ورځ امریکا ته سفر وکړي ترڅو د روسیې-اوکراین جګړې د حل لارې په اړه خبرې وکړي. ټرمپ چې په نیویارک کې د امریکا د ټینس له ازادو سیالیو څخه له راستنېدو وروسته یې له خبریالانو سره خبرې کولې، دا هم وویل چې ډېر ژر به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري.
دا لا روښانه نه وه چې ټرمپ د کومو مشرانو په اړه خبرې کولې، او سپینې ماڼۍ په دې اړه د نورو جزیاتو غوښتنې ته سمدستي ځواب ورنه کړ.
ټرمپ زیاته کړه چې هغه د روسیې او اوکراین د جګړې په اوسني وضعیت "خوښ نه دی" وروسته له هغې چې خبریالانو د یکشنبې په شپه د روسیې د پراخ هوایي برید په اړه پوښتنه وکړه، کوم چې د اوکراین چارواکو په وینا د کیف د اصلي حکومتي ودانۍ په نښه کړي دي.
خو هغه بیا هم ډاډ څرګند کړ چې جګړه به ژر حل شي.
ټرمپ وویل: "د روسیې او اوکراین وضعیت، موږ به یې حل کړو."