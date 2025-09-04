نړۍ
ټرمپ : د روسیې او اوکراین د سولې ترلاسه کولو لپاره ژمن دی
ټرمپ ویلي دي سره ددې چې د روسیې او اوکراین ترمنځه د سولې مذاکراتو او هڅې د ستونزو سره مخ دي خو دا سولې تړون ترلاسه کولو ته ژمن دی.
/ AP
4 سپتمبر 2025

د سي بي اس نیوز چینل د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې هغه د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې تړون ترلاسه کولو ته ژمن دی، سره له دې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ترمنځ د مخامخ خبرو امکان لا هم نامعلوم دی.

ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د د سي بي اس نیوز چینل سره په ټیلیفوني مرکه کې وویل: "ما دا موضوع څارلې ده، ما لیدلې ده، او ما د ولسمشر پوتین او ولسمشر زیلینسکي سره په دې اړه خبرې کړې دي.

هغه زیاته کړه: "یو څه به وشي، خو هغوی لا تیار نه دي. خو یو څه به وشي. موږ به دا کار ترسره کړو."

ټرمپ د چهارشنبې په ورځ وویل چې هغه پلان لري په راتلونکو ورځو کې د اوکراین جګړې په اړه خبرې وکړي، وروسته له هغې چې د اګست په میاشت کې په الاسکا کې د پوتین سره د هغه غونډه کومه پایله ورنه کړه.

د سپینې ماڼۍ یوه چارواکي وویل چې تمه کیږي ټرمپ د پنجشنبې په ورځ د زیلینسکي سره ټیلیفوني خبرې وکړي.

د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا د روسیې په ختیځ کې په یوه اقتصادي فورم کې وویل: "روسیه به په اوکراین کې د بهرني مداخلې په اړه په هیڅ ډول او هیڅ بڼه خبرې ونه کړي، ځکه چې دا د امنیت لپاره د منلو وړ نه دي."

په ورته وخت کې، روسیې د زیلینسکي سره د راتلونکو اروپایي خبرو مخکې خپل دریځ سخت کړ، او اعلان یې وکړ چې په اوکراین کې د بهرنیو ځواکونو ځای پر ځای کول به په هیڅ ډول و نه منل شي.

د اوکراین د امنیت تضمینونه

وړاندیز شوي

په یوه اړوند بیان کې، مسکو د اروپایي متحدینو څخه د امنیت تضمینونو لپاره د کیف هڅې وغندلې او دا یې د سیمې د ثبات لپاره ګواښ وباله.

زاخاروا وړاندیز شوي تضمینونه د "ترهګرۍ لپاره د پله" او "د اروپایي وچه لپاره د خطر تضمینونه" وبلل.

پوتین هم د چهارشنبې په ورځ وویل چې هغه د زیلینسکي سره د لیدو لپاره تیار دی که د اوکراین ولسمشر مسکو ته راشي، خو دا ډول هر ډول غونډه باید ښه چمتو شي او د پام وړ پایلې ولري.

د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د دې وړاندیز په اړه چې مسکو دې د غونډې ځای وي، مخالفت څرګند کړ.

ټرمپ د د سي بي اس نیوز چینل ته وویل چې هغه د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې په اړه ناخوښ دی، خو د سولې تړون ترلاسه کولو لپاره به هڅې جاري وساتي.

هغه وویل: "زه فکر کوم چې موږ به دا ټول سم کړو. په رښتیا سره، د روسیې موضوع ما فکر کاوه چې د هغو مسایلو په پرتله به اسانه وي چې ما حل کړي دي، خو داسې ښکاري چې دا یو څه ستونزمنه ده.

ټرمپ د دې په اړه خپګان څرګند کړ چې هغه د جګړې د بندولو توان نه دی موندلی، کومه چې د ۲۰۲۲ کال د فبرورۍ په میاشت کې د روسیې د پراخ پوځي برید سره پیل شوې وه، وروسته له هغې چې هغه په ​​لومړي ځل وړاندوینه کړې وه چې هغه به وکولی شي ژر تر ژره شخړه پای ته ورسوي کله چې هغه په ​​جنورۍ کې دنده پیل کړه.

 

