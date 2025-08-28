د امریکا د اخراج تړون له مخې د اوو مهاجرو لومړۍ ډله روانډا ته ورسېده
روانډا د اګست په پیل کې ویلي و چې دوی به له امریکا څخه تر ۲۵۰ پورې کډوال ومني.
د روانډا حکومت د پنجشنبې په ورځ وویل، د امریکا له لوري د شړلو د هوکړې په ترڅ کې د اوو کډوالو لومړۍ ډله روانډا ته ورسېده.
د حکومت ویاندې یولانډ ماکولو په وینا: "د اوو تائید شوو مهاجرو لومړۍ ډله د اګست په منځ کې روانډا ته راغلې… درې تنه غواړي خپل هېواد ته ستانه شي، پداسې حال کې چې څلور تنه غواړي په روانډا کې پاتې شي او ژوند جوړ کړي."
چارواکو د دې اوو شړل شویو کډوالو د هویت په اړه کوم معلومات ورنه کړل.
روانډا د اګست په ۵مه ویلي و چې د امریکا له لوري به تر ۲۵۰ مهاجرو پورې مني او څرګنده یې کړه چې "د هر هغه فرد د بیا استوګنې د منظورۍ وړتیا لري چې د بیا میشتیدنې لپاره وړاندیز کېږي."
ماکولو زیاته کړه چې لومړي راغلي کسان «د یوې نړیوالې ادارې لخوا ځای پر ځای شوي او د مهاجرت د نړیوال سازمان او روانډایي ټولنیزو خدماتو لخوا لیدنې کیږي».
واشنګټن د مهاجرو د شړلو هڅې روانې ساتلي، چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره یې له جنجالي هوکړو سره د خلکو د دریمو هېوادونو، لکه سویلي سوډان او اسواتيني، لېږدولو په اړه خبرې کړي دي.
روانډا مخکې له دې له بریتانیا سره یوه ګټوره هوکړه لاسلیک کړې وه څو نه غوښتل شوي کډوال ومني، خو دا هوکړه هغه وخت لغوه شوه چې تېر کال د بریتانیا حکومت بدل شو.
ماکولو د دې میاشتې په پیل کې وویل چې کیګالي له واشنګټن سره د نوې طرحې سره موافقه وکړه، ځکه «نږدې هره روانډایي کورنۍ د بې ځایه کېدو له سختیو سره مخ شوې ده».
هغه زیاته کړه هغه کسان چې روانډا ته رسیږي به روزنه، روغتیایي خدمتونه او هستوګن ځای ورکړل شي.
د ټرمپ ادارې د اړتیا په صورت کې د دریم هیواد اخراج دفاع کړې، ځکه ځینې اصلي هېوادونه کله کله له خپلو اتباعو د منلو انکار کوي.
د بشري حقونو کارپوهانو خبرداری ورکړی چې د خلکو لېږل هغو هېوادونو ته، چې هلته د شکنجې، تښتونې او نورو ناوړه چلندونو خطر وي، نړیوال قانون ماتولی شي.
روانډا، چې په افریقا کې د لویو جهيلونو په سیمه کې شاوخوا ۱۳ میلیونه نفوس لري، ادعا کوي چې په براعظم کې له باثباته هېوادونو څخه ده او د خپل عصري بنسټیز جوړښت له امله ستایل شوې ده.
خو له بریتانیا سره د مهاجرو هوکړه د بشري حقونو ډلو له خوا نیوکې او اوږدمهاله قانوني ننګونې سره مخ شوه.