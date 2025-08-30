تورکیه
2 کمه لوست
نن د اګست ۳۰ مه په تورکیه کې د یرغلګرو ځواکونو پر وړاندې د ستر بري د ۱۰۳ مې کلیزې سره سمون خوري.
دا ورځ په تورکیه، شمالي قبرس تورکي جمهوریت او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د تورکیې په سیاسي ، کولتوري او فرهنګي  نماینده ګیو کې د ځانګړو مراسمو سره لمانځل کیږي.
نن د اګست ۳۰ مه په تورکیه کې د یرغلګرو ځواکونو پر وړاندې د ستر بري د ۱۰۳ مې کلیزې سره سمون خوري.
/ AA
30 اګست 2025

نن د اګست ۳۰ مه په تورکیه کې د یرغلګرو ځواکونو پر وړاندې د ستر بري د ۱۰۳ مې کلیزې سره سمون خوري.

دا ورځ په تورکیه، شمالي قبرس تورکي جمهوریت او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د تورکیې په سیاسي ، کولتوري او فرهنګي  نماینده ګیو کې د ځانګړو مراسمو سره لمانځل کیږي.

د ویلو ده چې د لمانځونو لومړنی ادرس  د تورکیې د جمهوریت بڼسټ ایښودونکي مصطفی کمال اتاترک قبر وو.

د تورکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ هیئت لومړی د اتاترک قبر زیارت وکړ. پدې مراسمو کې د ولسمشر اردوغان سربیره د ملي شورا رئیس نعمان کورلتولموش، د سیاسي ګوندونو مشرانو، د کابینې وزیرانو، پارلمان وکیلانو او پوځي او ملکي چارواکیو ګډون کړی وو.

وړاندیز شوي

ولسمشر اردوغان لومړی د اتاترک په قبر د ګلانو ګیډۍ کیښوده او وروسته د هغه معنوي حضور ته د درناوي مراسم ترسره شول. وروسته ملي سرود وغږول شو.

وروسته ولسمشر اردوغان د اتاترک د مزار په ځانګړي کتاب کې  لاسلیک وکړ او داسې ولیکل،

عزیز اتاترک، نن موږ ټول ملت په ګډه د لویې بریا ۱۰۳مه کلیزه په ویاړ سره لمانځو. هغه کسان چې د بریدګرۍ خوبونه په سر کې لري، لکه څنګه چې یو پېړۍ مخکې یې په دې لاره کې کار کاوه، نن هم نه ارامېږي او د پټو توطیو پسې دي. زموږ د سیمې د بې ثباته کولو پلانونو په وړاندې، زموږ دولت د خپل امنیت او د خپلو خلکو د ارامۍ لپاره هر ډول تدابیر نیولي او نیسي. ستاسې روح دې ښاد وي..

وپلټۍ
سوډان د تورکیې سوله‌ایز منځګړیتوب وړاندیز ته هرکلی وايي — د سوډان د بهرنیو چارو وزیر.
د لوور په موزیم کې تاریخي بدلون: "موناليزا" لپاره ځانګړې خونه.
د تورکي سریالونه په نړۍ کې د تورکي انځور ته بدلون ورکوي.
دمصر په حتشپسوت معبد کې نوي اثار کشف شول.
د جګړې د جرمونو محکمه په خطر کې ده: دجرمونو نړیوالې محکمې مشر.
'زما یوازینۍ غوښتنه مرګ وو': ژغورل شوي بندي د اسد په زندانونو کې شکنجه افشا کړه.
په نړۍ کې له ۱۰۰۰ څخه زیات ساینس پوهان د غزې د اوربند لپاره لیک لاسلیک کړ.
لبنان د سوریې د اغیزو لاندې نه  د ژغورنې په خاطر په مخ کې ډیره اوږده لار لري.
ایران په اسرائیل کې د ټولنیز پلوه منزوي شوي ځینې یهودان څه ډول د جاسوسانو په توګه جذب کړل؟
د ګولان د لوړو اهمیت او سرائیلو لخوا ددې سیمې د کنټرولو د هلو ځلو لامل په ډاګه شو
اروپایي اتحادیه که روسیه؟ په رومانیا کې دیموکراسي په ریښتیا څوک کمزورې کوي؟
یو فلسطیني ډاکټر چې د غزې نه د وتو څخه انکار کړی وو د اسرائیلو په زندان کې ژوند د لاسه ورکړ.
د اکتوبر په اومه د اسرائیلو او فلسطین د نښتې تاریخي اهمیت
ولې ۲۰۲۴ د بریکس د پرمختګ لپاره یو مهم کال و؟
د شولز تر سقوط وروسته، جرمني خپل ځان د پولې په سر مومي.
ټي آر ټي ګلوبل ته یوه کتنه وکړئ. خپل نظرونه زمونږ سره شریک کړئ!
Contact us