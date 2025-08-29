د تورکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره ټیلیفوني خبرې وکړې.
د ولسمشرۍ ماڼۍ د عامه اړیکو ریاست د معلوماتو له مخې د تورکیې او اوکراین ولسمشرانو د دوه اړخیزو اړیکو، د اوکراین او روسیې د سولې بهیر، او سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو په اړه د ټیلیفون له لارې خبرې وکړې.
د تورکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل اوکرایني سیال ولادیمیر زیلینسکي ته وویل چې انقره په الاسکا او واشنګټن کې د تماسونو نږدې څارنه کوي.
دغه ټیلیفوني اړیکه څو ساعته وروسته له هغې وشوه چې د روسیې په یوه برید کې په کیف کې لږ تر لږه ۱۴ ملکي وګړي، چې ماشومان هم پکې شامل وو، ووژل شول. دغه برید د استوګنې په سیمو او نورو ملکي زیربناوو ترسره شو، چې د اروپایي ټولنې مشرانو او لویدیځو متحدینو له سخت غبرګون سره مخ شو.
اردوغان په دې ټیلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې "تورکیه خپلو هڅو ته دوام ورکوي ترڅو جګړه د یوې دوامداره سولې په پایله کې پای ته ورسیږي."
هغه زیاته کړه چې د اوکراین او روسیې جګړې ته عادلانه حل لاره شته، او د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو پیاوړتیا اړتیا یې په ګوته کړه. اردوغان د سولې د لارې د ستونزو د هوارولو لپاره د لوړې کچې تماسونو د اسانتیا په برخه کې د تورکیې د هر ډول مرستې چمتووالی څرګند کړ.
هغه دا هم وویل چې د سولې له ټینګښت وروسته به تورکیه د اوکراین د امنیت په برخه کې خپلې مرستې ته دوام ورکړي.
همداشان اردوغان د ټیلیفوني خبرو پر مهال زیلینسکي ته د اوکراین د خپلواکۍ ورځې مبارکي هم ورکړه.