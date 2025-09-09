د فلسطین ولسمشر محمود عباس د دوشنبې په ورځ وویل چې د اسرائیلو د جګړې له پای ته رسېدو وروسته، په یوه کال کې د پارلماني او ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کولو لپاره چمتووالی روان دی.
د فلسطین رسمي خبري اژانس وفا د راپور له مخې نوموړي دغه څرګندونې په لندن کې د بریتانیا د نوي بهرنیو چارو وزیرې ایویټ کوپر سره د لیدنې پر مهال وکړې. د دې غونډې موضوع د اشغال لاندې فلسطیني سیمو وروستي پرمختګونه او د فلسطین او بریتانیا ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې وې.
عباس د فلسطین اوسني لومړیتوبونه بیا تکرار کړل: "فوري او دایمي اوربند، غزې ته د بشري مرستو بشپړ لاسرسی، د یرغمل شویو او بندیانو خوشې کول، د اشغالګرو ځواکونو وتل او د بیا رغونې او بیا جوړونې د پروسې پیل."
هغه د بریتانیا لخوا د فلسطین د دولت د په رسمیت پېژندلو نیت اعلان نه د یوې تاریخي پریکړې په توګه یادونه وکړه ، چې ټاکل شوې ده د نیویارک په راتلونکي نړیوال کنفرانس کې ترسره شي. عباس دا پرېکړه "د تاریخي بې انصافۍ د سمولو ګام او د سولې د ترلاسه کولو لپاره د نوي افق پرانیستل" وباله.
د بلجیم، فرانسې، اسټرالیا او کاناډا په ګډون څو نور لویدیځ هېوادونه هم د دې میاشتې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې پر مهال د فلسطین د دولت د په رسمیت پېژندلو لپاره چمتووالی نیسي.
عباس وویل چې "هر ګوند یا کاندید چې غواړي په ټاکنو کې برخه واخلي، باید د فلسطین د ازادۍ سازمان سیاسي پروګرام، نړیوالو ژمنو، او د یوې واکمنۍ، یو قانون، او یوې مشروع امنیتي قوې اصولو ته ژمن وي."
په ۲۰۲۱ کال کې، عباس د قانون جوړونې، ولسمشریزو او د فلسطین د ملي شورا د ټاکنو د ترسره کولو فرمان ورکړ، خو تر اوسه پورې هېڅ ټاکنې نه دي ترسره شوې.
په جولای کې، عباس پرېکړه وکړه چې د ۲۰۲۵ کال تر پایه د فلسطین د ملي شورا ټاکنې ترسره کړي، چې دا به د ۱۹۶۴ کال په بیت المقدس کې د دې شورا له لومړۍ غونډې وروسته لومړی ځل وي. د فلسطین اساسي قانون له مخې ملي شورا د دې هیواد تر ټولو لوړه اداره ده، چې د دې د پالیسۍ، پلانونو او پروګرامونو د ټاکلو مسؤلیت لري.
عباس د بریتانیا له لومړي وزیر کییر سټارمر سره د غزې په تړاو د "فوري او دایمي" اوربند د ترلاسه کولو هڅې او د فلسطیني مسئلې په اړه وروستي پرمختګونه هم وڅېړل.
دغه غونډه په لندن کې ترسره شوه، چېرې چې عباس د درې ورځني دولتي سفر لپاره د یکشنبې په ورځ ورسېد.
دواړو مشرانو د اشغال لاندې فلسطیني سیمو وروستي پرمختګونه او د فلسطین او بریتانیا ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې وڅېړلې.
د فلسطین مشر ټینګار وکړ چې "د نړیوال قانون ټولې اسرائیلي سرغړونې، د مېشت ځایونو پراختیا، د مېشت ځایونو د اوسېدونکو تاوتریخوالی او د لویدیځې غاړې د الحاق پالیسۍ باید ودرول شي، د شاوخوا درې میلیارده ډالرو په اندازه د فلسطیني مالیاتو نیول شوې عواید خوشې شي، او د اسلامي او مسیحي مقدسو ځایونو پر وړاندې بریدونه بند شي."
هغه د سولې لپاره د لومړي وزیر سټارمر د مهمو هڅو ستاینه وکړه او د بریتانوي حکومت د هغو دریځونو مننه یې وکړه چې د دایمي اوربند ملاتړ کوي، غزې ته د بشري مرستو د رسولو ملاتړ کوي، د مېشت ځایونو د پراختیا، د مېشت ځایونو د اوسېدونکو د تاوتریخوالي او د الحاق د ردولو ملاتړ کوي، او د دوه دولتونو د حل د عملي کولو لپاره جدي کار کوي.
عباس بیا ټینګار وکړ چې "غزه د فلسطین د دولت نه بېلېدونکې برخه ده، چې د جګړې له پای ته رسېدو وروسته به د عربي او نړیوال ملاتړ سره بشپړه مسؤلیت په غزه کې پر غاړه واخلي، او اداري کمیټه به سمدستي خپلې دندې پیل کړي."