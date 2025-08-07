نړۍ
مودي د امریکا د لوړو تعرفو په غبرګون کې وویل چې د خپل هیواد د ګروندګرو پر ګټو به هیڅکله معامله ونکړي
د هند لومړي وزیر نریندرا مودي ویلي چې د هېواد د کروندګرو ګټې به هېڅکله له خطر سره مخ نه کړي، که څه هم دی دې لپاره دروند قیمت ورکړي. دا خبرې هغه وروسته له هغې وکړې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هندي توکو پر وړاندې ۵۰ سلنه ګمرکي مالیه اعلان کړه.
د هند لومړي وزیر نریندرا مودي ویلي چې د هېواد د کروندګرو ګټې به هېڅکله له خطر سره مخ نه کړي، که څه هم دی دې لپاره دروند قیمت ورکړي. دا خبرې هغه وروسته له هغې وکړې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هندي توکو پر وړاندې ۵۰ سلنه ګمرکي مالیه اعلان کړه.

ټرمپ د پنجشنبې په ورځ د سویلي اسیا پر دې هېواد ۲۵ سلنه اضافي مالیه اعلان کړه، چې له دې سره د هندي توکو پر صادراتو ټولټال ۵۰ سلنه مالیه ولګول شوه. دا مالیه د هغو هېوادونو په منځ کې تر ټولو لوړه ده چې له امریکا سره سوداګریزې اړیکې لري.

مودي د پنجشنبې په ورځ په نوي ډیلي کې یوې غونډې ته وویل: "زموږ لپاره د کروندګرو هوساینه تر ټولو مهمه ده. هند به هېڅکله د خپلو کروندګرو، د لبنیاتو سکتور او کب نیونکو د ګټو په اړه جوړجاړی ونه کړي. زه پوهېږم چې دې لپاره به زه دروند قیمت ورکړم."

د هند او امریکا ترمنځ سوداګریزې خبرې اترې د پنځو پړاوونو وروسته د کرنې او لبنیاتو سکتورونو د پرانیستلو او د روسي تېلو د پیرودلو پر سر د اختلاف له امله ناکامې شوې.

مودي په مستقیم ډول د امریکا د مالیاتو یا سوداګریزو خبرو یادونه ونه کړه. د نوې مالیې پلي کېدل چې د اګست له ۲۸مې څخه به عملي شي، د روسي تېلو د پیرودلو په بدل کې د هند د سزا لپاره اعلان شوې ده. د هند د بهرنیو چارو وزارت دا پرېکړه "ډېره خواشینوونکې" بللې او ویلي یې دي چې "هند به د خپلو ملي ګټو د ساتنې لپاره ټول اړین ګامونه پورته کړي."

امریکا تر اوسه د چین لپاره ورته مالیه نه ده اعلان کړې، چې د روسي تېلو تر ټولو لوی پیرودونکی دی. کارپوهانو ویلي چې چین تر اوسه ځکه خوندي پاتې شوی چې د نادره معدني موادو او نورو مهمو توکو په برخه کې له امریکا سره د خبرو اترو لپاره قوي وسیله لري، کوم چې هند نه لري.

د هند د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي اړیکو سکرتر، دامو راوي، خبریالانو ته وویل: "د امریکا د مالیې لوړول منطقي نه دي. دا یوازې یو موقتي ستونزه ده چې هېواد به ورسره مخ شي، خو په اوږدمهال کې موږ ډاډه یو چې نړۍ به د دې لپاره حل لارې ومومي."

هند نوي ائتلافونه لټوي

هند د ټرمپ د مالیاتو په وړاندې د نوو اړیکو جوړولو لپاره ګامونه اخیستي دي، چې د دواړو هېوادونو ترمنځ یې په وروستیو کلونو کې تر ټولو بد دیپلوماتیک کړکېچ رامنځته کړی دی.

د هند لومړی وزیر نریندرا مودي په تېرو اوو کلونو کې د لومړي ځل لپاره چین ته د سفر تیاری نیسي، چې دا د واشنګټن سره د اړیکو د خرابېدو په ترڅ کې د احتمالي ائتلاف د بدلون اشاره ورکوي.

د برازیل ولسمشر لوئز ایناسیو لولا دا سیلوا د چهارشنبې په ورځ وویل چې هغه به د بریکس  ډلې د پرمختیايي هېوادونو ترمنځ د ټرمپ د مالیاتو د حل لپاره خبرې پیل کړي.

هغه وویل چې د پنجشنبې په ورځ به له مودي، د چین له ولسمشر شي جینپینګ او نورو مشرانو سره اړیکه ونیسي. د بریکس ډله کې روسیه او سویلي افریقا هم شامل دي.

راوي وویل چې "د ورته فکر لرونکي هېوادونه به د داسې همکارۍ او اقتصادي اړیکو لپاره هڅې وکړي چې د ټولو خواوو لپاره ګټورې وي."

