نړۍ
3 کمه لوست
په هند کې د زورورو بارانونو له امله د رامنځته شوې مځکښویدنې له امله په لګسونو تنو ژوند د لاسه ورکړی
د هندي رسنیو په وینا په هند کې د جمو په شمالي سیمه کې د سختو بارانونو له امله د یو مشهور هندو زیارت په لاره کې مځکښویدنه رامنځته شوې  چې له امله  لږ تر لږه ۳۰ تنو ژوند د لاسه ورکړی دی.
په هند کې د زورورو بارانونو له امله د رامنځته شوې مځکښویدنې له امله په لګسونو تنو ژوند د لاسه ورکړی
/ Reuters
27 اګست 2025

په هند کې د زورور بارانونو د اورښت له امله د رامنځته شوې مځکښویدنې په نتیحه کې په لسګونو تنو ژوند د لاسه ورکړی دی.

د هندي رسنیو په وینا په هند کې د جمو په شمالي سیمه کې د سختو بارانونو له امله د یو مشهور هندو زیارت په لاره کې مځکښویدنه رامنځته شوې  چې له امله  لږ تر لږه ۳۰ تنو ژوند د لاسه ورکړی دی. په ورته وخت کې، د سېلابونو له امله چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړی چې د شپې له خپلو کورونو بهر ونه وځي.

جمو د هند د فدرالي حکومت تر کنټرول لاندې د جمو او کشمیر د سیمې برخه ده.

د هوا پېژندنې چارواکو د لداخ په غرنیو سیمو کې د نورو بارانونو او تندرونو وړاندوینه کړې، په داسې حال کې چې جمو به د سختو بارانونو سره مخ شي.

د جمو او کشمیر پخواني وزیر اعلی عمر عبدالله وویل چارواکي هڅه کوي چې د مخابراتو خدمات بېرته فعال کړي، ځکه چې مخابراتي اړیکې پرې شوي دي.

د سه شنبې په ورځ د هندو زیارت د ویشنو دیوي په لاره کې د ځمکې ښویدنې له امله لږ تر لږه ۳۰ کسانو ژوند د لاسه ورکړ.

دا په هیمالیایي سیمه کې د بارانونو وروستی زیان دی چې تېرې اونۍ په هند تر ادارې لاندې کشمیر کې د کیشتوار په سیمه کې ۶۰ کسان وژلي او ۲۰۰ نور ورک شوي دي.

وړاندیز شوي

چارواکو په جمو کې د تعلیمي ادارو د بندېدو امر کړی، چیرې چې د هوا پېژندنې چارواکو ویلي چې یوازې د سه شنبې په ورځ ۳۶۸ ملي متره (۱۴.۵ انچه) باران شوی دی.

د جمو د ولسوالۍ چارواکي راکیش کمار خبریالانو ته وویل د تاوي، چناب او بسنتار سیندونو اوبه د خبرداري کچې څخه پورته شوې، چې په ټیټو سیمو کې یې سېلابونه رامنځته کړي.

د تلویزیون انځورونه ښيي چې موټرې د تاوي سیند په یوه پل د نړېدو وروسته یوې لویې کندې ته غورځېدلي، په داسې حال کې چې ځینې لویې لارې چې جمو د هند نورو برخو سره نښلوي، هم زیانمنې شوې دي.

د هند ګاونډی او سیال پاکستان هم په وروستیو اونیو کې د مانسون بارانونو سره لاس او ګرېوان دی.

د سه شنبې په ورځ، پاکستان وویل چې د دې د ختیځ پراخه پنجاب ولایت د سختو بارانونو او د هند له خوا د دوو بندونو د اوبو خوشې کولو له امله د "ډېر لوړ یا بې ساري لوړ" سېلاب خطر سره مخ دی.

په دې ولایت کې د بې ځایه شویو کسانو شمېر اوس له ۱۵۰,۰۰۰ څخه اوښتی، چې نږدې ۳۵,۰۰۰ یې د اګست له ۱۴مې راهیسې د سختو بارانونو له امله د سېلابونو د خبرداري وروسته خپله خوښه کډه کړې ده.

 

وپلټۍ
سوډان د تورکیې سوله‌ایز منځګړیتوب وړاندیز ته هرکلی وايي — د سوډان د بهرنیو چارو وزیر.
د لوور په موزیم کې تاریخي بدلون: "موناليزا" لپاره ځانګړې خونه.
د تورکي سریالونه په نړۍ کې د تورکي انځور ته بدلون ورکوي.
دمصر په حتشپسوت معبد کې نوي اثار کشف شول.
د جګړې د جرمونو محکمه په خطر کې ده: دجرمونو نړیوالې محکمې مشر.
'زما یوازینۍ غوښتنه مرګ وو': ژغورل شوي بندي د اسد په زندانونو کې شکنجه افشا کړه.
په نړۍ کې له ۱۰۰۰ څخه زیات ساینس پوهان د غزې د اوربند لپاره لیک لاسلیک کړ.
لبنان د سوریې د اغیزو لاندې نه  د ژغورنې په خاطر په مخ کې ډیره اوږده لار لري.
ایران په اسرائیل کې د ټولنیز پلوه منزوي شوي ځینې یهودان څه ډول د جاسوسانو په توګه جذب کړل؟
د ګولان د لوړو اهمیت او سرائیلو لخوا ددې سیمې د کنټرولو د هلو ځلو لامل په ډاګه شو
اروپایي اتحادیه که روسیه؟ په رومانیا کې دیموکراسي په ریښتیا څوک کمزورې کوي؟
یو فلسطیني ډاکټر چې د غزې نه د وتو څخه انکار کړی وو د اسرائیلو په زندان کې ژوند د لاسه ورکړ.
د اکتوبر په اومه د اسرائیلو او فلسطین د نښتې تاریخي اهمیت
ولې ۲۰۲۴ د بریکس د پرمختګ لپاره یو مهم کال و؟
د شولز تر سقوط وروسته، جرمني خپل ځان د پولې په سر مومي.
ټي آر ټي ګلوبل ته یوه کتنه وکړئ. خپل نظرونه زمونږ سره شریک کړئ!
Contact us