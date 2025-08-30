تورکیه
د تورکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اګست ۳۰ مې په تورکیه کې د یرغلګرو ځواکونو پر وړاندې د ستر بري د ۱۰۳ یمې کلیزې په مناسبت د مبارکۍ پیغام خپور کړ.
ولسمشر اردوغان په خپل پیغام کې  دا ورځ د تورکیې په تاریخ کې یو مهم او تاریخي پړاو ګڼلی دی.

ولسمشر اردوغان په خپل پیغام کې وویل چې دا ورځ د ملت د نه ماتېدونکي باور، اتلولۍ او د آزادۍ او خپلواکۍ لپاره د ګډې مبارزې سمبول دی.

هغه زیاته کړه: "لویه بریا، چې د زموږ د اتل پوځ د وطنپالنې او د ملت د یووالي په اراده ترلاسه شوې، د غلامۍ ځنځیرونه مات کړل او زموږ د خپلواکۍ لپاره یې لاره هواره کړه."

اردوغان یادونه وکړه چې د بریا ورځ یوازې یوه پوځي بریا نه ده، بلکې د تورکیې د ملت د بیا راژوندي کیدو او د خپل شتون او تلپاتې خپلواکۍ لپاره د مبارزې سمبول دی.

د تورکیې د جمهوریت د بنسټ ایښودونکي مصطفی کمال اتاترک په مشرۍ، دا پوځي عملیات چې د لوی برید یوه برخه وه، د ۱۹۲۲ کال د اګست په ۲۶مه پیل شو او د همدې کال د سپټمبر په ۱۸مه د تورکیې خپلواکي یقیني کړه.

تاریخپوهان ټینګار کوي چې دا بریا، چې د اتاترک په مشرۍ تر لاسه شوه، د تورکیې د ځانواکۍ او په اناتولیا کې د تلپاتې شتون اراده اعلان کړه.

د تورکیې ملت هېڅکله خپلواکي نه پرېږدي

ولسمشر اردوغان وویل چې د بریا ورځ نه یوازې د تورکیې ملت ته، بلکې ټولو هغو مظلومو خلکو ته چې د غلامۍ لاندې دي، هیله ورکړې ده.

"د دې بریا سره، د تورکیې ملت یو ځل بیا ټولې نړۍ ته اعلان وکړ چې دا ملت به هېڅکله تسلیم نه شي، غلامي به ونه مني او خپلواکي به هېڅکله پرېنږدي،"

هغه زیاته کړه چې دا بریا د ټولو هغو ملتونو لپاره د خپلواکۍ د ارمان یو ځواکمن سمبول ګرځېدلی چې د ظلم پر وړاندې د آزادۍ لپاره مبارزه کوي.

ولسمشر ټینګار وکړ چې د ملت دنده دا ده چې د خپلواکۍ مشال د یووالي او همغږۍ سره یوې روښانه راتلونکې ته یوسي.

"په دې مانا لرونکې ورځ، زه زموږ د ګران وطن لپاره د خپل ژوند قرباني ورکوونکو شهیدانو، په ځانګړې توګه غازي مصطفی کمال او د هغه د ملګرو، او زموږ د اتلو وتلیو کسانو یاد په رحم او شکر سره کوم،" هغه پای ته ورسوله.

