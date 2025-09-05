نوې سوریه
2 کمه لوست
د سوریې ولسمشر د هېواد د بیارغونې لپاره د پراختیا صندوق پرانیست
د سوریې ولسمشر احمد الشرع د سوریې د پراختیا صندوق پرانیستی او ویلي یې دي چې دا به د هېواد د بیارغونې لپاره یوه کلیدي وسیله وي.
د سوریې ولسمشر د هېواد د بیارغونې لپاره د پراختیا صندوق پرانیست
احمد الشرع / وكالة الأنباء السورية (سانا)
5 سپتمبر 2025

د سوریې ولسمشر د هېواد د بیارغونې لپاره د پراختیا صندوق پرانیست

د سوریې ولسمشر احمد الشرع د سوریې د پراختیا صندوق پرانیستی او ویلي یې دي چې دا به د هېواد د بیارغونې لپاره یوه کلیدي وسیله وي.

د سوریې د رسمي خبري اژانس (سانا) د راپور له مخې، دغه اعلان د پنجشنبې په ورځ په پلازمېنه دمشق کې د دمشق په کلا کې د یاد صندوق د پرانیستې مراسمو پر مهال وشو.

الشرع په خپله وینا کې وویل: "موږ نن د سوریې د پراختیا صندوق د پیل اعلانولو لپاره راټول شوي یو، چې له لارې یې تاسو ته بلنه درکوو چې خپلې سخاوتمندانه مرستې د هغه څه د بیارغونې لپاره ولګوئ چې نسکور شوي رژیم ویجاړ کړي دي، او هغه ځمکه چې هغوی سوځولې، بېرته په یو زرغون او هوسا هېواد بدله کړو."

"ړنګ شوي رژیم زموږ اقتصاد ویجاړ کړ، زموږ پیسې یې لوټ کړې، زموږ کورونه یې وران کړل او زموږ خلک یې په کمپونو او د کډوالو په ځایونو کې بې ځایه کړل. موږ نن دلته راټول شوي یو چې د خپلې ګرانې سوریې ټپونه راباندې کړو، د خپلو خلکو په مرسته یې بیا ورغوو، او بې ځایه شوي او کډوال خپلو مېنو ته ستانه کړو."

وړاندیز شوي

الشرع زیاته کړه، چې دغه صندوق به خورا شفاف وي او په ستراتیژیکو پروژو به ټولې لګول شوې پیسې په ډاګه کوي.

د سانا خبري اژانس د یوه خبریال په وینا، د صندوق له پرانیستل کېدو یوازې څو دقیقې وروسته، د مرستو اندازه له ۳۰ میلیونه ډالرو څخه واوښته.

وروسته، دولتي الاخباریه ټلوېزیون وویل چې له اعلان څخه شاوخوا یو ساعت وروسته د مرستو اندازه له ۶۰ میلیونه ډالرو څخه واوښته.

د سوریې مشر بشارالاسد، چې نږدې ۲۵ کاله یې واکمني کړې وه، د ۲۰۲۴ کال په ډسمبر میاشت کې روسیې ته وتښتېد او په دې سره یې د بعث ګوند هغه رژیم پای ته ورساوه چې له ۱۹۶۳ کال راهیسې په واک کې و.

د جنورۍ په میاشت کې د الشرع په مشرۍ یوه نوې انتقالي اداره جوړه شوه.

وپلټۍ
سوډان د تورکیې سوله‌ایز منځګړیتوب وړاندیز ته هرکلی وايي — د سوډان د بهرنیو چارو وزیر.
د لوور په موزیم کې تاریخي بدلون: "موناليزا" لپاره ځانګړې خونه.
د تورکي سریالونه په نړۍ کې د تورکي انځور ته بدلون ورکوي.
دمصر په حتشپسوت معبد کې نوي اثار کشف شول.
د جګړې د جرمونو محکمه په خطر کې ده: دجرمونو نړیوالې محکمې مشر.
'زما یوازینۍ غوښتنه مرګ وو': ژغورل شوي بندي د اسد په زندانونو کې شکنجه افشا کړه.
په نړۍ کې له ۱۰۰۰ څخه زیات ساینس پوهان د غزې د اوربند لپاره لیک لاسلیک کړ.
لبنان د سوریې د اغیزو لاندې نه  د ژغورنې په خاطر په مخ کې ډیره اوږده لار لري.
ایران په اسرائیل کې د ټولنیز پلوه منزوي شوي ځینې یهودان څه ډول د جاسوسانو په توګه جذب کړل؟
د ګولان د لوړو اهمیت او سرائیلو لخوا ددې سیمې د کنټرولو د هلو ځلو لامل په ډاګه شو
اروپایي اتحادیه که روسیه؟ په رومانیا کې دیموکراسي په ریښتیا څوک کمزورې کوي؟
یو فلسطیني ډاکټر چې د غزې نه د وتو څخه انکار کړی وو د اسرائیلو په زندان کې ژوند د لاسه ورکړ.
د اکتوبر په اومه د اسرائیلو او فلسطین د نښتې تاریخي اهمیت
ولې ۲۰۲۴ د بریکس د پرمختګ لپاره یو مهم کال و؟
د شولز تر سقوط وروسته، جرمني خپل ځان د پولې په سر مومي.
ټي آر ټي ګلوبل ته یوه کتنه وکړئ. خپل نظرونه زمونږ سره شریک کړئ!
Contact us