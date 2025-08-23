پداسې حال کې چې د اوکراین او روسیې ترمنځه د سولې لپاره هلې ځلې زیاتې شوي دي روسیې د اوکراین په ختیځ کې د دونیڅک په سیمه کې د دوو نورو کلو د نیولو نه خبر ورکړی دی.
د روسیې د دفاع وزارت د شنبې په ورځ په یوه بیان کې وویل چې د سېرېدنې او کلیبان بیک کلي د جنوبي او لویدیځو ځواکونو د عملیاتو په پایله کې د روسیې تر کنټرول لاندې راغلي دي.
د بیان له مخې، د روسیې هوايي ځواک، ډرونونه، توغندیز ځواکونه او توپخانې د اوکراین د پوځي-صنعتي کمپلکس پر یوې ودانۍ، د اوکرایني وسله والو ځواکونو د موقتي ځایونو او په ۱۴۳ سیمو کې د بهرنیو جنګیالیو پر ځایونو بریدونه کړي دي.
وزارت ادعا وکړه چې د روسیې هوايي دفاعي سیسټمونو د اوکراین د هوايي بریدونو په ځواب کې، په تېره اونۍ کې څلور لارښود هوايي توغندي او ۱۶۰ ډرونونه ویشتلي دي.
د کلیبان بیک نیول به د کوستیانتینیوکا په لور یو بل پرمختګ په ګوته کړي، چې دا د کراماتورسک پر لور یوه مهمه کلا ده، چیرې چې د اوکراین لوی لوژستیکي مرکز موقعیت لري.
د جمعې په ورځ، روسیې وویل چې د دونېڅک په سیمه کې یې درې کلي نیولي دي، هغه سیمه چې دوی په سپټمبر ۲۰۲۲ کې د خپلې خاورې برخه اعلان کړې وه.
د منځګړیتوب هڅې کمزورې شوې
د روسیې وروستي پرمختګونه په داسې حال کې دي چې د روسیې او اوکراین د ولسمشرانو ترمنځ د یوې سرمشریزې لپاره هیلې کمې شوې دي، هغه حل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅه کوله.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاوروف د جمعې په ورځ وویل چې "هیڅ غونډه" پلان شوې نه ده، ځکه چې د ټرمپ د منځګړیتوب هڅې په ټپه ولاړې ښکاري، په داسې حال کې چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زېلېنسکي وویل چې روسیه هڅه کوي بریدونه اوږده کړي.
همدارنګه د جمعې په ورځ، ټرمپ خبریالانو ته وویل چې په راتلونکو دوو اونیو کې به د اوکراین د سولې هڅو په اړه یوه "مهمه" پرېکړه وکړي، په ځانګړې توګه دا چې مسکو ممکن له سختو بندیزونو سره مخ شي -- یا دی ممکن "هیڅ ونه کړي".