هندوستان د سیلاب د 'لوړ احتمال' خبرداری ورکړی. پاکستان په سیمه کې خپل پوځ ځای پر ځای کړ
چارواکي وايي د پنجاب ایالت په شمال ختیځ کې پوځيان ځای پر ځای شوي تر څو ملکي ادارو سره مرسته وکړي او اوسېدونکي خوندي سيمو ته انتقال کړي.
د پاکستان چارواکو د پنجاب ایالت په شمال ختیځ کې پوځ ځای پر ځای کړی، څو د ژغورنې او مرستو په عملياتو کې مرسته وکړي، ځکه دغه ایالت د سختو بارانونو او د هند له لوري د ډک بندونو د اوبو پرېښودو له امله د سېلاب له بېړنۍ حالت سره مخ دی.
نوي ډېلي اسلام اباد ته د ستلج، راوي او چناب سیندونو کې د لوړو کچېو اوبو د راتګ خبرداری ورکړی دی.
پوځ د پنجاب د حکومت په غوښتنه ځای پر ځای شوی څو ملکي ادارو سره مرسته وکړي او د سختو سېلابونو له ګواښ سره مخ ولسواليو څخه اوسېدونکي خوندي سيمو ته انتقال کړي.
د يوه رسمي خبرپاڼې له مخې، پوځيان په لاهور، اوکاړه، فيصل اباد او سيالکوټ کې او همدارنګه په نورو سيمو کې ځای پر ځای شوي دي.
د پاکستان د اوبو سرچینو وزارت خبرداری ورکړی چې په درې واړو سیندونو کې د اوبو د کچې د لوړېدو له امله کېدای شي یو "لوړ سېلاب" د پنجاب ګڼو ولسواليو ته ورسېږي.
د پریس ټرسټ اف انډیا په وینا، نوي ډېلي د چهارشنبې په ورځ پاکستان ته تازه خبرتیا ورکړې چې "د تاوي سیند د سېلاب لوړ امکان" شتون لري، ځکه چې په شمالي ایالتونو کې د نه تمېدونکو بارانونو له امله اړین شوي چې له ستر بندونو څخه زیاتې اوبه خوشې شي.
د سه شنبې په ورځ د پاکستان د ملي پېښو د سمبالولو ادارې (NDMA) وویل، شاوخوا ۱۵۰ زره کسان لا له وړاندې خوندي سیمو ته انتقال شوي دي او له هغو اوسېدونکو یې غوښتنه وکړه چې د سیندونو ترڅنګ ژوند کوي، ژر تر ژره کډه وکړي.
ادارې همدارنګه خبرداری ورکړی چې د اګست له ۲۹مې څخه په هېواد کې د بارانونو نوی پړاو پیلېدلی شي.
هندوستان او پاکستان په وروستیو اونیو کې د نه تمېدونکو موسمي بارانونو او سېلابونو له سختو زیانونو سره مخ شوي دي، په پاکستان کې له اګست ۱۴مې راهیسې نږدې ۵۰۰ کسان وژل شوي، چې له دې ډلې یوازې په خیبر پښتونخوا کې تر ۴۰۰ ډېر دي، په داسې حال کې چې د جون له ۲۶مې راهیسې په ټول هېواد کې له ۸۰۰ څخه زیاتو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
د چارواکو په وینا، په ګلګت بلتستان سیمه کې هم زرګونه اوسېدونکي د تېرو څو ورځو راهیسې بند پاتې دي، وروسته له هغې چې په غذر ولسوالۍ کې سختو بارانونو او سېلابونو ګڼې لارې ویجاړې کړې.