ټرمپ ویلي دي سره ددې چې د روسیې او اوکراین ترمنځه د سولې مذاکراتو او هڅې د ستونزو سره مخ دي خو دا سولې تړون ترلاسه کولو ته ژمن دی.
د سي بي اس نیوز چینل د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې هغه د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې تړون ترلاسه کولو ته ژمن دی، سره له دې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ترمنځ د مخامخ خبرو امکان لا هم نامعلوم دی.
ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د د سي بي اس نیوز چینل سره په ټیلیفوني مرکه کې وویل: "ما دا موضوع څارلې ده، ما لیدلې ده، او ما د ولسمشر پوتین او ولسمشر زیلینسکي سره په دې اړه خبرې کړې دي.
هغه زیاته کړه: "یو څه به وشي، خو هغوی لا تیار نه دي. خو یو څه به وشي. موږ به دا کار ترسره کړو."
ټرمپ د چهارشنبې په ورځ وویل چې هغه پلان لري په راتلونکو ورځو کې د اوکراین جګړې په اړه خبرې وکړي، وروسته له هغې چې د اګست په میاشت کې په الاسکا کې د پوتین سره د هغه غونډه کومه پایله ورنه کړه.
د سپینې ماڼۍ یوه چارواکي وویل چې تمه کیږي ټرمپ د پنجشنبې په ورځ د زیلینسکي سره ټیلیفوني خبرې وکړي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا د روسیې په ختیځ کې په یوه اقتصادي فورم کې وویل: "روسیه به په اوکراین کې د بهرني مداخلې په اړه په هیڅ ډول او هیڅ بڼه خبرې ونه کړي، ځکه چې دا د امنیت لپاره د منلو وړ نه دي."
په ورته وخت کې، روسیې د زیلینسکي سره د راتلونکو اروپایي خبرو مخکې خپل دریځ سخت کړ، او اعلان یې وکړ چې په اوکراین کې د بهرنیو ځواکونو ځای پر ځای کول به په هیڅ ډول و نه منل شي.
د اوکراین د امنیت تضمینونه
په یوه اړوند بیان کې، مسکو د اروپایي متحدینو څخه د امنیت تضمینونو لپاره د کیف هڅې وغندلې او دا یې د سیمې د ثبات لپاره ګواښ وباله.
زاخاروا وړاندیز شوي تضمینونه د "ترهګرۍ لپاره د پله" او "د اروپایي وچه لپاره د خطر تضمینونه" وبلل.
پوتین هم د چهارشنبې په ورځ وویل چې هغه د زیلینسکي سره د لیدو لپاره تیار دی که د اوکراین ولسمشر مسکو ته راشي، خو دا ډول هر ډول غونډه باید ښه چمتو شي او د پام وړ پایلې ولري.
د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د دې وړاندیز په اړه چې مسکو دې د غونډې ځای وي، مخالفت څرګند کړ.
ټرمپ د د سي بي اس نیوز چینل ته وویل چې هغه د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې په اړه ناخوښ دی، خو د سولې تړون ترلاسه کولو لپاره به هڅې جاري وساتي.
هغه وویل: "زه فکر کوم چې موږ به دا ټول سم کړو. په رښتیا سره، د روسیې موضوع ما فکر کاوه چې د هغو مسایلو په پرتله به اسانه وي چې ما حل کړي دي، خو داسې ښکاري چې دا یو څه ستونزمنه ده.
ټرمپ د دې په اړه خپګان څرګند کړ چې هغه د جګړې د بندولو توان نه دی موندلی، کومه چې د ۲۰۲۲ کال د فبرورۍ په میاشت کې د روسیې د پراخ پوځي برید سره پیل شوې وه، وروسته له هغې چې هغه په لومړي ځل وړاندوینه کړې وه چې هغه به وکولی شي ژر تر ژره شخړه پای ته ورسوي کله چې هغه په جنورۍ کې دنده پیل کړه.