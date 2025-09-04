ګوګل د نتنیاهو د دفتر سره د اسرائیلو د پروپاګند د خپرولو لپاره د ۴۵ میلیون ډالرو قرارداد لاسلیک کړی
د راپورونو له مخې، ګوګل د اسرائیل د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو دفتر سره د شپږو میاشتو لپاره د حکومت د پروپاګند د خپرولو په خاطر د ۴۵ میلیونه ډالرو تړون کړی دی. ویل کیږي ګوګل پدې موده کې د نتنیاهو د حکومت د پروپاګند د خپرولو ترڅنګ په غزه کې د اسرائیلو لخوا د روانې نسل وژنې په اړه نشر شوي راپورونه هم پاک کړي دي.
دغه تړون د جون په وروستیو کې لاسلیک شوی و، او د راپورونو له مخې ګوګل د نتنیاهو د عامه اړیکو ستراتیژۍ کې یوه مهمه برخه ګڼل شوې ده.
دغه کمپاین څو ورځې وروسته له هغه پیل شو چې اسرائیل د مارچ په ۲مه نېټه غزه ته د خوراکي توکو، درملو، سونګ موادو او نورو بشري مرستو د ننوتلو مخه ونیوله. د دې پرېکړې په اړه د عامه عکس العملونو د مدیریت لپاره د حکومتي چارواکو لخوا پوښتنې راپورته شوې.
د اسرائیلي پوځ ویاند هغه مهال وویل چې چارواکي کولی شي یو ډیجیټل کمپاین پیل کړي ترڅو وښيي چې په غزه کې لوږه نشته او اړوند معلومات وړاندې کړي.
له هغه وخت راهیسې، د حکومت اعلانونه چې په غزه کې د لوږې انکار کوي، په پراخه کچه خپاره شوي دي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت یو یوټیوب ویډیو خپره کړې چې پکې ویل شوي: "په غزه کې خواړه او خوراکي توکي شته. ددې برعکس ادعا حقیقت نلري." دغه ویډیو تر اوسه له ۶ میلیونو څخه زیات لیدل شوې، چې ډېره برخه یې د پیسو په بدل کې وده ورکړل شوې ده.
د راپور له مخې، دغه اعلانونه د یوټیوب او د ګوګل د ډیسپلې او ویډیو ۳۶۰ پلاتفورم له لارې مدیریت کېږي او په حکومتي اسنادو کې د "هسبارا" په نوم یاد شوي، چې په عبري کې دا اصطلاح ډېری وخت د "تبلیغاتو" په توګه ژباړل کېږي.
اسناد ښيي چې اسرائیل د امریکا له ټولنیزې رسنۍ "ایکس" سره ۳ میلیونه ډالر او د فرانسوي-اسرائیلي پلاتفورم "اوټبرین/تیډز" سره ۲.۱ میلیونه ډالر مصرف کړي دي.
تېر کال، د ګوګل نور اسرائیلي اعلانونه چې د ملګرو ملتونو او د غزې چارواکو د بې اعتباره کولو هڅه یې کوله، د "وایرډ" لخوا راپور شوي وو.
د جولای په میاشت کې د اسرائیلي حکومتي اعلاناتو ادارې یو اعلان د ګوګل د اعلانونو د شفافیت مرکز کې خپور کړی و، چې پکې د ملګرو ملتونو د مرستو د وړاندې کولو په برخه کې د "قصدي تخریب" تور پورې شوی و او د امریکا ملاتړ لرونکي د غزې د بشري مرستو بنسټ ته وده ورکړل شوې وه، چې د ملګرو ملتونو د بشري کارونو د مخنیوي لپاره جوړ شوی و او د "مرګ دام" په توګه تورن شوی و.
د غزې د روغتیا وزارت د سه شنبې په ورځ وویل چې د اګست په میاشت کې ۱۸۵ کسان، چې ۱۲ ماشومان پکې شامل دي، د لوږې له امله مړه شوي، چې دا د اسرائیل د جګړې له پیل راهیسې تر ټولو لوړه میاشتنی شمېره ده.
وزارت زیاته کړه چې ۷۰ مړینې وروسته له هغې ثبت شوې چې د ملګرو ملتونو ملاتړ لرونکي د لوږې څارنې سیسټم (IPC) تېره میاشت غزه د قحطۍ سیمه اعلان کړه.
روغتیایي چارواکو راپور ورکړی چې له ۴۳ زرو څخه زیات ماشومان چې عمرونه یې د ۵ کلونو څخه کم دي، د خوارځواکۍ سره مخ دي، او ۵۵ زره حامله او شیدې ورکوونکې ښځې هم اغېزمنې شوې دي.