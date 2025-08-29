تورکیه
2 کمه لوست
د تورکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره ټیلیفوني خبرې وکړې.
د ولسمشرۍ ماڼۍ د عامه اړیکو ریاست د معلوماتو له مخې د تورکیې او اوکراین ولسمشرانو د دوه اړخیزو اړیکو، د اوکراین او روسیې د سولې بهیر، او سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو په اړه د ټیلیفون له لارې خبرې وکړې.
د تورکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره ټیلیفوني خبرې وکړې.
/ AA Archive
29 اګست 2025

د تورکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره ټیلیفوني خبرې وکړې.

د ولسمشرۍ ماڼۍ د عامه اړیکو ریاست د معلوماتو له مخې د تورکیې او اوکراین ولسمشرانو د دوه اړخیزو اړیکو، د اوکراین او روسیې د سولې بهیر، او سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو په اړه د ټیلیفون له لارې خبرې وکړې.

د تورکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل اوکرایني سیال ولادیمیر زیلینسکي ته وویل چې انقره په الاسکا او واشنګټن کې د تماسونو نږدې څارنه کوي.

دغه ټیلیفوني اړیکه څو ساعته وروسته له هغې وشوه چې د روسیې په یوه برید کې په کیف کې لږ تر لږه ۱۴ ملکي وګړي، چې ماشومان هم پکې شامل وو، ووژل شول. دغه برید د استوګنې په سیمو او نورو ملکي زیربناوو ترسره شو، چې د اروپایي ټولنې مشرانو او لویدیځو متحدینو له سخت غبرګون سره مخ شو.

اردوغان په دې ټیلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې "تورکیه خپلو هڅو ته دوام ورکوي ترڅو جګړه د یوې دوامداره سولې په پایله کې پای ته ورسیږي."

وړاندیز شوي

هغه زیاته کړه چې د اوکراین او روسیې جګړې ته عادلانه حل لاره شته، او د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو پیاوړتیا اړتیا یې په ګوته کړه. اردوغان د سولې د لارې د ستونزو د هوارولو لپاره د لوړې کچې تماسونو د اسانتیا په برخه کې د تورکیې د هر ډول مرستې چمتووالی څرګند کړ.

هغه دا هم وویل چې د سولې له ټینګښت وروسته به تورکیه د اوکراین د امنیت په برخه کې خپلې مرستې ته دوام ورکړي.

همداشان  اردوغان د ټیلیفوني خبرو پر مهال زیلینسکي ته  د اوکراین د خپلواکۍ ورځې مبارکي هم ورکړه.

 

وپلټۍ
سوډان د تورکیې سوله‌ایز منځګړیتوب وړاندیز ته هرکلی وايي — د سوډان د بهرنیو چارو وزیر.
د لوور په موزیم کې تاریخي بدلون: "موناليزا" لپاره ځانګړې خونه.
د تورکي سریالونه په نړۍ کې د تورکي انځور ته بدلون ورکوي.
دمصر په حتشپسوت معبد کې نوي اثار کشف شول.
د جګړې د جرمونو محکمه په خطر کې ده: دجرمونو نړیوالې محکمې مشر.
'زما یوازینۍ غوښتنه مرګ وو': ژغورل شوي بندي د اسد په زندانونو کې شکنجه افشا کړه.
په نړۍ کې له ۱۰۰۰ څخه زیات ساینس پوهان د غزې د اوربند لپاره لیک لاسلیک کړ.
لبنان د سوریې د اغیزو لاندې نه  د ژغورنې په خاطر په مخ کې ډیره اوږده لار لري.
ایران په اسرائیل کې د ټولنیز پلوه منزوي شوي ځینې یهودان څه ډول د جاسوسانو په توګه جذب کړل؟
د ګولان د لوړو اهمیت او سرائیلو لخوا ددې سیمې د کنټرولو د هلو ځلو لامل په ډاګه شو
اروپایي اتحادیه که روسیه؟ په رومانیا کې دیموکراسي په ریښتیا څوک کمزورې کوي؟
یو فلسطیني ډاکټر چې د غزې نه د وتو څخه انکار کړی وو د اسرائیلو په زندان کې ژوند د لاسه ورکړ.
د اکتوبر په اومه د اسرائیلو او فلسطین د نښتې تاریخي اهمیت
ولې ۲۰۲۴ د بریکس د پرمختګ لپاره یو مهم کال و؟
د شولز تر سقوط وروسته، جرمني خپل ځان د پولې په سر مومي.
ټي آر ټي ګلوبل ته یوه کتنه وکړئ. خپل نظرونه زمونږ سره شریک کړئ!
Contact us